NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|K.Matsuzawa, Hawaii
|9
|21
|21
|1.000
|2.33
|A.Birr, Georgia Tech
|9
|19
|21
|.905
|2.11
|T.Butkowski, Pittsburgh
|9
|19
|21
|.905
|2.11
|L.Carneiro, Mississippi
|9
|19
|21
|.905
|2.11
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|J.Gomez, Arizona St.
|9
|18
|24
|.750
|2.00
|K.Lemmermann, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|T.Sandell, Oklahoma
|9
|18
|19
|.947
|2.00
|D.Stevens, Iowa
|8
|16
|21
|.762
|2.00
|W.Ferrin, BYU
|8
|15
|18
|.833
|1.88
|R.Hawk, New Mexico St.
|8
|15
|20
|.750
|1.88
|S.O’Haire, Maryland
|8
|15
|17
|.882
|1.88
|K.Konrardy, Iowa St.
|6
|11
|15
|.733
|1.83
|E.Sanchez, Houston
|9
|16
|19
|.842
|1.78
|M.Bhaghani, UCLA
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|P.Durkin, Tulane
|8
|14
|15
|.933
|1.75
|J.McFadden, Nevada
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|G.Plascencia, San Diego St.
|8
|14
|15
|.933
|1.75
|L.Quinn, Marshall
|8
|14
|18
|.778
|1.75
|D.Ramos, LSU
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|R.Sayeri, Southern Cal
|8
|14
|15
|.933
|1.75
|T.Smack, Florida
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|7
|12
|14
|.857
|1.71
|C.Freeman, Uconn
|9
|15
|17
|.882
|1.67
|J.Kleather, Bowling Green
|9
|15
|17
|.882
|1.67
|N.Mazzie, East Carolina
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|C.Van Andel, Arkansas St.
|9
|15
|19
|.789
|1.67
|R.Kessinger, E. Michigan
|9
|14
|19
|.737
|1.56
|J.Love, Virginia Tech
|9
|14
|17
|.824
|1.56
|M.Shipley, Texas
|9
|14
|18
|.778
|1.56
|C.Hawkins, Baylor
|8
|12
|14
|.857
|1.50
|G.Rippa, Jacksonville St.
|8
|12
|16
|.750
|1.50
|T.Robles, Texas State
|8
|12
|14
|.857
|1.50
|N.Ruelas, UCF
|8
|12
|14
|.857
|1.50
|M.Salgado-Medina, Arizona
|8
|12
|18
|.667
|1.50
|W.Bettridge, Virginia
|9
|13
|17
|.765
|1.44
|A.McPherson, Auburn
|9
|13
|16
|.812
|1.44
|D.Olano, Illinois
|9
|13
|15
|.867
|1.44
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|9
|13
|19
|.684
|1.44
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|7
|10
|10
|1.000
|1.43
|J.Billingsley, Liberty
|7
|10
|14
|.714
|1.43
|J.Olsen, Northwestern
|7
|10
|12
|.833
|1.43
|R.Barker, Penn St.
|8
|11
|12
|.917
|1.38
|C.Calvert, Wake Forest
|8
|11
|15
|.733
|1.38
|D.De Freitas, Appalachian St.
|8
|11
|14
|.786
|1.38
|N.Gramatica, South Florida
|8
|11
|15
|.733
|1.38
|J.Kauwe, Kentucky
|8
|11
|14
|.786
|1.38
|S.Porath, Purdue
|8
|11
|12
|.917
|1.38
|C.Ranvier, Louisville
|8
|11
|13
|.846
|1.38
|G.Smith, FAU
|8
|11
|13
|.846
|1.38
|K.Cunanan, Nebraska
|9
|12
|15
|.800
|1.33
|M.Gilbert, Tennessee
|9
|12
|15
|.800
|1.33
|C.Graham, Cent. Michigan
|9
|12
|14
|.857
|1.33
|E.Kenney, Stanford
|9
|12
|14
|.857
|1.33
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|L.Lombardo, Boston College
|9
|12
|12
|1.000
|1.33
|L.Marjan, Kansas
|9
|12
|12
|1.000
|1.33
|J.Patel, Rutgers
|9
|12
|17
|.706
|1.33
|S.Morgan, Tulsa
|8
|10
|13
|.769
|1.25
|Y.Obeid, Missouri St.
