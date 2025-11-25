Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
T.Butkowski, Pittsburgh 9 19 21 .905 2.11
K.Matsuzawa, Hawaii 11 23 23 1.000 2.09
A.Birr, Georgia Tech 11 22 25 .880 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
D.Ramos, LSU 11 22 26 .846 2.00
T.Sandell, Oklahoma 11 22 23 .957 2.00
L.Carneiro, Mississippi 11 21 23 .913 1.91
J.Gomez, Arizona St. 11 21 28 .750 1.91
S.O’Haire, Maryland 11 21 23 .913 1.91
C.Freeman, Uconn 12 22 25 .880 1.83
P.Durkin, Tulane 11 20 21 .952 1.82
W.Ferrin, BYU 11 20 24 .833 1.82
D.Dzioban, Miami (Ohio) 10 18 20 .900 1.80
L.Quinn, Marshall 11 19 24 .792 1.73
C.Ranvier, Louisville 11 19 22 .864 1.73
E.Sanchez, Houston 11 19 24 .792 1.73
D.Stevens, Iowa 11 19 25 .760 1.73
M.Schramm, Akron 7 12 13 .923 1.71
J.Olsen, Northwestern 10 17 19 .895 1.70
R.Hawk, New Mexico St. 9 15 21 .714 1.67
W.Bettridge, Virginia 11 18 22 .818 1.64
S.Harrington, Texas Tech 11 18 21 .857 1.64
J.Kleather, Bowling Green 11 18 21 .857 1.64
J.McFadden, Nevada 11 18 23 .783 1.64
A.McPherson, Auburn 11 18 21 .857 1.64
G.Plascencia, San Diego St. 11 18 20 .900 1.64
C.Van Andel, Arkansas St. 11 18 22 .818 1.64
C.Calvert, Wake Forest 11 17 21 .810 1.55
R.Kessinger, E. Michigan 11 17 23 .739 1.55
G.Rippa, Jacksonville St. 11 17 22 .773 1.55
T.Robles, Texas State 11 17 19 .895 1.55
R.Sayeri, Southern Cal 11 17 19 .895 1.55
R.Verhoff, North Carolina 11 17 21 .810 1.55
J.Billingsley, Liberty 10 15 19 .789 1.50
C.Hawkins, Baylor 10 15 19 .789 1.50
K.Konrardy, Iowa St. 8 12 16 .750 1.50
N.Gramatica, South Florida 11 16 20 .800 1.45
S.Morgan, Tulsa 11 16 20 .800 1.45
M.Salgado-Medina, Arizona 11 16 25 .640 1.45
M.Shipley, Texas 11 16 20 .800 1.45
T.Smack, Florida 11 16 20 .800 1.45
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 10 14 15 .933 1.40
S.Porath, Purdue 10 14 15 .933 1.40
M.Bhaghani, UCLA 11 15 19 .789 1.36
D.De Freitas, Appalachian St. 11 15 18 .833 1.36
J.Love, Virginia Tech 11 15 19 .789 1.36
D.Olano, Illinois 11 15 18 .833 1.36
N.Ruelas, UCF 11 15 17 .882 1.36
G.Smith, FAU 11 15 18 .833 1.36
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 11 15 21 .714 1.36
N.Mazzie, East Carolina 10 13 15 .867 1.30
L.Drzewiecki, New Mexico 11 14 15 .933 1.27
N.Hauser, Clemson 11 14 17 .824 1.27
J.Howes, Buffalo 11 14 17 .824 1.27
E.Kenney, Stanford 11 14 19 .737 1.27
L.Lombardo, Boston College 11 14 14 1.000 1.27
L.Marjan, Kansas 11 14 16 .875 1.27
M.Petro, UTSA 11 14 17 .824 1.27
G.Spetic, Memphis 11 14 17 .824 1.27
R.Villela, UNLV 11 14 18 .778 1.27
D.Kinney, Kennesaw St. 5 6 6 1.000 1.20
R.Barker, Penn St. 11 13 14 .929 1.18
T.Bryant, Georgia Southern 11 13 15 .867 1.18
K.Cunanan, Nebraska 11 13 16 .812 1.18
C.Davis, Miami 11 13 15 .867 1.18
B.Denaburg, Minnesota 11 13 19 .684 1.18
J.Fielding, Ohio St. 11 13 15 .867 1.18
M.Gilbert, Tennessee 11 13 17 .765 1.18
