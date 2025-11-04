Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

November 4, 2025, 11:05 PM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 9 21 21 1.000 2.33
A.Birr, Georgia Tech 9 19 21 .905 2.11
T.Butkowski, Pittsburgh 9 19 21 .905 2.11
L.Carneiro, Mississippi 9 19 21 .905 2.11
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
J.Gomez, Arizona St. 9 18 24 .750 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
T.Sandell, Oklahoma 9 18 19 .947 2.00
D.Stevens, Iowa 8 16 21 .762 2.00
W.Ferrin, BYU 8 15 18 .833 1.88
R.Hawk, New Mexico St. 8 15 20 .750 1.88
S.O’Haire, Maryland 8 15 17 .882 1.88
K.Konrardy, Iowa St. 6 11 15 .733 1.83
E.Sanchez, Houston 9 16 19 .842 1.78
M.Bhaghani, UCLA 8 14 17 .824 1.75
P.Durkin, Tulane 8 14 15 .933 1.75
J.McFadden, Nevada 8 14 17 .824 1.75
G.Plascencia, San Diego St. 8 14 15 .933 1.75
L.Quinn, Marshall 8 14 18 .778 1.75
D.Ramos, LSU 8 14 17 .824 1.75
R.Sayeri, Southern Cal 8 14 15 .933 1.75
T.Smack, Florida 8 14 17 .824 1.75
D.Dzioban, Miami (Ohio) 7 12 14 .857 1.71
C.Freeman, Uconn 9 15 17 .882 1.67
J.Kleather, Bowling Green 9 15 17 .882 1.67
N.Mazzie, East Carolina 3 5 6 .833 1.67
C.Van Andel, Arkansas St. 9 15 19 .789 1.67
R.Kessinger, E. Michigan 9 14 19 .737 1.56
J.Love, Virginia Tech 9 14 17 .824 1.56
M.Shipley, Texas 9 14 18 .778 1.56
C.Hawkins, Baylor 8 12 14 .857 1.50
G.Rippa, Jacksonville St. 8 12 16 .750 1.50
T.Robles, Texas State 8 12 14 .857 1.50
N.Ruelas, UCF 8 12 14 .857 1.50
M.Salgado-Medina, Arizona 8 12 18 .667 1.50
W.Bettridge, Virginia 9 13 17 .765 1.44
A.McPherson, Auburn 9 13 16 .812 1.44
D.Olano, Illinois 9 13 15 .867 1.44
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 9 13 19 .684 1.44
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 7 10 10 1.000 1.43
J.Billingsley, Liberty 7 10 14 .714 1.43
J.Olsen, Northwestern 7 10 12 .833 1.43
R.Barker, Penn St. 8 11 12 .917 1.38
C.Calvert, Wake Forest 8 11 15 .733 1.38
D.De Freitas, Appalachian St. 8 11 14 .786 1.38
N.Gramatica, South Florida 8 11 15 .733 1.38
J.Kauwe, Kentucky 8 11 14 .786 1.38
S.Porath, Purdue 8 11 12 .917 1.38
C.Ranvier, Louisville 8 11 13 .846 1.38
G.Smith, FAU 8 11 13 .846 1.38
K.Cunanan, Nebraska 9 12 15 .800 1.33
M.Gilbert, Tennessee 9 12 15 .800 1.33
C.Graham, Cent. Michigan 9 12 14 .857 1.33
E.Kenney, Stanford 9 12 14 .857 1.33
D.Kinney, Kennesaw St. 3 4 4 1.000 1.33
L.Lombardo, Boston College 9 12 12 1.000 1.33
L.Marjan, Kansas 9 12 12 1.000 1.33
J.Patel, Rutgers 9 12 17 .706 1.33
S.Morgan, Tulsa 8 10 13 .769 1.25
Y.Obeid, Missouri St. 8 10 16 .625 1.25
T.Pelino, Duke 8 10 15 .667 1.25
M.Schramm, Akron 4 5 5 1.000 1.25
R.Verhoff, North Carolina 8 10 12 .833 1.25
R.Villela, UNLV 8 10 12 .833 1.25
P.Woodring, Georgia 8 10 11 .909 1.25
J.Cannon, W. Kentucky 9 11 14 .786 1.22