|8
|10
|16
|.625
|1.25
|T.Pelino, Duke
|8
|10
|15
|.667
|1.25
|M.Schramm, Akron
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|R.Verhoff, North Carolina
|8
|10
|12
|.833
|1.25
|R.Villela, UNLV
|8
|10
|12
|.833
|1.25
|P.Woodring, Georgia
|8
|10
|11
|.909
|1.25
|J.Cannon, W. Kentucky
|9
|11
|14
|.786
|1.22
|B.Denaburg, Minnesota
|9
|11
|15
|.733
|1.22
|S.Harrington, Texas Tech
|9
|11
|14
|.786
|1.22
|S.Keltner, SMU
|9
|11
|16
|.688
|1.22
|D.Lynch, Fresno St.
|9
|11
|15
|.733
|1.22
|S.Rusnak, Cincinnati
|9
|11
|12
|.917
|1.22
|G.Spetic, Memphis
|9
|11
|14
|.786
|1.22
|L.Ward, Oklahoma St.
|9
|11
|15
|.733
|1.22
|R.Bond, Texas A&M
|8
|9
|14
|.643
|1.12
|M.Connington, Michigan St.
|8
|9
|13
|.692
|1.12
|J.Fielding, Ohio St.
|8
|9
|11
|.818
|1.12
|D.Jones, Army
|8
|9
|14
|.643
|1.12
|R.Meyer, Missouri
|8
|9
|12
|.750
|1.12
|C.Talty, Alabama
|8
|9
|13
|.692
|1.12
|L.Drzewiecki, New Mexico
|9
|10
|11
|.909
|1.11
|J.Howes, Buffalo
|9
|10
|13
|.769
|1.11
|K.Nguma, North Texas
|9
|10
|11
|.909
|1.11
|N.Radicic, Indiana
|9
|10
|10
|1.000
|1.11
|L.Rodriguez, Kansas St.
|9
|10
|11
|.909
|1.11
|S.Starzyk, Arkansas
|9
|10
|12
|.833
|1.11
|J.Stevens, Washington St.
|9
|10
|12
|.833
|1.11
|D.Zvada, Michigan
|9
|10
|14
|.714
|1.11
|L.Boyd, Charlotte
|8
|8
|10
|.800
|1.00
|T.Cragun, UTEP
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|D.Curtis, Utah
|9
|9
|13
|.692
|1.00
|C.Davis, Miami
|8
|8
|9
|.889
|1.00
|K.Ferrie, Mississippi St.
|9
|9
|12
|.750
|1.00
|N.Hauser, Clemson
|8
|8
|10
|.800
|1.00
|D.Lynch, San Jose St.
|6
|6
|12
|.500
|1.00
|N.Mazzie, East Carolina
|4
|4
|5
|.800
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|D.Morris, Umass
|8
|8
|11
|.727
|1.00
|M.Petro, UTSA
|8
|8
|9
|.889
|1.00
|A.Sappington, Oregon
|8
|8
|11
|.727
|1.00
|J.Weinberg, Florida St.
|8
|8
|10
|.800
|1.00
|T.Woody, Syracuse
|9
|9
|10
|.900
|1.00
|R.Callaghan, Old Dominion
|9
|8
|15
|.533
|.89
|P.Domschke, W. Michigan
|9
|8
|11
|.727
|.89
|C.Hardin, Temple
|9
|8
|10
|.800
|.89
|W.Joyce, South Carolina
|9
|8
|11
|.727
|.89
|S.Renfroe, Troy
|9
|8
|10
|.800
|.89
|B.Taylor, Vanderbilt
|9
|8
|9
|.889
|.89
|T.Bryant, Georgia Southern
|8
|7
|8
|.875
|.88
|N.Grant, FIU
|8
|7
|10
|.700
|.88
|N.Reed, Delaware
|8
|7
|11
|.636
|.88
|T.Rinker, Utah St.
|8
|7
|7
|1.000
|.88
|U.Bellenfant, Texas Tech
|7
|6
|6
|1.000
|.86
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|5
|6
|.833
|.83
|K.Hensley, West Virginia
|9
|7
|9
|.778
|.78
|D.Cunanan, Toledo
|8
|6
|7
|.857
|.75
|J.Delange, UAB
|8
|6
|9
|.667
|.75
|A.Glass, N. Illinois
|8
|6
|8
|.750
|.75
|G.Gross, Washington
|8
|6
|8
|.750
|.75
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|8
|6
|8
|.750
|.75
|N.Kirkwood, Navy
|8
|6
|7
|.857
|.75
|A.Murray, California
|4
|3
|3
|1.000
|.75
|B.Williams, Kennesaw St.
|7
|5
|8
|.625
|.71
|R.Czeremcha, FIU
|3
|2
|3
|.667
|.67
|H.DiBoyan, South Alabama
|9
|6
|9
|.667
|.67
|E.Gota, Rice
|9
|6
|9
|.667
|.67
|R.Harradine, Southern Miss.
