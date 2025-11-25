NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|T.Butkowski, Pittsburgh
|9
|19
|21
|.905
|2.11
|K.Matsuzawa, Hawaii
|11
|23
|23
|1.000
|2.09
|A.Birr, Georgia Tech
|11
|22
|25
|.880
|2.00
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|K.Lemmermann, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Ramos, LSU
|11
|22
|26
|.846
|2.00
|T.Sandell, Oklahoma
|11
|22
|23
|.957
|2.00
|L.Carneiro, Mississippi
|11
|21
|23
|.913
|1.91
|J.Gomez, Arizona St.
|11
|21
|28
|.750
|1.91
|S.O’Haire, Maryland
|11
|21
|23
|.913
|1.91
|C.Freeman, Uconn
|12
|22
|25
|.880
|1.83
|P.Durkin, Tulane
|11
|20
|21
|.952
|1.82
|W.Ferrin, BYU
|11
|20
|24
|.833
|1.82
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|10
|18
|20
|.900
|1.80
|L.Quinn, Marshall
|11
|19
|24
|.792
|1.73
|C.Ranvier, Louisville
|11
|19
|22
|.864
|1.73
|E.Sanchez, Houston
|11
|19
|24
|.792
|1.73
|D.Stevens, Iowa
|11
|19
|25
|.760
|1.73
|M.Schramm, Akron
|7
|12
|13
|.923
|1.71
|J.Olsen, Northwestern
|10
|17
|19
|.895
|1.70
|R.Hawk, New Mexico St.
|9
|15
|21
|.714
|1.67
|W.Bettridge, Virginia
|11
|18
|22
|.818
|1.64
|S.Harrington, Texas Tech
|11
|18
|21
|.857
|1.64
|J.Kleather, Bowling Green
|11
|18
|21
|.857
|1.64
|J.McFadden, Nevada
|11
|18
|23
|.783
|1.64
|A.McPherson, Auburn
|11
|18
|21
|.857
|1.64
|G.Plascencia, San Diego St.
|11
|18
|20
|.900
|1.64
|C.Van Andel, Arkansas St.
|11
|18
|22
|.818
|1.64
|C.Calvert, Wake Forest
|11
|17
|21
|.810
|1.55
|R.Kessinger, E. Michigan
|11
|17
|23
|.739
|1.55
|G.Rippa, Jacksonville St.
|11
|17
|22
|.773
|1.55
|T.Robles, Texas State
|11
|17
|19
|.895
|1.55
|R.Sayeri, Southern Cal
|11
|17
|19
|.895
|1.55
|R.Verhoff, North Carolina
|11
|17
|21
|.810
|1.55
|J.Billingsley, Liberty
|10
|15
|19
|.789
|1.50
|C.Hawkins, Baylor
|10
|15
|19
|.789
|1.50
|K.Konrardy, Iowa St.
|8
|12
|16
|.750
|1.50
|N.Gramatica, South Florida
|11
|16
|20
|.800
|1.45
|S.Morgan, Tulsa
|11
|16
|20
|.800
|1.45
|M.Salgado-Medina, Arizona
|11
|16
|25
|.640
|1.45
|M.Shipley, Texas
|11
|16
|20
|.800
|1.45
|T.Smack, Florida
|11
|16
|20
|.800
|1.45
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|10
|14
|15
|.933
|1.40
|S.Porath, Purdue
|10
|14
|15
|.933
|1.40
|M.Bhaghani, UCLA
|11
|15
|19
|.789
|1.36
|D.De Freitas, Appalachian St.
|11
|15
|18
|.833
|1.36
|J.Love, Virginia Tech
|11
|15
|19
|.789
|1.36
|D.Olano, Illinois
|11
|15
|18
|.833
|1.36
|N.Ruelas, UCF
|11
|15
|17
|.882
|1.36
|G.Smith, FAU
|11
|15
|18
|.833
|1.36
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|11
|15
|21
|.714
|1.36
|N.Mazzie, East Carolina
|10
|13
|15
|.867
|1.30
|L.Drzewiecki, New Mexico
|11
|14
|15
|.933
|1.27
|N.Hauser, Clemson
|11
|14
|17
|.824
|1.27
|J.Howes, Buffalo
|11
|14
|17
|.824
|1.27
|E.Kenney, Stanford
|11
|14
|19
|.737
|1.27
|L.Lombardo, Boston College
|11
|14
|14
|1.000
|1.27
|L.Marjan, Kansas
|11
|14
|16
|.875
|1.27
|M.Petro, UTSA
|11
|14
|17
|.824
|1.27
|G.Spetic, Memphis
|11
|14
|17
|.824
|1.27
|R.Villela, UNLV
|11
|14
|18
|.778
|1.27
|D.Kinney, Kennesaw St.