C.Graham, Cent. Michigan 11 13 15 .867 1.18
J.Kauwe, Kentucky 11 13 16 .812 1.18
S.Keltner, SMU 11 13 18 .722 1.18
D.Lynch, Fresno St. 11 13 18 .722 1.18
Y.Obeid, Missouri St. 11 13 21 .619 1.18
J.Patel, Rutgers 11 13 18 .722 1.18
N.Radicic, Indiana 11 13 13 1.000 1.18
S.Starzyk, Arkansas 11 13 16 .812 1.18
L.Ward, Oklahoma St. 11 13 18 .722 1.18
M.Connington, Michigan St. 10 11 15 .733 1.10
J.Cannon, W. Kentucky 11 12 16 .750 1.09
N.Grant, FIU 11 12 15 .800 1.09
W.Joyce, South Carolina 11 12 15 .800 1.09
T.Pelino, Duke 11 12 17 .706 1.09
N.Reed, Delaware 11 12 17 .706 1.09
T.Rinker, Utah St. 11 12 16 .750 1.09
L.Rodriguez, Kansas St. 11 12 14 .857 1.09
S.Rusnak, Cincinnati 11 12 16 .750 1.09
J.Stevens, Washington St. 11 12 14 .857 1.09
J.Weinberg, Florida St. 11 12 18 .667 1.09
P.Woodring, Georgia 11 12 13 .923 1.09
D.Zvada, Michigan 11 12 19 .632 1.09
D.Barker, New Mexico St. 3 3 3 1.000 1.00
R.Bond, Texas A&M 11 11 18 .611 1.00
K.Ferrie, Mississippi St. 11 11 14 .786 1.00
D.Jones, Army 10 10 15 .667 1.00
R.Meyer, Missouri 11 11 15 .733 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
K.Nguma, North Texas 11 11 12 .917 1.00
A.Sappington, Oregon 11 11 14 .786 1.00
C.Talty, Alabama 11 11 18 .611 1.00
A.Glass, N. Illinois 11 10 13 .769 .91
C.Hardin, Temple 11 10 13 .769 .91
J.Hathaway, Middle Tennessee 11 10 13 .769 .91
K.Hensley, West Virginia 11 10 12 .833 .91
D.Morris, Umass 11 10 16 .625 .91
B.Taylor, Vanderbilt 11 10 11 .909 .91
T.Woody, Syracuse 11 10 12 .833 .91
N.Kirkwood, Navy 10 9 10 .900 .90
D.Lynch, San Jose St. 9 8 15 .533 .89
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
T.Cragun, UTEP 6 5 7 .714 .83
L.Boyd, Charlotte 11 9 11 .818 .82
D.Curtis, Utah 11 9 13 .692 .82
J.Delange, UAB 11 9 12 .750 .82
P.Domschke, W. Michigan 11 9 14 .643 .82
G.Gross, Washington 11 9 12 .750 .82
A.Mata, Colorado 11 9 10 .900 .82
S.Renfroe, Troy 11 9 12 .750 .82
R.Callaghan, Old Dominion 10 8 15 .533 .80
D.Cunanan, Toledo 11 8 10 .800 .73
E.Gota, Rice 11 8 11 .727 .73
N.McCashland, TCU 11 8 11 .727 .73
C.Meyer, California 11 8 11 .727 .73
M.Suarez, James Madison 11 8 12 .667 .73
A.Murray, California 6 4 4 1.000 .67
C.Boomer, Boise St. 11 7 10 .700 .64
C.Pavon, Sam Houston St. 11 7 11 .636 .64
R.Tubbs, Air Force 11 7 9 .778 .64
N.Vakos, Wisconsin 11 7 11 .636 .64
D.Pippin, Ball St. 8 5 8 .625 .62
D.Henderson, Louisiana Tech 10 6 11 .545 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
B.Williams, Kennesaw St. 10 6 12 .500 .60
C.Wilbanks, Southern Miss. 9 5 7 .714 .56
H.DiBoyan, South Alabama 11 6 9 .667 .55
W.Hryszko, Kent St. 11 6 9 .667 .55
C.Ojeda, Oregon St. 11 6 13 .462 .55
E.Sandvik, Wyoming 11 6 10 .600 .55
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
N.Eichner, Old Dominion 8 4 6 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
B.Peacock, Ohio 6 3 6 .500 .50
L.Rickman, Georgia St. 8 4 7 .571 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
