NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|A.Birr, Georgia Tech
|10
|22
|25
|.880
|2.20
|K.Matsuzawa, Hawaii
|10
|22
|22
|1.000
|2.20
|T.Butkowski, Pittsburgh
|9
|19
|21
|.905
|2.11
|T.Sandell, Oklahoma
|10
|21
|22
|.955
|2.10
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|K.Lemmermann, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Ramos, LSU
|10
|20
|24
|.833
|2.00
|L.Carneiro, Mississippi
|11
|21
|23
|.913
|1.91
|J.Gomez, Arizona St.
|10
|19
|26
|.731
|1.90
|S.O’Haire, Maryland
|10
|19
|21
|.905
|1.90
|E.Sanchez, Houston
|10
|19
|22
|.864
|1.90
|C.Freeman, Uconn
|11
|20
|23
|.870
|1.82
|W.Ferrin, BYU
|10
|18
|22
|.818
|1.80
|L.Quinn, Marshall
|10
|18
|22
|.818
|1.80
|G.Plascencia, San Diego St.
|10
|17
|19
|.895
|1.70
|C.Ranvier, Louisville
|10
|17
|20
|.850
|1.70
|G.Rippa, Jacksonville St.
|10
|17
|21
|.810
|1.70
|R.Sayeri, Southern Cal
|10
|17
|18
|.944
|1.70
|D.Stevens, Iowa
|10
|17
|22
|.773
|1.70
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|9
|15
|17
|.882
|1.67
|R.Hawk, New Mexico St.
|9
|15
|21
|.714
|1.67
|N.Mazzie, East Carolina
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|W.Bettridge, Virginia
|11
|18
|22
|.818
|1.64
|S.Harrington, Texas Tech
|11
|18
|21
|.857
|1.64
|J.McFadden, Nevada
|10
|16
|20
|.800
|1.60
|A.McPherson, Auburn
|10
|16
|19
|.842
|1.60
|T.Robles, Texas State
|10
|16
|18
|.889
|1.60
|M.Salgado-Medina, Arizona
|10
|16
|24
|.667
|1.60
|R.Verhoff, North Carolina
|10
|16
|20
|.800
|1.60
|K.Konrardy, Iowa St.
|7
|11
|15
|.733
|1.57
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|9
|14
|15
|.933
|1.56
|C.Hawkins, Baylor
|9
|14
|17
|.824
|1.56
|J.Olsen, Northwestern
|9
|14
|16
|.875
|1.56
|R.Kessinger, E. Michigan
|11
|17
|23
|.739
|1.55
|M.Bhaghani, UCLA
|10
|15
|19
|.789
|1.50
|P.Durkin, Tulane
|10
|15
|16
|.938
|1.50
|D.Kinney, Kennesaw St.
|4
|6
|6
|1.000
|1.50
|J.Kleather, Bowling Green
|10
|15
|17
|.882
|1.50
|M.Shipley, Texas
|10
|15
|19
|.789
|1.50
|T.Smack, Florida
|10
|15
|18
|.833
|1.50
|C.Van Andel, Arkansas St.
|10
|15
|19
|.789
|1.50
|J.Billingsley, Liberty
|9
|13
|17
|.765
|1.44
|C.Calvert, Wake Forest
|10
|14
|18
|.778
|1.40
|N.Gramatica, South Florida
|10
|14
|18
|.778
|1.40
|J.Love, Virginia Tech
|10
|14
|18
|.778
|1.40
|L.Marjan, Kansas
|10
|14
|15
|.933
|1.40
|S.Morgan, Tulsa
|10
|14
|17
|.824
|1.40
|D.Olano, Illinois
|10
|14
|16
|.875
|1.40
|S.Porath, Purdue
|10
|14
|15
|.933
|1.40
|N.Ruelas, UCF
|10
|14
|16
|.875
|1.40
|G.Smith, FAU
|10
|14
|16
|.875
|1.40
|M.Schramm, Akron
|6
|8
|9
|.889
|1.33
|D.De Freitas, Appalachian St.
|10
|13
|16
|.812
|1.30
|B.Denaburg, Minnesota
|10
|13
|17
|.765
|1.30
|J.Fielding, Ohio St.
|10
|13
|15
|.867
|1.30
|C.Graham, Cent. Michigan
|10
|13
|15
|.867
|1.30
|N.Hauser, Clemson
|10
|13
|15
|.867
|1.30
|E.Kenney, Stanford
|10
|13
|16
|.812
|1.30
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|10
|13
|19
|.684
|1.30
|R.Villela, UNLV
|10
|13
|17
|.765
|1.30
|L.Ward, Oklahoma St.
|10
|13
|18
|.722
|1.30
|L.Lombardo, Boston College
|11
|14
|14
|1.000
|1.27
|G.Spetic, Memphis
|11
|14
|17
|.824
|1.27
|R.Barker, Penn St.