|5
|6
|6
|1.000
|1.20
|R.Barker, Penn St.
|11
|13
|14
|.929
|1.18
|T.Bryant, Georgia Southern
|11
|13
|15
|.867
|1.18
|K.Cunanan, Nebraska
|11
|13
|16
|.812
|1.18
|C.Davis, Miami
|11
|13
|15
|.867
|1.18
|B.Denaburg, Minnesota
|11
|13
|19
|.684
|1.18
|J.Fielding, Ohio St.
|11
|13
|15
|.867
|1.18
|M.Gilbert, Tennessee
|11
|13
|17
|.765
|1.18
|C.Graham, Cent. Michigan
|11
|13
|15
|.867
|1.18
|J.Kauwe, Kentucky
|11
|13
|16
|.812
|1.18
|S.Keltner, SMU
|11
|13
|18
|.722
|1.18
|D.Lynch, Fresno St.
|11
|13
|18
|.722
|1.18
|Y.Obeid, Missouri St.
|11
|13
|21
|.619
|1.18
|J.Patel, Rutgers
|11
|13
|18
|.722
|1.18
|N.Radicic, Indiana
|11
|13
|13
|1.000
|1.18
|S.Starzyk, Arkansas
|11
|13
|16
|.812
|1.18
|L.Ward, Oklahoma St.
|11
|13
|18
|.722
|1.18
|M.Connington, Michigan St.
|10
|11
|15
|.733
|1.10
|J.Cannon, W. Kentucky
|11
|12
|16
|.750
|1.09
|N.Grant, FIU
|11
|12
|15
|.800
|1.09
|W.Joyce, South Carolina
|11
|12
|15
|.800
|1.09
|T.Pelino, Duke
|11
|12
|17
|.706
|1.09
|N.Reed, Delaware
|11
|12
|17
|.706
|1.09
|T.Rinker, Utah St.
|11
|12
|16
|.750
|1.09
|L.Rodriguez, Kansas St.
|11
|12
|14
|.857
|1.09
|S.Rusnak, Cincinnati
|11
|12
|16
|.750
|1.09
|J.Stevens, Washington St.
|11
|12
|14
|.857
|1.09
|J.Weinberg, Florida St.
|11
|12
|18
|.667
|1.09
|P.Woodring, Georgia
|11
|12
|13
|.923
|1.09
|D.Zvada, Michigan
|11
|12
|19
|.632
|1.09
|D.Barker, New Mexico St.
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|R.Bond, Texas A&M
|11
|11
|18
|.611
|1.00
|K.Ferrie, Mississippi St.
|11
|11
|14
|.786
|1.00
|D.Jones, Army
|10
|10
|15
|.667
|1.00
|R.Meyer, Missouri
|11
|11
|15
|.733
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|K.Nguma, North Texas
|11
|11
|12
|.917
|1.00
|A.Sappington, Oregon
|11
|11
|14
|.786
|1.00
|C.Talty, Alabama
|11
|11
|18
|.611
|1.00
|A.Glass, N. Illinois
|11
|10
|13
|.769
|.91
|C.Hardin, Temple
|11
|10
|13
|.769
|.91
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|11
|10
|13
|.769
|.91
|K.Hensley, West Virginia
|11
|10
|12
|.833
|.91
|D.Morris, Umass
|11
|10
|16
|.625
|.91
|B.Taylor, Vanderbilt
|11
|10
|11
|.909
|.91
|T.Woody, Syracuse
|11
|10
|12
|.833
|.91
|N.Kirkwood, Navy
|10
|9
|10
|.900
|.90
|D.Lynch, San Jose St.
|9
|8
|15
|.533
|.89
|U.Bellenfant, Texas Tech
|7
|6
|6
|1.000
|.86
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|5
|6
|.833
|.83
|T.Cragun, UTEP
|6
|5
|7
|.714
|.83
|L.Boyd, Charlotte
|11
|9
|11
|.818
|.82
|D.Curtis, Utah
|11
|9
|13
|.692
|.82
|J.Delange, UAB
|11
|9
|12
|.750
|.82
|P.Domschke, W. Michigan
|11
|9
|14
|.643
|.82
|G.Gross, Washington
|11
|9
|12
|.750
|.82
|A.Mata, Colorado
|11
|9
|10
|.900
|.82
|S.Renfroe, Troy
|11
|9
|12
|.750
|.82
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|8
|15
|.533
|.80
|D.Cunanan, Toledo
|11
|8
|10
|.800
|.73
|E.Gota, Rice
|11
|8
|11
|.727
|.73
|N.McCashland, TCU
|11
|8
|11
|.727
|.73
|C.Meyer, California
|11
|8
|11
|.727
|.73
|M.Suarez, James Madison
|11
|8
|12
|.667
|.73
|A.Murray, California
|6
|4
|4
|1.000
|.67
|C.Boomer, Boise St.
