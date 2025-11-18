Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
A.Birr, Georgia Tech 10 22 25 .880 2.20
K.Matsuzawa, Hawaii 10 22 22 1.000 2.20
T.Butkowski, Pittsburgh 9 19 21 .905 2.11
T.Sandell, Oklahoma 10 21 22 .955 2.10
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
D.Ramos, LSU 10 20 24 .833 2.00
L.Carneiro, Mississippi 11 21 23 .913 1.91
J.Gomez, Arizona St. 10 19 26 .731 1.90
S.O’Haire, Maryland 10 19 21 .905 1.90
E.Sanchez, Houston 10 19 22 .864 1.90
C.Freeman, Uconn 11 20 23 .870 1.82
W.Ferrin, BYU 10 18 22 .818 1.80
L.Quinn, Marshall 10 18 22 .818 1.80
G.Plascencia, San Diego St. 10 17 19 .895 1.70
C.Ranvier, Louisville 10 17 20 .850 1.70
G.Rippa, Jacksonville St. 10 17 21 .810 1.70
R.Sayeri, Southern Cal 10 17 18 .944 1.70
D.Stevens, Iowa 10 17 22 .773 1.70
D.Dzioban, Miami (Ohio) 9 15 17 .882 1.67
R.Hawk, New Mexico St. 9 15 21 .714 1.67
N.Mazzie, East Carolina 3 5 6 .833 1.67
W.Bettridge, Virginia 11 18 22 .818 1.64
S.Harrington, Texas Tech 11 18 21 .857 1.64
J.McFadden, Nevada 10 16 20 .800 1.60
A.McPherson, Auburn 10 16 19 .842 1.60
T.Robles, Texas State 10 16 18 .889 1.60
M.Salgado-Medina, Arizona 10 16 24 .667 1.60
R.Verhoff, North Carolina 10 16 20 .800 1.60
K.Konrardy, Iowa St. 7 11 15 .733 1.57
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 9 14 15 .933 1.56
C.Hawkins, Baylor 9 14 17 .824 1.56
J.Olsen, Northwestern 9 14 16 .875 1.56
R.Kessinger, E. Michigan 11 17 23 .739 1.55
M.Bhaghani, UCLA 10 15 19 .789 1.50
P.Durkin, Tulane 10 15 16 .938 1.50
D.Kinney, Kennesaw St. 4 6 6 1.000 1.50
J.Kleather, Bowling Green 10 15 17 .882 1.50
M.Shipley, Texas 10 15 19 .789 1.50
T.Smack, Florida 10 15 18 .833 1.50
C.Van Andel, Arkansas St. 10 15 19 .789 1.50
J.Billingsley, Liberty 9 13 17 .765 1.44
C.Calvert, Wake Forest 10 14 18 .778 1.40
N.Gramatica, South Florida 10 14 18 .778 1.40
J.Love, Virginia Tech 10 14 18 .778 1.40
L.Marjan, Kansas 10 14 15 .933 1.40
S.Morgan, Tulsa 10 14 17 .824 1.40
D.Olano, Illinois 10 14 16 .875 1.40
S.Porath, Purdue 10 14 15 .933 1.40
N.Ruelas, UCF 10 14 16 .875 1.40
G.Smith, FAU 10 14 16 .875 1.40
M.Schramm, Akron 6 8 9 .889 1.33
D.De Freitas, Appalachian St. 10 13 16 .812 1.30
B.Denaburg, Minnesota 10 13 17 .765 1.30
J.Fielding, Ohio St. 10 13 15 .867 1.30
C.Graham, Cent. Michigan 10 13 15 .867 1.30
N.Hauser, Clemson 10 13 15 .867 1.30
E.Kenney, Stanford 10 13 16 .812 1.30
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 10 13 19 .684 1.30
R.Villela, UNLV 10 13 17 .765 1.30
L.Ward, Oklahoma St. 10 13 18 .722 1.30
L.Lombardo, Boston College 11 14 14 1.000 1.27
G.Spetic, Memphis 11 14 17 .824 1.27
R.Barker, Penn St. 10 12 13 .923 1.20
T.Bryant, Georgia Southern 10 12 14 .857 1.20
K.Cunanan, Nebraska 10 12 15 .800 1.20
L.Drzewiecki, New Mexico 10 12 13 .923 1.20
M.Gilbert, Tennessee 10 12 15 .800 1.20