|8
|5
|8
|.625
|.62
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|B.Peacock, Ohio
|5
|3
|6
|.500
|.60
|D.Henderson, Louisiana Tech
|7
|4
|5
|.800
|.57
|C.Boomer, Boise St.
|9
|5
|7
|.714
|.56
|A.Mata, Colorado
|9
|5
|6
|.833
|.56
|C.Meyer, California
|9
|5
|7
|.714
|.56
|C.Ojeda, Oregon St.
|9
|5
|10
|.500
|.56
|E.Sandvik, Wyoming
|9
|5
|8
|.625
|.56
|D.Little, South Alabama
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|N.McCashland, TCU
|8
|4
|6
|.667
|.50
|J.Medina, Air Force
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|M.Suarez, James Madison
|8
|4
|7
|.571
|.50
|R.Tubbs, Air Force
|8
|4
|5
|.800
|.50
|K.Vinesett, NC State
|8
|4
|5
|.800
|.50
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|6
|3
|4
|.750
|.50
|O.Wiley, Akron
|9
|4
|10
|.400
|.44
|C.Arreola, UTEP
|7
|3
|6
|.500
|.43
|L.Rickman, Georgia St.
|5
|2
|4
|.500
|.40
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|5
|2
|4
|.500
|.40
|L.Akers, Northwestern
|8
|3
|3
|1.000
|.38
|J.Chance, Louisiana Tech
|8
|3
|5
|.600
|.38
|I.Hankins, Colorado St.
|8
|3
|6
|.500
|.38
|C.Holmer, Ball St.
|8
|3
|7
|.429
|.38
|W.Hryszko, Kent St.
|8
|3
|4
|.750
|.38
|N.Vakos, Wisconsin
|8
|3
|5
|.600
|.38
|B.Auburn, Miami
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|B.Beck, Liberty
|3
|1
|2
|.500
|.33
|N.Konieczynski, NC State
|3
|1
|3
|.333
|.33
|C.Smith, Iowa St.
|6
|2
|3
|.667
|.33
|C.Allen, Rice
|4
|1
|1
|1.000
|.25
|N.Keller, Louisville
|8
|2
|3
|.667
|.25
|C.Pavon, Sam Houston St.
|8
|2
|3
|.667
|.25
|J.Zirkel, Texas A&M
|4
|1
|1
|1.000
|.25
|J.Cassidy, W. Kentucky
|9
|2
|2
|1.000
|.22
|N.Eichner, Old Dominion
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|B.Franke, Indiana
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|M.Brown, San Jose St.
|8
|1
|3
|.333
|.12
|D.Dellenbach, Ohio
|8
|1
|2
|.500
|.12
|B.McAlister, Georgia St.
|8
|1
|6
|.167
|.12
|P.McAteer, Troy
|9
|1
|2
|.500
|.11
|H.Smith, W. Michigan
|9
|1
|2
|.500
|.11
|D.Allen, UTSA
|7
|0
|0
|.000
|.00
|J.Allen, Georgia Tech
|6
|0
|0
|.000
|.00
|R.Barnes, Iowa St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|D.Battle, Utah
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Bird, Alabama
|8
|0
|0
|.000
|.00
|L.Blount, Mississippi
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Bonds, Indiana
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Bowen, Oklahoma St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.Brass, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Broadway, Wyoming
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Brooks, Louisiana Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|R.Brown, Texas Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Brown, Colorado
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Brown, Nevada
|7
|0
|0
|.000
|.00
|S.Camacho, TCU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Cantey, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Caravallo, Hawaii
|5
|0
|0
|.000
|.00
|K.Carter, Hawaii
|2
|0
|0
|.000
|.00
|I.Celestine, South Alabama
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Cloud, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Coffman, Louisville
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Combs, New Mexico
|9
|0
|0
|.000
|.00
|E.Cox, Syracuse
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Creel, Jacksonville St.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|S.Crossan, Liberty
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cryer, Florida St.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cupitt, Delaware
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Cyrus, South Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Davis, Umass
|7
|0
|0
|.000
|.00
|D.DeGraaf, Washington
|8
|0
|0
|.000
|.00
|I.Deloatch, Rutgers
|2
|0
|0
|.000
|.00
|P.Dunnam, UCF
|8
|0
|0
|.000
|.00
|L.Edokpayi, Michigan
|6
|0
|0
|.000
|.00
|T.Edwards, West Virginia
|5
|0
|0
|.000
|.00
|B.Ellis, Old Dominion
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Engleman, East Carolina
|6
|0
|0
|.000
|.00
|N.Escalada, California
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Exinor, Penn St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ference, N. Illinois
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Foor, E. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Fox, UCF
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Gough, Ohio St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Green, North Carolina
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hall, Purdue
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Hallman, Wisconsin
|8
|0
|0
|.000
|.00
|T.Hammond, Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Harden, Marshall
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Harris, Louisiana-Monroe
|9
|0
|0
|.000
|.00