|11
|7
|10
|.700
|.64
|C.Pavon, Sam Houston St.
|11
|7
|11
|.636
|.64
|R.Tubbs, Air Force
|11
|7
|9
|.778
|.64
|N.Vakos, Wisconsin
|11
|7
|11
|.636
|.64
|D.Pippin, Ball St.
|8
|5
|8
|.625
|.62
|D.Henderson, Louisiana Tech
|10
|6
|11
|.545
|.60
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|B.Williams, Kennesaw St.
|10
|6
|12
|.500
|.60
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|9
|5
|7
|.714
|.56
|H.DiBoyan, South Alabama
|11
|6
|9
|.667
|.55
|W.Hryszko, Kent St.
|11
|6
|9
|.667
|.55
|C.Ojeda, Oregon St.
|11
|6
|13
|.462
|.55
|E.Sandvik, Wyoming
|11
|6
|10
|.600
|.55
|R.Czeremcha, FIU
|4
|2
|3
|.667
|.50
|N.Eichner, Old Dominion
|8
|4
|6
|.667
|.50
|J.Medina, Air Force
|6
|3
|6
|.500
|.50
|B.Peacock, Ohio
|6
|3
|6
|.500
|.50
|L.Rickman, Georgia St.
|8
|4
|7
|.571
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|I.Hankins, Colorado St.
|11
|5
|9
|.556
|.45
|R.Harradine, Southern Miss.
|11
|5
|8
|.625
|.45
|J.Zirkel, Texas A&M
|7
|3
|4
|.750
|.43
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|5
|2
|4
|.500
|.40
|K.Vinesett, NC State
|10
|4
|5
|.800
|.40
|C.Holmer, Ball St.
|8
|3
|7
|.429
|.38
|M.Brown, San Jose St.
|11
|4
|7
|.571
|.36
|B.Beck, Liberty
|3
|1
|2
|.500
|.33
|C.Smith, Iowa St.
|6
|2
|3
|.667
|.33
|O.Wiley, Akron
|12
|4
|10
|.400
|.33
|C.Arreola, UTEP
|10
|3
|6
|.500
|.30
|L.Akers, Northwestern
|11
|3
|3
|1.000
|.27
|J.Chance, Louisiana Tech
|11
|3
|6
|.500
|.27
|D.Little, South Alabama
|4
|1
|1
|1.000
|.25
|B.Auburn, Miami
|5
|1
|1
|1.000
|.20
|N.Konieczynski, NC State
|5
|1
|3
|.333
|.20
|J.Cassidy, W. Kentucky
|11
|2
|2
|1.000
|.18
|D.Dellenbach, Ohio
|11
|2
|3
|.667
|.18
|N.Keller, Louisville
|11
|2
|4
|.500
|.18
|P.Laforge, Coastal Carolina
|11
|2
|4
|.500
|.18
|B.McAlister, Georgia St.