J.Howes, Buffalo 10 12 15 .800 1.20
J.Kauwe, Kentucky 10 12 15 .800 1.20
S.Keltner, SMU 10 12 17 .706 1.20
D.Lynch, Fresno St. 10 12 17 .706 1.20
J.Patel, Rutgers 10 12 17 .706 1.20
N.Reed, Delaware 10 12 17 .706 1.20
T.Rinker, Utah St. 10 12 15 .800 1.20
S.Rusnak, Cincinnati 10 12 13 .923 1.20
P.Woodring, Georgia 10 12 13 .923 1.20
N.Radicic, Indiana 11 13 13 1.000 1.18
N.Mazzie, East Carolina 6 7 8 .875 1.17
M.Connington, Michigan St. 9 10 14 .714 1.11
R.Bond, Texas A&M 10 11 18 .611 1.10
J.Cannon, W. Kentucky 10 11 15 .733 1.10
C.Davis, Miami 10 11 13 .846 1.10
W.Joyce, South Carolina 10 11 14 .786 1.10
K.Nguma, North Texas 10 11 12 .917 1.10
Y.Obeid, Missouri St. 10 11 18 .611 1.10
T.Pelino, Duke 10 11 16 .688 1.10
M.Petro, UTSA 10 11 14 .786 1.10
A.Sappington, Oregon 10 11 14 .786 1.10
C.Talty, Alabama 10 11 17 .647 1.10
J.Weinberg, Florida St. 10 11 15 .733 1.10
D.Zvada, Michigan 10 11 17 .647 1.10
K.Ferrie, Mississippi St. 11 11 14 .786 1.00
N.Grant, FIU 10 10 13 .769 1.00
C.Hardin, Temple 10 10 13 .769 1.00
D.Jones, Army 9 9 14 .643 1.00
D.Lynch, San Jose St. 8 8 14 .571 1.00
R.Meyer, Missouri 10 10 13 .769 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
D.Morris, Umass 10 10 14 .714 1.00
L.Rodriguez, Kansas St. 10 10 12 .833 1.00
S.Starzyk, Arkansas 10 10 13 .769 1.00
J.Stevens, Washington St. 10 10 12 .833 1.00
T.Woody, Syracuse 10 10 11 .909 1.00
K.Hensley, West Virginia 11 10 12 .833 .91
D.Curtis, Utah 10 9 13 .692 .90
P.Domschke, W. Michigan 10 9 14 .643 .90
J.Hathaway, Middle Tennessee 10 9 11 .818 .90
N.Kirkwood, Navy 10 9 10 .900 .90
B.Taylor, Vanderbilt 10 9 10 .900 .90
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
L.Boyd, Charlotte 10 8 10 .800 .80
R.Callaghan, Old Dominion 10 8 15 .533 .80
T.Cragun, UTEP 5 4 6 .667 .80
J.Delange, UAB 10 8 11 .727 .80
A.Glass, N. Illinois 10 8 11 .727 .80
A.Mata, Colorado 10 8 9 .889 .80
C.Meyer, California 10 8 11 .727 .80
S.Renfroe, Troy 10 8 11 .727 .80
D.Cunanan, Toledo 10 7 9 .778 .70
E.Gota, Rice 10 7 10 .700 .70
G.Gross, Washington 10 7 10 .700 .70
N.McCashland, TCU 10 7 10 .700 .70
M.Suarez, James Madison 10 7 11 .636 .70
D.Henderson, Louisiana Tech 9 6 10 .600 .67
B.Williams, Kennesaw St. 9 6 11 .545 .67
C.Wilbanks, Southern Miss. 8 5 6 .833 .62
H.DiBoyan, South Alabama 10 6 9 .667 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
A.Murray, California 5 3 3 1.000 .60
C.Pavon, Sam Houston St. 10 6 10 .600 .60
E.Sandvik, Wyoming 10 6 9 .667 .60
R.Tubbs, Air Force 10 6 8 .750 .60
D.Pippin, Ball St. 7 4 6 .667 .57
C.Ojeda, Oregon St. 11 6 13 .462 .55
D.Barker, New Mexico St. 2 1 1 1.000 .50
C.Boomer, Boise St. 10 5 8 .625 .50
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
I.Hankins, Colorado St. 10 5 9 .556 .50
R.Harradine, Southern Miss. 10 5 8 .625 .50
W.Hryszko, Kent St. 10 5 7 .714 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
B.Peacock, Ohio 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
