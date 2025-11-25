NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|11
|1444
|232
|0
|0
|0
|275
|1676
|152.36
|W.Knight, James Madison
|11
|966
|368
|170
|89
|0
|208
|1593
|144.82
|E.Johnson, Nebraska
|11
|1234
|348
|0
|0
|0
|266
|1582
|143.82
|J.Love, Notre Dame
|11
|1306
|274
|0
|0
|0
|213
|1580
|143.64
|C.Hawkins, North Texas
|10
|1030
|306
|0
|0
|0
|194
|1336
|133.60
|J.Haynes, Michigan
|7
|857
|50
|0
|0
|0
|134
|907
|129.57
|A.Hardy, Missouri
|11
|1403
|22
|0
|0
|0
|220
|1425
|129.55
|R.Brown, Arizona St.
|11
|1078
|229
|31
|35
|0
|211
|1373
|124.82
|L.Martin, BYU
|11
|1134
|189
|0
|0
|0
|220
|1323
|120.27
|M.Lemon, Southern Cal
|11
|2
|1124
|36
|144
|0
|100
|1306
|118.73
|J.De Jesus, California
|11
|-13
|795
|225
|298
|0
|128
|1305
|118.64
|S.Bangura, Ohio
|11
|1123
|71
|0
|97
|0
|214
|1291
|117.36
|K.Concepcion, Texas A&M
|11
|55
|829
|398
|0
|0
|78
|1282
|116.55
|K.Lacy, Mississippi
|11
|1136
|139
|0
|0
|0
|256
|1275
|115.91
|J.Platt, FAU
|11
|36
|681
|0
|538
|0
|71
|1254
|114.00
|E.Heidenreich, Navy
|10
|396
|741
|0
|0
|0
|95
|1137
|113.70
|J.Napier, San Diego St.
|10
|40
|629
|193
|265
|0
|94
|1127
|112.70
|K.Owens, FIU
|11
|1174
|62
|0
|0
|0
|208
|1236
|112.36
|D.Scudero, San Jose St.
|11
|0
|1234
|0
|0
|0
|84
|1234
|112.18
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|10
|657
|400
|64
|0
|0
|167
|1121
|112.10
|J.Williams, Texas Tech
|11
|645
|362
|16
|207
|0
|143
|1230
|111.82
|E.Dickens, Liberty
|10
|1072
|45
|0
|0
|0
|190
|1117
|111.70
|C.Lacy, Louisville
|11
|24
|547
|422
|234
|0
|96
|1227
|111.55
|R.Luke, Fresno St.
|11
|668
|215
|0
|341
|0
|150
|1224
|111.27
|D.Bankston, New Mexico
|11
|522
|366
|0
|334
|0
|130
|1222
|111.09
|D.Trayanum, Toledo
|9
|856
|142
|0
|0
|0
|166
|998
|110.89
|M.Washington, Arkansas
|11
|1018
|200
|0
|0
|0
|181
|1218
|110.73
|A.Raymond, Rutgers
|11
|1052
|163
|0
|0
|0
|231
|1215
|110.45
|C.Edwards, Uconn
|12
|1132
|187
|0
|0
|0
|218
|1319
|109.92
|B.Horvath, Navy
|9
|986
|0
|0
|0
|0
|162
|986
|109.56
|R.Henry, UTSA
|10
|983
|112
|0
|0
|0
|155
|1095
|109.50
|E.Messer, FAU
|11
|45
|966
|190
|3
|0
|110
|1204
|109.45
|L.Pare, Texas State
|11
|931
|265
|0
|0
|0
|212
|1196
|108.73
|D.Richardson, Tulsa
|11
|1065
|130
|0
|0
|0
|232
|1195
|108.64
|H.Smothers, NC State
|10
|907
|176
|0
|0
|0
|181
|1083
|108.30
|B.Sparks, Texas State
|11
|68
|1056
|56
|0
|0
|93
|1180
|107.27
|J.Baugh, Florida
|11
|904
|210
|6
|53
|0
|219
|1173
|106.64
|C.Cobb, Arkansas St.
|11
|0
|650
|0
|520
|0
|82
|1170
|106.36
|S.Bell, Uconn
|12
|-2
|1276
|0
|0
|0
|103
|1274
|106.17
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|J.Price, Notre Dame
|11
|659
|47
|0
|450
|0
|122
|1156
|105.09
|D.McMillan, E. Michigan
|11
|903
|249
|0
|0
|0
|196
|1152
|104.73
|J.Coleman, Washington
|10
|651
|335
|0
|57
|0
|167
|1043
|104.30
|S.Beebe, UAB
|11
|307
|284
|0
|554
|0
|101
|1145
|104.09
|K.Wilson, Baylor
|11
|0
|522
|0
|616
|0
|68
|1138
|103.45
|C.Dickey, Texas Tech
|11
|946
|179
|0
|9
|0
|187
|1134
|103.09
|K.Allen, Penn St.
|11
|1077
|56
|0
|0
|0
|204
|1133
|103.00
|I.Brown, Louisville
|8
|782
|42
|0
|0
|0
|102
|824
|103.00
|J.Thomas, UNLV
|10
|841
|187
|0
|0
|0
|149
|1028
|102.80
|G.Benyard, Kennesaw St.
|11
|101
|795
|229
|0
|0
|87
|1125
|102.27
|L.Sutton, San Diego St.
|11
|1127
|-5
|0
|0
|0
|220
|1122
|102.00
|J.Taylor, Virginia
|11
|917
|185
|0
|20
|0
|223
|1122
|102.00
|K.Wetjen, Iowa
|11
|75
|151
|538
|356
|0
|62
|1120
|101.82
|I.Sategna, Oklahoma
|11
|25
|827
|266
|0
|0
|80
|1118
|101.64
|C.Pettaway, Bowling Green
|8
|278
|139
|0
|396
|0
|80
|813
|101.62
|A.Hankerson, Oregon St.