|11
|2
|7
|.286
|.18
|C.Allen, Rice
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|S.Carpenter, Pittsburgh
|9
|1
|3
|.333
|.11
|B.Franke, Indiana
|9
|1
|2
|.500
|.11
|P.McAteer, Troy
|11
|1
|2
|.500
|.09
|O.Robbins, Missouri
|11
|1
|2
|.500
|.09
|H.Smith, W. Michigan
|11
|1
|2
|.500
|.09
|D.Akers, N. Illinois
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Ancrum, North Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Anderson, Michigan
|5
|0
|0
|.000
|.00
|M.Anderson, FIU
|11
|0
|0
|.000
|.00
|T.Averhart, Louisiana Tech
|6
|0
|0
|.000
|.00
|T.Bennie-Powell, Notre Dame
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Berry, Vanderbilt
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Bird, Mississippi
|11
|0
|0
|.000
|.00
|C.Bishop, Kennesaw St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Bivens, Akron
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Blair, E. Michigan
|7
|0
|0
|.000
|.00
|L.Brayton, UAB
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Breen, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Brooking, Clemson
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Brown, East Carolina
|10
|0
|0
|.000
|.00
|A.Buffington, Army
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Calender, Louisiana-Monroe
|11
|0
|0
|.000
|.00
|K.Carpenter, Colorado
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Collins, Penn St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|L.Collins, Ball St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cordoba, Kent St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|P.Crayton, Rice
|2
|0
|0
|.000
|.00
|O.Davis, Boston College
|10
|0
|0
|.000
|.00
|M.Davis, Toledo
|11
|0
|0
|.000
|.00
|C.Davis, Minnesota
|11
|0
|0
|.000
|.00
|N.DeGennaro, James Madison
|11
|0
|0
|.000
|.00
|Z.DeSouza, Colorado
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Deas, Auburn
|10
|0
|0
|.000
|.00
|B.Derrer, Ball St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Dorje, San Diego St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Dowell, Missouri
|3
|0
|0
|.000
|.00
|N.Evers, Uconn
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Farthing, Hawaii
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Flege, Nebraska
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Floyd, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Frischknecht, BYU
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Fullwood, Fresno St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|R.Gibson, Tennessee
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Gillis, Navy
|10
|0
|0
|.000
|.00
|B.Gompers, Duke
|7
|0
|0
|.000
|.00
|T.Grear, Akron
|10
|0
|0
|.000
|.00
|C.Gumino, UCLA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Gwan, New Mexico St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|T.Hall, Mississippi
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hall, North Carolina
|4
|0
|0
|.000
|.00
|B.Harrington, Fresno St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Hawkins, Baylor
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hayden, Colorado
|9
|0
|0
|.000
|.00
|B.Haygood, Missouri
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Hayward, Florida
|10
|0
|0
|.000
|.00
|C.Holifield, South Alabama
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Hudson, Colorado
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Jackson, Liberty
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Jerido, South Alabama
|11
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Johnson, UCLA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Johnson, Wake Forest
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Jones, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Keene, Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Kendricks, San Diego St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Kernaghan, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Klein, Delaware
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Knape, California
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Knapik, Illinois
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Konecny, W. Michigan
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Lathan, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Lee, UNLV
|11
|0
|0
|.000
|.00
|S.Leota, Louisiana Tech
|11
|0
|0
|.000
|.00
|B.Littlejohn, Appalachian St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|T.Long, Ohio
|2
|0
|0
|.000
|.00
|R.Lora, UCF
|11
|0
|0
|.000
|.00
|K.Mailoto, Boise St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|T.Maro, Iowa St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|A.McCarty, Texas Tech
|11
|0
|0
|.000
|.00
|B.McClure, Vanderbilt
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.McGowan, Memphis
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.McGrew, Marshall
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.McKinney, New Mexico
|11
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Mincey, Alabama
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Mull, Wake Forest
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Mullen, Charlotte
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Murley, Southern Miss.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|I.Myers, W. Kentucky
|8
|0
|0
|.000
|.00
|R.Neer, Ohio
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Nicolas, Virginia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Noe, Navy
|10
|0
|0
|.000
|.00
|B.Noonan, Kennesaw St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|G.Oakley, Kansas St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|M.Ogunniyi, Umass
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Outten, Penn St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Owens, North Carolina
|11
|0
|0
|.000
|.00
|C.Pabst, Washington St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|P.Patterson, SMU
|9
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Pearson, Georgia Southern
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Pesansky, North Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Poku, East Carolina
|11
|0
|0
|.000
|.00
|L.Rauh, Air Force
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Ray, Miami (Ohio)
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Reescano, Arizona
|8
|0
|0
|.000
|.00
|G.Reid, Virginia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Romney, Arizona St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|J.Rowe, Kansas St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|K.Scott, Miami
|10
|0
|0
|.000
|.00
|D.Scott, Tulsa
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Shannon, Texas
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Sims, W. Michigan
|11
|0
|0
|.000
|.00
|T.Smith, Tennessee
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Smith, Toledo
|11
|0
|0
|.000
|.00
|A.Smith-Mack, Sam Houston St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Smithson, Missouri St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|I.Speltz, Iowa
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Spivey, Arizona
|11
|0
|0
|.000
|.00
|S.Strange, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Stratford, Arkansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|L.Taukeiaho, Oklahoma St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|T.Taylor, Troy
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Thomas, Mississippi
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.Tillman, Texas A&M
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Tonielli, Michigan
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Trautmann, Northwestern
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Uzochukwu, Georgia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Vorhees, Washington St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Wacker, Nebraska
|11
|0
|0
|.000
|.00
|G.Williams, Virginia Tech
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Williams, Virginia
|10
|0
|0
|.000
|.00
|D.Wilson, Florida
|4
|0
|0
|.000
|.00
|W.Wolff, South Florida
|6
|0
|0
|.000
|.00
|A.Woolfolk, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