|10
|12
|13
|.923
|1.20
|T.Bryant, Georgia Southern
|10
|12
|14
|.857
|1.20
|K.Cunanan, Nebraska
|10
|12
|15
|.800
|1.20
|L.Drzewiecki, New Mexico
|10
|12
|13
|.923
|1.20
|M.Gilbert, Tennessee
|10
|12
|15
|.800
|1.20
|J.Howes, Buffalo
|10
|12
|15
|.800
|1.20
|J.Kauwe, Kentucky
|10
|12
|15
|.800
|1.20
|S.Keltner, SMU
|10
|12
|17
|.706
|1.20
|D.Lynch, Fresno St.
|10
|12
|17
|.706
|1.20
|J.Patel, Rutgers
|10
|12
|17
|.706
|1.20
|N.Reed, Delaware
|10
|12
|17
|.706
|1.20
|T.Rinker, Utah St.
|10
|12
|15
|.800
|1.20
|S.Rusnak, Cincinnati
|10
|12
|13
|.923
|1.20
|P.Woodring, Georgia
|10
|12
|13
|.923
|1.20
|N.Radicic, Indiana
|11
|13
|13
|1.000
|1.18
|N.Mazzie, East Carolina
|6
|7
|8
|.875
|1.17
|M.Connington, Michigan St.
|9
|10
|14
|.714
|1.11
|R.Bond, Texas A&M
|10
|11
|18
|.611
|1.10
|J.Cannon, W. Kentucky
|10
|11
|15
|.733
|1.10
|C.Davis, Miami
|10
|11
|13
|.846
|1.10
|W.Joyce, South Carolina
|10
|11
|14
|.786
|1.10
|K.Nguma, North Texas
|10
|11
|12
|.917
|1.10
|Y.Obeid, Missouri St.
|10
|11
|18
|.611
|1.10
|T.Pelino, Duke
|10
|11
|16
|.688
|1.10
|M.Petro, UTSA
|10
|11
|14
|.786
|1.10
|A.Sappington, Oregon
|10
|11
|14
|.786
|1.10
|C.Talty, Alabama
|10
|11
|17
|.647
|1.10
|J.Weinberg, Florida St.
|10
|11
|15
|.733
|1.10
|D.Zvada, Michigan
|10
|11
|17
|.647
|1.10
|K.Ferrie, Mississippi St.
|11
|11
|14
|.786
|1.00
|N.Grant, FIU
|10
|10
|13
|.769
|1.00
|C.Hardin, Temple
|10
|10
|13
|.769
|1.00
|D.Jones, Army
|9
|9
|14
|.643
|1.00
|D.Lynch, San Jose St.
|8
|8
|14
|.571
|1.00
|R.Meyer, Missouri
|10
|10
|13
|.769
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|D.Morris, Umass
|10
|10
|14
|.714
|1.00
|L.Rodriguez, Kansas St.
|10
|10
|12
|.833
|1.00
|S.Starzyk, Arkansas
|10
|10
|13
|.769
|1.00
|J.Stevens, Washington St.
|10
|10
|12
|.833
|1.00
|T.Woody, Syracuse
|10
|10
|11
|.909
|1.00
|K.Hensley, West Virginia
|11
|10
|12
|.833
|.91
|D.Curtis, Utah
|10
|9
|13
|.692
|.90
|P.Domschke, W. Michigan
|10
|9
|14
|.643
|.90
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|10
|9
|11
|.818
|.90
|N.Kirkwood, Navy
|10
|9
|10
|.900
|.90
|B.Taylor, Vanderbilt
|10
|9
|10
|.900
|.90
|U.Bellenfant, Texas Tech
|7
|6
|6
|1.000
|.86
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|5
|6
|.833
|.83
|L.Boyd, Charlotte
|10
|8
|10
|.800
|.80
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|8
|15
|.533
|.80
|T.Cragun, UTEP
|5
|4
|6
|.667
|.80
|J.Delange, UAB
|10
|8
|11
|.727
|.80
|A.Glass, N. Illinois
|10
|8
|11
|.727
|.80
|A.Mata, Colorado
|10
|8
|9
|.889
|.80
|C.Meyer, California
|10
|8
|11
|.727
|.80
|S.Renfroe, Troy
|10
|8
|11
|.727
|.80
|D.Cunanan, Toledo
|10
|7
|9
|.778
|.70
|E.Gota, Rice
|10
|7
|10
|.700
|.70
|G.Gross, Washington
|10
|7
|10
|.700
|.70
|N.McCashland, TCU
|10
|7
|10
|.700
|.70
|M.Suarez, James Madison
|10
|7
|11
|.636
|.70
|D.Henderson, Louisiana Tech
|9
|6
|10
|.600
|.67
|B.Williams, Kennesaw St.