N.Vakos, Wisconsin 10 5 9 .556 .50
K.Vinesett, NC State 9 4 5 .800 .44
N.Eichner, Old Dominion 7 3 4 .750 .43
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
O.Wiley, Akron 11 4 10 .400 .36
C.Arreola, UTEP 9 3 6 .500 .33
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
D.Little, South Alabama 3 1 1 1.000 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
L.Akers, Northwestern 10 3 3 1.000 .30
M.Brown, San Jose St. 10 3 5 .600 .30
J.Chance, Louisiana Tech 10 3 5 .600 .30
L.Rickman, Georgia St. 7 2 4 .500 .29
N.Konieczynski, NC State 4 1 3 .333 .25
C.Allen, Rice 5 1 1 1.000 .20
B.Auburn, Miami 5 1 1 1.000 .20
J.Cassidy, W. Kentucky 10 2 2 1.000 .20
D.Dellenbach, Ohio 10 2 3 .667 .20
N.Keller, Louisville 10 2 4 .500 .20
P.Laforge, Coastal Carolina 10 2 3 .667 .20
B.McAlister, Georgia St. 10 2 7 .286 .20
J.Zirkel, Texas A&M 6 1 1 1.000 .17
B.Franke, Indiana 7 1 1 1.000 .14
S.Carpenter, Pittsburgh 8 1 2 .500 .12
P.McAteer, Troy 10 1 2 .500 .10
H.Smith, W. Michigan 10 1 2 .500 .10
M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 .000 .00
L.Banks, Arkansas St. 5 0 0 .000 .00
L.Banks, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
J.Barr, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00
M.Bell, Miami 10 0 0 .000 .00
K.Black, Texas 7 0 0 .000 .00
M.Blake, Jacksonville St. 4 0 0 .000 .00
B.Booker, New Mexico 9 0 0 .000 .00
S.Brooks, Boise St. 7 0 0 .000 .00
J.Brooks, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
F.Brown, W. Michigan 7 0 0 .000 .00
T.Bruckler, Mississippi 11 0 0 .000 .00
D.Carlson, Purdue 10 0 0 .000 .00
I.Cash, Virginia Tech 9 0 0 .000 .00
W.Cobb, Wake Forest 10 0 0 .000 .00
T.Cooks, Texas State 10 0 0 .000 .00
D.Corleone, Cincinnati 8 0 0 .000 .00
D.Crawford, Buffalo 9 0 0 .000 .00
M.Cunningham, FIU 0 0 0 .000 .00
J.DaCosta, Wyoming 10 0 0 .000 .00
A.Din-Mbuh, TCU 9 0 0 .000 .00
M.Dove, Navy 0 0 0 .000 .00
J.Eaton, Michigan St. 10 0 0 .000 .00
A.Fedigan, Tulsa 10 0 0 .000 .00
S.Finau, Washington St. 10 0 0 .000 .00
A.Foster, Southern Miss. 10 0 0 .000 .00
M.Freeling, Georgia 10 0 0 .000 .00
M.French, Colorado 8 0 0 .000 .00
C.French, North Carolina 2 0 0 .000 .00
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 0 0 .000 .00
C.Green, Tulane 8 0 0 .000 .00
A.Hadzisabic, North Texas 0 0 0 .000 .00
Z.Hamilton, South Florida 8 0 0 .000 .00
K.Harris, Memphis 7 0 0 .000 .00
T.Haynes, Oklahoma 3 0 0 .000 .00
D.Hernandez, UNLV 0 0 0 .000 .00
T.Huff, UTSA 2 0 0 .000 .00
J.Huntley, Temple 0 0 0 .000 .00
K.Jackson, Arkansas 3 0 0 .000 .00
D.Jackson, Iowa St. 1 0 0 .000 .00
W.Jeffcoat, Army 9 0 0 .000 .00
M.Johnson, Oregon 4 0 0 .000 .00
G.Jordan, Umass 5 0 0 .000 .00
D.Kabongo, Oklahoma St. 5 0 0 .000 .00
G.Kemp, NC State 0 0 0 .000 .00
N.Kibble, Texas 2 0 0 .000 .00
M.Kirch, FAU 10 0 0 .000 .00
M.Klare, Ohio St. 10 0 0 .000 .00
J.Klosterman, Iowa St. 5 0 0 .000 .00
K.Koch, North Texas 5 0 0 .000 .00
J.Lang, SMU 10 0 0 .000 .00