B.Denaburg, Minnesota 9 11 15 .733 1.22
S.Harrington, Texas Tech 9 11 14 .786 1.22
S.Keltner, SMU 9 11 16 .688 1.22
D.Lynch, Fresno St. 9 11 15 .733 1.22
S.Rusnak, Cincinnati 9 11 12 .917 1.22
G.Spetic, Memphis 9 11 14 .786 1.22
L.Ward, Oklahoma St. 9 11 15 .733 1.22
R.Bond, Texas A&M 8 9 14 .643 1.12
M.Connington, Michigan St. 8 9 13 .692 1.12
J.Fielding, Ohio St. 8 9 11 .818 1.12
D.Jones, Army 8 9 14 .643 1.12
R.Meyer, Missouri 8 9 12 .750 1.12
C.Talty, Alabama 8 9 13 .692 1.12
L.Drzewiecki, New Mexico 9 10 11 .909 1.11
J.Howes, Buffalo 9 10 13 .769 1.11
K.Nguma, North Texas 9 10 11 .909 1.11
N.Radicic, Indiana 9 10 10 1.000 1.11
L.Rodriguez, Kansas St. 9 10 11 .909 1.11
S.Starzyk, Arkansas 9 10 12 .833 1.11
J.Stevens, Washington St. 9 10 12 .833 1.11
D.Zvada, Michigan 9 10 14 .714 1.11
L.Boyd, Charlotte 8 8 10 .800 1.00
T.Cragun, UTEP 3 3 4 .750 1.00
D.Curtis, Utah 9 9 13 .692 1.00
C.Davis, Miami 8 8 9 .889 1.00
K.Ferrie, Mississippi St. 9 9 12 .750 1.00
N.Hauser, Clemson 8 8 10 .800 1.00
D.Lynch, San Jose St. 6 6 12 .500 1.00
N.Mazzie, East Carolina 4 4 5 .800 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
D.Morris, Umass 8 8 11 .727 1.00
M.Petro, UTSA 8 8 9 .889 1.00
A.Sappington, Oregon 8 8 11 .727 1.00
J.Weinberg, Florida St. 8 8 10 .800 1.00
T.Woody, Syracuse 9 9 10 .900 1.00
R.Callaghan, Old Dominion 9 8 15 .533 .89
P.Domschke, W. Michigan 9 8 11 .727 .89
C.Hardin, Temple 9 8 10 .800 .89
W.Joyce, South Carolina 9 8 11 .727 .89
S.Renfroe, Troy 9 8 10 .800 .89
B.Taylor, Vanderbilt 9 8 9 .889 .89
T.Bryant, Georgia Southern 8 7 8 .875 .88
N.Grant, FIU 8 7 10 .700 .88
N.Reed, Delaware 8 7 11 .636 .88
T.Rinker, Utah St. 8 7 7 1.000 .88
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
K.Hensley, West Virginia 9 7 9 .778 .78
D.Cunanan, Toledo 8 6 7 .857 .75
J.Delange, UAB 8 6 9 .667 .75
A.Glass, N. Illinois 8 6 8 .750 .75
G.Gross, Washington 8 6 8 .750 .75
J.Hathaway, Middle Tennessee 8 6 8 .750 .75
N.Kirkwood, Navy 8 6 7 .857 .75
A.Murray, California 4 3 3 1.000 .75
B.Williams, Kennesaw St. 7 5 8 .625 .71
R.Czeremcha, FIU 3 2 3 .667 .67
H.DiBoyan, South Alabama 9 6 9 .667 .67
E.Gota, Rice 9 6 9 .667 .67
R.Harradine, Southern Miss. 8 5 8 .625 .62
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
B.Peacock, Ohio 5 3 6 .500 .60
D.Henderson, Louisiana Tech 7 4 5 .800 .57
C.Boomer, Boise St. 9 5 7 .714 .56
A.Mata, Colorado 9 5 6 .833 .56
C.Meyer, California 9 5 7 .714 .56
C.Ojeda, Oregon St. 9 5 10 .500 .56
E.Sandvik, Wyoming 9 5 8 .625 .56
D.Little, South Alabama 2 1 1 1.000 .50
N.McCashland, TCU 8 4 6 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
M.Suarez, James Madison 8 4 7 .571 .50
R.Tubbs, Air Force 8 4 5 .800 .50
K.Vinesett, NC State 8 4 5 .800 .50
C.Wilbanks, Southern Miss. 6 3 4 .750 .50
O.Wiley, Akron 9 4 10 .400 .44
C.Arreola, UTEP 7 3 6 .500 .43
L.Rickman, Georgia St. 5 2 4 .500 .40