|9
|6
|11
|.545
|.67
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|8
|5
|6
|.833
|.62
|H.DiBoyan, South Alabama
|10
|6
|9
|.667
|.60
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|A.Murray, California
|5
|3
|3
|1.000
|.60
|C.Pavon, Sam Houston St.
|10
|6
|10
|.600
|.60
|E.Sandvik, Wyoming
|10
|6
|9
|.667
|.60
|R.Tubbs, Air Force
|10
|6
|8
|.750
|.60
|D.Pippin, Ball St.
|7
|4
|6
|.667
|.57
|C.Ojeda, Oregon St.
|11
|6
|13
|.462
|.55
|D.Barker, New Mexico St.
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|C.Boomer, Boise St.
|10
|5
|8
|.625
|.50
|R.Czeremcha, FIU
|4
|2
|3
|.667
|.50
|I.Hankins, Colorado St.
|10
|5
|9
|.556
|.50
|R.Harradine, Southern Miss.
|10
|5
|8
|.625
|.50
|W.Hryszko, Kent St.
|10
|5
|7
|.714
|.50
|J.Medina, Air Force
|6
|3
|6
|.500
|.50
|B.Peacock, Ohio
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|N.Vakos, Wisconsin
|10
|5
|9
|.556
|.50
|K.Vinesett, NC State
|9
|4
|5
|.800
|.44
|N.Eichner, Old Dominion
|7
|3
|4
|.750
|.43
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|5
|2
|4
|.500
|.40
|C.Holmer, Ball St.
|8
|3
|7
|.429
|.38
|O.Wiley, Akron
|11
|4
|10
|.400
|.36
|C.Arreola, UTEP
|9
|3
|6
|.500
|.33
|B.Beck, Liberty
|3
|1
|2
|.500
|.33
|D.Little, South Alabama
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|C.Smith, Iowa St.
|6
|2
|3
|.667
|.33
|L.Akers, Northwestern
|10
|3
|3
|1.000
|.30
|M.Brown, San Jose St.
|10
|3
|5
|.600
|.30
|J.Chance, Louisiana Tech
|10
|3
|5
|.600
|.30
|L.Rickman, Georgia St.
|7
|2
|4
|.500
|.29
|N.Konieczynski, NC State
|4
|1
|3
|.333
|.25
|C.Allen, Rice
|5
|1
|1
|1.000
|.20
|B.Auburn, Miami
|5
|1
|1
|1.000
|.20
|J.Cassidy, W. Kentucky
|10
|2
|2
|1.000
|.20
|D.Dellenbach, Ohio
|10
|2
|3
|.667
|.20
|N.Keller, Louisville
|10
|2
|4
|.500
|.20
|P.Laforge, Coastal Carolina
|10
|2
|3
|.667
|.20
|B.McAlister, Georgia St.
|10
|2
|7
|.286
|.20
|J.Zirkel, Texas A&M
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|B.Franke, Indiana
|7
|1
|1
|1.000
|.14
|S.Carpenter, Pittsburgh
|8
|1
|2
|.500
|.12
|P.McAteer, Troy
|10
|1
|2
|.500
|.10
|H.Smith, W. Michigan
|10
|1
|2
|.500
|.10
|M.Bailiff, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Banks, Arkansas St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|L.Banks, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Barr, Georgia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Bell, Miami
|10
|0
|0
|.000
|.00
|K.Black, Texas
|7
|0
|0
|.000
|.00
|M.Blake, Jacksonville St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|B.Booker, New Mexico
|9
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brooks, Boise St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|J.Brooks, Jacksonville St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|F.Brown, W. Michigan
|7
|0
|0
|.000
|.00
|T.Bruckler, Mississippi
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Carlson, Purdue
|10
|0
|0
|.000
|.00
|I.Cash, Virginia Tech
|9
|0
|0
|.000
|.00
|W.Cobb, Wake Forest
|10
|0
|0
|.000
|.00
|T.Cooks, Texas State
|10
|0
|0
|.000
|.00
|D.Corleone, Cincinnati
|8
|0
|0
|.000
|.00
|D.Crawford, Buffalo
|9
|0
|0
|.000
|.00
|M.Cunningham, FIU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.DaCosta, Wyoming
|10
|0
|0
|.000
|.00
|A.Din-Mbuh, TCU
|9
|0
|0
|.000
|.00
|M.Dove, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Eaton, Michigan St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|A.Fedigan, Tulsa
|10
|0
|0
|.000
|.00
|S.Finau, Washington St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|A.Foster, Southern Miss.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|M.Freeling, Georgia
|10
|0
|0
|.000
|.00
|M.French, Colorado
|8
|0
|0
|.000
|.00
|C.French, North Carolina
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Green, Tulane
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Hadzisabic, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Hamilton, South Florida
|8
|0
|0
|.000
|.00
|K.Harris, Memphis
|7
|0
|0
|.000
|.00
|T.Haynes, Oklahoma
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hernandez, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Huff, UTSA
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Huntley, Temple
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Jackson, Arkansas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Jackson, Iowa St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.Jeffcoat, Army
|9
|0
|0
|.000
|.00
|M.Johnson, Oregon
|4
|0
|0
|.000
|.00
|G.Jordan, Umass
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Kabongo, Oklahoma St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|G.Kemp, NC State
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Kibble, Texas