J.Lecates, Liberty 0 0 0 .000 .00
C.Leon, South Florida 10 0 0 .000 .00
C.Lindsey, Pittsburgh 10 0 0 .000 .00
M.Lockhart, Ohio St. 7 0 0 .000 .00
W.Loerzel, Wake Forest 3 0 0 .000 .00
C.Loftin, Florida St. 3 0 0 .000 .00
H. Lorius, Michigan St. 0 0 0 .000 .00
J.Lowe, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
M.Lowe, Air Force 0 0 0 .000 .00
L.Lyons, Minnesota 0 0 0 .000 .00
A.Madise, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00
D.Madison, Oregon St. 4 0 0 .000 .00
K.Makins, Baylor 0 0 0 .000 .00
T.McAlpine, Tulane 10 0 0 .000 .00
G.McCoy, Temple 6 0 0 .000 .00
T.Meadows, Troy 9 0 0 .000 .00
K.Meir, Temple 0 0 0 .000 .00
C.Melton, Houston 4 0 0 .000 .00
H.Metzger, Wisconsin 0 0 0 .000 .00
D.Millikin, Michigan St. 6 0 0 .000 .00
J.Milliner-Jones, SMU 10 0 0 .000 .00
J.Moore, Miami 9 0 0 .000 .00
A.Morales, Rutgers 0 0 0 .000 .00
F.Mukuba, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
M.Nehf, Cent. Michigan 8 0 0 .000 .00
L.Nickel, Miami 1 0 0 .000 .00
A.Ostrenga, Iowa 2 0 0 .000 .00
D.Parisi, Delaware 0 0 0 .000 .00
A.Parisi, UCF 1 0 0 .000 .00
M.Parker, Penn St. 1 0 0 .000 .00
J.Patton, Iowa St. 9 0 0 .000 .00
D.Pennington, Clemson 10 0 0 .000 .00
K.Peterson, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
P.Peterson, Memphis 2 0 0 .000 .00
M.Peterson, UNLV 0 0 0 .000 .00
H.Pettigrew, Kennesaw St. 1 0 0 .000 .00
D.Pickett, LSU 10 0 0 .000 .00
V.Po’uha, BYU 10 0 0 .000 .00
S.Price, Colorado 4 0 0 .000 .00
J.Price, Kansas St. 8 0 0 .000 .00
J.Price, Arizona 9 0 0 .000 .00
S.Rathbun, Wyoming 0 0 0 .000 .00
C.Regan, James Madison 10 0 0 .000 .00
D.Ricks, Texas A&M 10 0 0 .000 .00
T.Robinson, Ball St. 9 0 0 .000 .00
L.Rogers, Texas A&M 4 0 0 .000 .00
P.Royster, UAB 8 0 0 .000 .00
E.Russ, Troy 9 0 0 .000 .00
S.Schilke, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
B.Shepherd, Southern Cal 3 0 0 .000 .00
S.Shufelt, UTEP 9 0 0 .000 .00
D.Sill, Texas Tech 10 0 0 .000 .00
E.Sitanilei, Ohio St. 4 0 0 .000 .00
L.Sivon, Akron 4 0 0 .000 .00
L.Smiley, South Florida 9 0 0 .000 .00
I.Smith, Mississippi St. 8 0 0 .000 .00
C.Smith, Memphis 10 0 0 .000 .00
C.Swinney, Clemson 10 0 0 .000 .00
T.Tarascio, Air Force 10 0 0 .000 .00
J.Tarpeh, East Carolina 7 0 0 .000 .00
T.Taylor, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
Z.Umeozulu, Texas 10 0 0 .000 .00
B.Van Bennekum, San Jose St. 6 0 0 .000 .00
B.Van Buren, Northwestern 10 0 0 .000 .00
A.Vaughan, Liberty 8 0 0 .000 .00
T.Vaughan, Nevada 10 0 0 .000 .00
A.Vyas, Wyoming 7 0 0 .000 .00
C.Walton, LSU 1 0 0 .000 .00
K.Washington, Bowling Green 9 0 0 .000 .00
R.Wasserman, Syracuse 0 0 0 .000 .00
N.Watson, Colorado 9 0 0 .000 .00
W.Weeks, LSU 9 0 0 .000 .00
E.West, Michigan St. 0 0 0 .000 .00
T.Williams, Baylor 2 0 0 .000 .00
R.Williams, Washington 2 0 0 .000 .00
K.Winston, Baylor 4 0 0 .000 .00
D.Wittke, Minnesota 1 0 0 .000 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up