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
L.Akers, Northwestern 8 3 3 1.000 .38
J.Chance, Louisiana Tech 8 3 5 .600 .38
I.Hankins, Colorado St. 8 3 6 .500 .38
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
W.Hryszko, Kent St. 8 3 4 .750 .38
N.Vakos, Wisconsin 8 3 5 .600 .38
B.Auburn, Miami 3 1 1 1.000 .33
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
N.Konieczynski, NC State 3 1 3 .333 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
C.Allen, Rice 4 1 1 1.000 .25
N.Keller, Louisville 8 2 3 .667 .25
C.Pavon, Sam Houston St. 8 2 3 .667 .25
J.Zirkel, Texas A&M 4 1 1 1.000 .25
J.Cassidy, W. Kentucky 9 2 2 1.000 .22
N.Eichner, Old Dominion 6 1 1 1.000 .17
B.Franke, Indiana 6 1 1 1.000 .17
M.Brown, San Jose St. 8 1 3 .333 .12
D.Dellenbach, Ohio 8 1 2 .500 .12
B.McAlister, Georgia St. 8 1 6 .167 .12
P.McAteer, Troy 9 1 2 .500 .11
H.Smith, W. Michigan 9 1 2 .500 .11
D.Allen, UTSA 7 0 0 .000 .00
J.Allen, Georgia Tech 6 0 0 .000 .00
R.Barnes, Iowa St. 7 0 0 .000 .00
D.Battle, Utah 0 0 0 .000 .00
D.Beale, Louisiana-Lafayette 5 0 0 .000 .00
D.Bird, Alabama 8 0 0 .000 .00
L.Blount, Mississippi 0 0 0 .000 .00
B.Bonds, Indiana 1 0 0 .000 .00
B.Bowen, Oklahoma St. 3 0 0 .000 .00
R.Brass, Navy 0 0 0 .000 .00
P.Broadway, Wyoming 0 0 0 .000 .00
D.Brooks, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00
R.Brown, Texas Tech 0 0 0 .000 .00
T.Brown, Colorado 1 0 0 .000 .00
C.Brown, Nevada 7 0 0 .000 .00
S.Camacho, TCU 0 0 0 .000 .00
B.Cantey, Auburn 0 0 0 .000 .00
N.Caravallo, Hawaii 5 0 0 .000 .00
K.Carter, Hawaii 2 0 0 .000 .00
I.Celestine, South Alabama 0 0 0 .000 .00
T.Cloud, East Carolina 0 0 0 .000 .00
J.Coffman, Louisville 1 0 0 .000 .00
T.Combs, New Mexico 9 0 0 .000 .00
E.Cox, Syracuse 0 0 0 .000 .00
C.Creel, Jacksonville St. 8 0 0 .000 .00
S.Crossan, Liberty 0 0 0 .000 .00
J.Cryer, Florida St. 8 0 0 .000 .00
J.Cupitt, Delaware 0 0 0 .000 .00
L.Cyrus, South Carolina 1 0 0 .000 .00
S.Davis, Umass 7 0 0 .000 .00
D.DeGraaf, Washington 8 0 0 .000 .00
I.Deloatch, Rutgers 2 0 0 .000 .00
P.Dunnam, UCF 8 0 0 .000 .00
L.Edokpayi, Michigan 6 0 0 .000 .00
T.Edwards, West Virginia 5 0 0 .000 .00
B.Ellis, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
T.Engleman, East Carolina 6 0 0 .000 .00
N.Escalada, California 2 0 0 .000 .00
J.Exinor, Penn St. 0 0 0 .000 .00
J.Ference, N. Illinois 3 0 0 .000 .00
M.Foor, E. Michigan 0 0 0 .000 .00
K.Fox, UCF 8 0 0 .000 .00
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
G.Gough, Ohio St. 1 0 0 .000 .00
T.Green, North Carolina 3 0 0 .000 .00
J.Hall, Purdue 1 0 0 .000 .00
R.Hallman, Wisconsin 8 0 0 .000 .00
T.Hammond, Michigan 1 0 0 .000 .00
H.Harden, Marshall 0 0 0 .000 .00
L.Harris, Louisiana-Monroe 9 0 0 .000 .00
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 8 0 0 .000 .00
H.Hassmann, Arizona St. 3 0 0 .000 .00
H.Hejny, Oklahoma St. 1 0 0 .000 .00
D.Hidrogo, TCU 0 0 0 .000 .00