I.Hankins, Colorado St. 11 5 9 .556 .45
R.Harradine, Southern Miss. 11 5 8 .625 .45
J.Zirkel, Texas A&M 7 3 4 .750 .43
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
K.Vinesett, NC State 10 4 5 .800 .40
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
M.Brown, San Jose St. 11 4 7 .571 .36
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
O.Wiley, Akron 12 4 10 .400 .33
C.Arreola, UTEP 10 3 6 .500 .30
L.Akers, Northwestern 11 3 3 1.000 .27
J.Chance, Louisiana Tech 11 3 6 .500 .27
D.Little, South Alabama 4 1 1 1.000 .25
B.Auburn, Miami 5 1 1 1.000 .20
N.Konieczynski, NC State 5 1 3 .333 .20
J.Cassidy, W. Kentucky 11 2 2 1.000 .18
D.Dellenbach, Ohio 11 2 3 .667 .18
N.Keller, Louisville 11 2 4 .500 .18
P.Laforge, Coastal Carolina 11 2 4 .500 .18
B.McAlister, Georgia St. 11 2 7 .286 .18
C.Allen, Rice 6 1 1 1.000 .17
S.Carpenter, Pittsburgh 9 1 3 .333 .11
B.Franke, Indiana 9 1 2 .500 .11
P.McAteer, Troy 11 1 2 .500 .09
O.Robbins, Missouri 11 1 2 .500 .09
H.Smith, W. Michigan 11 1 2 .500 .09
D.Akers, N. Illinois 5 0 0 .000 .00
D.Ancrum, North Carolina 1 0 0 .000 .00
C.Anderson, Michigan 5 0 0 .000 .00
M.Anderson, FIU 11 0 0 .000 .00
T.Averhart, Louisiana Tech 6 0 0 .000 .00
T.Bennie-Powell, Notre Dame 1 0 0 .000 .00
T.Berry, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00
O.Bird, Mississippi 11 0 0 .000 .00
C.Bishop, Kennesaw St. 0 0 0 .000 .00
O.Bivens, Akron 0 0 0 .000 .00
M.Blair, E. Michigan 7 0 0 .000 .00
L.Brayton, UAB 0 0 0 .000 .00
R.Breen, Navy 0 0 0 .000 .00
L.Brooking, Clemson 3 0 0 .000 .00
M.Brown, East Carolina 10 0 0 .000 .00
A.Buffington, Army 0 0 0 .000 .00
J.Calender, Louisiana-Monroe 11 0 0 .000 .00
K.Carpenter, Colorado 0 0 0 .000 .00
A.Collins, Penn St. 11 0 0 .000 .00
L.Collins, Ball St. 1 0 0 .000 .00
J.Cordoba, Kent St. 11 0 0 .000 .00
P.Crayton, Rice 2 0 0 .000 .00
O.Davis, Boston College 10 0 0 .000 .00
M.Davis, Toledo 11 0 0 .000 .00
C.Davis, Minnesota 11 0 0 .000 .00
N.DeGennaro, James Madison 11 0 0 .000 .00
Z.DeSouza, Colorado 1 0 0 .000 .00
B.Deas, Auburn 10 0 0 .000 .00
B.Derrer, Ball St. 0 0 0 .000 .00
T.Dorje, San Diego St. 3 0 0 .000 .00
J.Dowell, Missouri 3 0 0 .000 .00
N.Evers, Uconn 3 0 0 .000 .00
J.Farthing, Hawaii 1 0 0 .000 .00
A.Flege, Nebraska 2 0 0 .000 .00
C.Floyd, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
R.Frischknecht, BYU 4 0 0 .000 .00
R.Fullwood, Fresno St. 10 0 0 .000 .00
R.Gibson, Tennessee 1 0 0 .000 .00
T.Gillis, Navy 10 0 0 .000 .00
B.Gompers, Duke 7 0 0 .000 .00
T.Grear, Akron 10 0 0 .000 .00
C.Gumino, UCLA 0 0 0 .000 .00
J.Gwan, New Mexico St. 2 0 0 .000 .00
T.Hall, Mississippi 0 0 0 .000 .00
J.Hall, North Carolina 4 0 0 .000 .00
B.Harrington, Fresno St. 0 0 0 .000 .00
A.Hawkins, Baylor 11 0 0 .000 .00
D.Hayden, Colorado 9 0 0 .000 .00
B.Haygood, Missouri 1 0 0 .000 .00
L.Hayward, Florida 10 0 0 .000 .00
C.Holifield, South Alabama 2 0 0 .000 .00
C.Hudson, Colorado 3 0 0 .000 .00