|M.Harrison-Pilot, Texas Tech
|8
|0
|0
|.000
|.00
|H.Hassmann, Arizona St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|H.Hejny, Oklahoma St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hidrogo, TCU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Hoffmann, NC State
|9
|0
|0
|.000
|.00
|L.Holland, UCLA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Holmes, Louisiana-Monroe
|9
|0
|0
|.000
|.00
|M.Igbinoghene, Tulane
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Jackson, Kent St.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|M.Jackson, Georgia St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.James, Houston
|9
|0
|0
|.000
|.00
|M.James, Middle Tennessee
|8
|0
|0
|.000
|.00
|E.Jones, W. Kentucky
|5
|0
|0
|.000
|.00
|K.Jones, Cent. Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.Kelly, North Carolina
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.King, Umass
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Kron, Uconn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Large, SMU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Levells, New Mexico
|9
|0
|0
|.000
|.00
|S.M’Pemba, Texas A&M
|2
|0
|0
|.000
|.00
|R.Mack, Miami
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.Mack, Syracuse
|7
|0
|0
|.000
|.00
|A.Manning, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.Martin, UAB
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.McCarter, James Madison
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.McFerson, Maryland
|8
|0
|0
|.000
|.00
|H.McLaurin, Purdue
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.McNulty, Troy
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.McNulty, E. Michigan
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Millmore, W. Michigan
|9
|0
|0
|.000
|.00
|S.Mills-Knight, Mississippi
|2
|0
|0
|.000
|.00
|K.Milton, Georgia St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Mosley, Louisiana-Monroe
|9
|0
|0
|.000
|.00
|D.Moss, Army
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Newton-Short, Virginia
|6
|0
|0
|.000
|.00
|P.O’Leary, Michigan
|9
|0
|0
|.000
|.00
|T.O’Meara, Michigan
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Perry, Maryland
|8
|0
|0
|.000
|.00
|D.Pinckney, Coastal Carolina
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Posey, Southern Miss.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Powell, Oklahoma St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|H.Powell, Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|N.Ramirez, UAB
|1
|0
|0
|.000
|.00
|T.Redmond, Tennessee
|9
|0
|0
|.000
|.00
|I.Reed, Clemson
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Reichle, Oregon St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|J.Renda, UCLA
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Rhym, Houston
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Rief, Uconn
|1
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Rix, Fresno St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Roberts, UTEP
|3
|0
|0
|.000
|.00
|L.Robinson, California
|1
|0
|0
|.000
|.00
|A.Sacca, Notre Dame
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Saipaia, W. Michigan
|9
|0
|0
|.000
|.00
|B.Sanders, Mississippi
|9
|0
|0
|.000
|.00
|K.Saunders, Kentucky
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Scott, Pittsburgh
|9
|0
|0
|.000
|.00
|K.Sjogren, Wyoming
|9
|0
|0
|.000
|.00
|C.Smith, Oregon St.
|1
|0
|1
|.000
|.00
|B.Steely, W. Michigan
|7
|0
|0
|.000
|.00
|C.Stewart, San Diego St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Stuckey, E. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Taylor, Duke
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Taylor, Missouri St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Thomas, Kentucky
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Thomas, Buffalo
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Threats, UCLA
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Turner, Auburn
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Uluave, California
|9
|0
|0
|.000
|.00
|E.Utley, Tennessee
|7
|0
|0
|.000
|.00
|V.Vazquez, Bowling Green
|6
|0
|0
|.000
|.00
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|9
|0
|0
|.000
|.00
|B.Ward, Marshall
|8
|0
|0
|.000
|.00
|P.Warford, Stanford
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Watson, Iowa
|8
|0
|0
|.000
|.00
|T.Weathersby, Tennessee
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Williams, Auburn
|8
|0
|0
|.000
|.00
|E.Williams, Missouri
|3
|0
|0
|.000
|.00
|W.Williams, Mississippi
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Williams, Miami
|2
|0
|0
|.000
|.00
|R.Wilson, UTEP
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Zilinskas, Rutgers
|0
|0
|0
|.000
|.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.