T.Hoffmann, NC State 9 0 0 .000 .00
L.Holland, UCLA 0 0 0 .000 .00
K.Holmes, Louisiana-Monroe 9 0 0 .000 .00
M.Igbinoghene, Tulane 0 0 0 .000 .00
D.Jackson, Kent St. 8 0 0 .000 .00
M.Jackson, Georgia St. 0 0 0 .000 .00
W.James, Houston 9 0 0 .000 .00
M.James, Middle Tennessee 8 0 0 .000 .00
E.Jones, W. Kentucky 5 0 0 .000 .00
K.Jones, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00
C.Kelly, North Carolina 2 0 0 .000 .00
J.King, Umass 3 0 0 .000 .00
D.Kron, Uconn 0 0 0 .000 .00
K.Large, SMU 1 0 0 .000 .00
A.Levells, New Mexico 9 0 0 .000 .00
S.M’Pemba, Texas A&M 2 0 0 .000 .00
R.Mack, Miami 0 0 0 .000 .00
T.Mack, Syracuse 7 0 0 .000 .00
A.Manning, Navy 0 0 0 .000 .00
W.Martin, UAB 0 0 0 .000 .00
J.McCarter, James Madison 1 0 0 .000 .00
B.McFerson, Maryland 8 0 0 .000 .00
H.McLaurin, Purdue 4 0 0 .000 .00
K.McNulty, Troy 4 0 0 .000 .00
D.McNulty, E. Michigan 4 0 0 .000 .00
R.Millmore, W. Michigan 9 0 0 .000 .00
S.Mills-Knight, Mississippi 2 0 0 .000 .00
K.Milton, Georgia St. 6 0 0 .000 .00
C.Mosley, Louisiana-Monroe 9 0 0 .000 .00
D.Moss, Army 0 0 0 .000 .00
D.Newton-Short, Virginia 6 0 0 .000 .00
P.O’Leary, Michigan 9 0 0 .000 .00
T.O’Meara, Michigan 1 0 0 .000 .00
R.Perry, Maryland 8 0 0 .000 .00
D.Pinckney, Coastal Carolina 8 0 0 .000 .00
J.Posey, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00
K.Powell, Oklahoma St. 1 0 0 .000 .00
H.Powell, Texas 0 0 0 .000 .00
N.Ramirez, UAB 1 0 0 .000 .00
T.Redmond, Tennessee 9 0 0 .000 .00
I.Reed, Clemson 2 0 0 .000 .00
J.Reichle, Oregon St. 9 0 0 .000 .00
J.Renda, UCLA 1 0 0 .000 .00
J.Rhym, Houston 4 0 0 .000 .00
S.Rief, Uconn 1 0 0 .000 .00
Z.Rix, Fresno St. 3 0 0 .000 .00
T.Roberts, UTEP 3 0 0 .000 .00
L.Robinson, California 1 0 0 .000 .00
A.Sacca, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
S.Saipaia, W. Michigan 9 0 0 .000 .00
B.Sanders, Mississippi 9 0 0 .000 .00
K.Saunders, Kentucky 8 0 0 .000 .00
J.Scott, Pittsburgh 9 0 0 .000 .00
K.Sjogren, Wyoming 9 0 0 .000 .00
C.Smith, Oregon St. 1 0 1 .000 .00
B.Steely, W. Michigan 7 0 0 .000 .00
C.Stewart, San Diego St. 0 0 0 .000 .00
J.Stuckey, E. Michigan 0 0 0 .000 .00
J.Taylor, Duke 5 0 0 .000 .00
D.Taylor, Missouri St. 6 0 0 .000 .00
K.Thomas, Kentucky 8 0 0 .000 .00
A.Thomas, Buffalo 1 0 0 .000 .00
B.Threats, UCLA 4 0 0 .000 .00
S.Turner, Auburn 3 0 0 .000 .00
C.Uluave, California 9 0 0 .000 .00
E.Utley, Tennessee 7 0 0 .000 .00
V.Vazquez, Bowling Green 6 0 0 .000 .00
N.Veltsistas, Virginia Tech 9 0 0 .000 .00
B.Ward, Marshall 8 0 0 .000 .00
P.Warford, Stanford 1 0 0 .000 .00
J.Watson, Iowa 8 0 0 .000 .00
T.Weathersby, Tennessee 8 0 0 .000 .00
A.Williams, Auburn 8 0 0 .000 .00
E.Williams, Missouri 3 0 0 .000 .00
W.Williams, Mississippi 8 0 0 .000 .00
A.Williams, Miami 2 0 0 .000 .00
R.Wilson, UTEP 0 0 0 .000 .00
H.Zilinskas, Rutgers 0 0 0 .000 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up