D.Jackson, Liberty 0 0 0 .000 .00
K.Jerido, South Alabama 11 0 0 .000 .00
Z.Johnson, UCLA 0 0 0 .000 .00
D.Johnson, Wake Forest 4 0 0 .000 .00
R.Jones, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
M.Keene, Michigan 0 0 0 .000 .00
J.Kendricks, San Diego St. 1 0 0 .000 .00
J.Kernaghan, Hawaii 0 0 0 .000 .00
L.Klein, Delaware 0 0 0 .000 .00
T.Knape, California 0 0 0 .000 .00
A.Knapik, Illinois 0 0 0 .000 .00
M.Konecny, W. Michigan 2 0 0 .000 .00
C.Lathan, North Texas 0 0 0 .000 .00
K.Lee, UNLV 11 0 0 .000 .00
S.Leota, Louisiana Tech 11 0 0 .000 .00
B.Littlejohn, Appalachian St. 11 0 0 .000 .00
T.Long, Ohio 2 0 0 .000 .00
R.Lora, UCF 11 0 0 .000 .00
K.Mailoto, Boise St. 10 0 0 .000 .00
T.Maro, Iowa St. 11 0 0 .000 .00
A.McCarty, Texas Tech 11 0 0 .000 .00
B.McClure, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00
L.McGowan, Memphis 0 0 0 .000 .00
R.McGrew, Marshall 0 0 0 .000 .00
D.McKinney, New Mexico 11 0 0 .000 .00
Z.Mincey, Alabama 11 0 0 .000 .00
J.Mull, Wake Forest 1 0 0 .000 .00
B.Mullen, Charlotte 11 0 0 .000 .00
J.Murley, Southern Miss. 8 0 0 .000 .00
I.Myers, W. Kentucky 8 0 0 .000 .00
R.Neer, Ohio 6 0 0 .000 .00
J.Nicolas, Virginia 0 0 0 .000 .00
G.Noe, Navy 10 0 0 .000 .00
B.Noonan, Kennesaw St. 10 0 0 .000 .00
G.Oakley, Kansas St. 11 0 0 .000 .00
M.Ogunniyi, Umass 3 0 0 .000 .00
M.Outten, Penn St. 0 0 0 .000 .00
J.Owens, North Carolina 11 0 0 .000 .00
C.Pabst, Washington St. 9 0 0 .000 .00
P.Patterson, SMU 9 0 0 .000 .00
Z.Pearson, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00
P.Pesansky, North Carolina 1 0 0 .000 .00
E.Poku, East Carolina 11 0 0 .000 .00
L.Rauh, Air Force 1 0 0 .000 .00
M.Ray, Miami (Ohio) 0 0 0 .000 .00
K.Reescano, Arizona 8 0 0 .000 .00
G.Reid, Virginia 1 0 0 .000 .00
T.Romney, Arizona St. 9 0 0 .000 .00
J.Rowe, Kansas St. 9 0 0 .000 .00
K.Scott, Miami 10 0 0 .000 .00
D.Scott, Tulsa 2 0 0 .000 .00
S.Shannon, Texas 11 0 0 .000 .00
J.Sims, W. Michigan 11 0 0 .000 .00
T.Smith, Tennessee 6 0 0 .000 .00
J.Smith, North Texas 0 0 0 .000 .00
A.Smith, Toledo 11 0 0 .000 .00
A.Smith-Mack, Sam Houston St. 4 0 0 .000 .00
S.Smithson, Missouri St. 11 0 0 .000 .00
I.Speltz, Iowa 3 0 0 .000 .00
T.Spivey, Arizona 11 0 0 .000 .00
S.Strange, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
C.Stratford, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00
L.Taukeiaho, Oklahoma St. 7 0 0 .000 .00
T.Taylor, Troy 11 0 0 .000 .00
D.Thomas, Mississippi 3 0 0 .000 .00
R.Tillman, Texas A&M 1 0 0 .000 .00
D.Tonielli, Michigan 11 0 0 .000 .00
J.Trautmann, Northwestern 3 0 0 .000 .00
D.Uzochukwu, Georgia 0 0 0 .000 .00
K.Vorhees, Washington St. 11 0 0 .000 .00
D.Wacker, Nebraska 11 0 0 .000 .00
G.Williams, Virginia Tech 4 0 0 .000 .00
M.Williams, Virginia 10 0 0 .000 .00
D.Wilson, Florida 4 0 0 .000 .00
W.Wolff, South Florida 6 0 0 .000 .00
A.Woolfolk, Navy 0 0 0 .000 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up