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Kirch, FAU
|10
|0
|0
|.000
|.00
|M.Klare, Ohio St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|J.Klosterman, Iowa St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|K.Koch, North Texas
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lang, SMU
|10
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lecates, Liberty
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Leon, South Florida
|10
|0
|0
|.000
|.00
|C.Lindsey, Pittsburgh
|10
|0
|0
|.000
|.00
|M.Lockhart, Ohio St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|W.Loerzel, Wake Forest
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Loftin, Florida St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|H. Lorius, Michigan St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lowe, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Lowe, Air Force
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Lyons, Minnesota
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Madise, Louisiana Tech
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Madison, Oregon St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Makins, Baylor
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.McAlpine, Tulane
|10
|0
|0
|.000
|.00
|G.McCoy, Temple
|6
|0
|0
|.000
|.00
|T.Meadows, Troy
|9
|0
|0
|.000
|.00
|K.Meir, Temple
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Melton, Houston
|4
|0
|0
|.000
|.00
|H.Metzger, Wisconsin
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Millikin, Michigan St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Milliner-Jones, SMU
|10
|0
|0
|.000
|.00
|J.Moore, Miami
|9
|0
|0
|.000
|.00
|A.Morales, Rutgers
|0
|0
|0
|.000
|.00
|F.Mukuba, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Nehf, Cent. Michigan
|8
|0
|0
|.000
|.00
|L.Nickel, Miami
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Ostrenga, Iowa
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Parisi, Delaware
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Parisi, UCF
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Parker, Penn St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Patton, Iowa St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|D.Pennington, Clemson
|10
|0
|0
|.000
|.00
|K.Peterson, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Peterson, Memphis
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Peterson, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Pettigrew, Kennesaw St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Pickett, LSU
|10
|0
|0
|.000
|.00
|V.Po’uha, BYU
|10
|0
|0
|.000
|.00
|S.Price, Colorado
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Price, Kansas St.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Price, Arizona
|9
|0
|0
|.000
|.00
|S.Rathbun, Wyoming
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Regan, James Madison
|10
|0
|0
|.000
|.00
|D.Ricks, Texas A&M
|10
|0
|0
|.000
|.00
|T.Robinson, Ball St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|L.Rogers, Texas A&M
|4
|0
|0
|.000
|.00
|P.Royster, UAB
|8
|0
|0
|.000
|.00
|E.Russ, Troy
|9
|0
|0
|.000
|.00
|S.Schilke, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Shepherd, Southern Cal
|3
|0
|0
|.000
|.00
|S.Shufelt, UTEP
|9
|0
|0
|.000
|.00
|D.Sill, Texas Tech
|10
|0
|0
|.000
|.00
|E.Sitanilei, Ohio St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Sivon, Akron
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Smiley, South Florida
|9
|0
|0
|.000
|.00
|I.Smith, Mississippi St.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|C.Smith, Memphis
|10
|0
|0
|.000
|.00
|C.Swinney, Clemson
|10
|0
|0
|.000
|.00
|T.Tarascio, Air Force
|10
|0
|0
|.000
|.00
|J.Tarpeh, East Carolina
|7
|0
|0
|.000
|.00
|T.Taylor, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Umeozulu, Texas
|10
|0
|0
|.000
|.00
|B.Van Bennekum, San Jose St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|B.Van Buren, Northwestern
|10
|0
|0
|.000
|.00
|A.Vaughan, Liberty
|8
|0
|0
|.000
|.00
|T.Vaughan, Nevada
|10
|0
|0
|.000
|.00
|A.Vyas, Wyoming
|7
|0
|0
|.000
|.00
|C.Walton, LSU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Washington, Bowling Green
|9
|0
|0
|.000
|.00
|R.Wasserman, Syracuse
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Watson, Colorado
|9
|0
|0
|.000
|.00
|W.Weeks, LSU
|9
|0
|0
|.000
|.00
|E.West, Michigan St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, Baylor
|2
|0
|0
|.000
|.00
|R.Williams, Washington
|2
|0
|0
|.000
|.00
|K.Winston, Baylor
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Wittke, Minnesota
|1
|0
|0
|.000
|.00