|11
|1015
|100
|0
|0
|0
|250
|1115
|101.36
|A.Randall, Clemson
|11
|677
|247
|0
|182
|0
|172
|1106
|100.55
|M.Brown, Uconn
|4
|229
|12
|0
|160
|0
|38
|401
|100.25
|D.Reid, Pittsburgh
|7
|278
|317
|105
|0
|0
|88
|700
|100.00
|Q.Jackson, Rice
|11
|808
|74
|3
|214
|0
|179
|1099
|99.91
|C.Hellums, Army
|10
|988
|7
|0
|0
|0
|242
|995
|99.50
|W.Young, North Texas
|11
|17
|1076
|0
|0
|0
|58
|1093
|99.36
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|R.Fields, Oklahoma St.
|9
|614
|276
|0
|0
|0
|152
|890
|98.89
|O.Arnold, Georgia Southern
|11
|885
|201
|0
|0
|0
|150
|1086
|98.73
|M.Toney, Miami
|11
|59
|844
|182
|0
|0
|95
|1085
|98.64
|E.Henderson, Kansas
|11
|7
|653
|0
|412
|0
|62
|1074
|97.64
|C.Hansen, Iowa St.
|10
|841
|134
|0
|0
|0
|182
|975
|97.50
|B.Jackson, Ohio St.
|10
|835
|138
|0
|0
|0
|142
|973
|97.30
|V.Snow, Buffalo
|11
|94
|733
|208
|29
|0
|90
|1064
|96.73
|N.Whittington, Oregon
|9
|727
|70
|0
|73
|0
|114
|870
|96.67
|H.Beatty, Illinois
|11
|41
|805
|210
|0
|0
|77
|1056
|96.00
|D.Lacey, Marshall
|11
|143
|716
|197
|0
|0
|95
|1056
|96.00
|K.Bullock, South Alabama
|11
|1001
|48
|0
|2
|0
|216
|1051
|95.55
|R.Hemby, Indiana
|11
|714
|153
|0
|184
|0
|173
|1051
|95.55
|J.Nixon, UCF
|11
|545
|85
|0
|419
|0
|104
|1049
|95.36
|J.Marshall, Michigan
|10
|871
|82
|0
|0
|0
|151
|953
|95.30
|C.Harris, Air Force
|11
|300
|584
|8
|152
|0
|102
|1044
|94.91
|T.King, New Mexico St.
|7
|18
|410
|55
|179
|0
|54
|662
|94.57
|K.Johnson, Pittsburgh
|11
|9
|694
|177
|159
|0
|66
|1039
|94.45
|D.Riley, Boise St.
|11
|896
|130
|0
|0
|0
|151
|1026
|93.27
|D.Connors, Houston
|11
|800
|220
|0
|1
|0
|200
|1021
|92.82
|D.Robinson, Florida St.
|11
|0
|1021
|0
|0
|0
|53
|1021
|92.82
|E.McAlister, TCU
|11
|0
|1020
|0
|0
|0
|57
|1020
|92.73
|D.Boston, Washington
|9
|0
|730
|104
|0
|0
|60
|834
|92.67
|L.Szarka, Air Force
|10
|922
|0
|0
|0
|0
|190
|922
|92.20
|D.Cobb, Georgia Southern
|11
|42
|470
|0
|502
|0
|84
|1014
|92.18
|D.Mockobee, Purdue
|8
|521
|215
|0
|0
|0
|143
|736
|92.00
|J.Cobb, Auburn
|11
|936
|74
|0
|0
|0
|175
|1010
|91.82
|T.Richardson, Vanderbilt
|11
|58
|608
|0
|344
|0
|56
|1010
|91.82
|J.Smith, Ohio St.
|10
|20
|902
|-6
|0
|0
|73
|916
|91.60
|D.Bishop, Tennessee
|11
|886
|121
|0
|0
|0
|154
|1007
|91.55
|S.Smith, Memphis
|11
|644
|92
|118
|152
|0
|131
|1006
|91.45
|C.Hendricks, Ohio
|11
|0
|858
|143
|0
|0
|70
|1001
|91.00
|C.Tate, Ohio St.
|8
|16
|711
|0
|0
|0
|41
|727
|90.88
|D.Claiborne, Wake Forest
|11
|849
|130
|0
|18
|0
|195
|997
|90.64
|R.Dubinion, Appalachian St.
|11
|828
|166
|0
|0
|0
|189
|994
|90.36
|J.Gant, Akron
|12
|1032
|48
|0
|0
|0
|224
|1080
|90.00
|N.Sheppard, Duke
|11
|790
|175
|0
|22
|0
|160
|987
|89.73
|C.Ross, Virginia
|10
|19
|458
|170
|248
|0
|71
|895
|89.50
|Z.Branch, Georgia
|11
|7
|638
|133
|205
|0
|89
|983
|89.36
|I.Hooks, UAB
|11
|0
|881
|97
|1
|0
|77
|979
|89.00
|D.Knight, Auburn
|2
|178
|0
|0
|0
|0
|15
|178
|89.00
|C.Barnes, Wake Forest
|10
|132
|523
|0
|234
|0
|56
|889
|88.90
|Q.Ashley, Ball St.
|9
|525
|105
|0
|170
|0
|136
|800
|88.89
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|78
|0
|0
|42
|619
|88.43
|S.Lawrence, Missouri St.
|11
|880
|92
|0
|0
|0
|185
|972
|88.36
|H.King, Georgia Tech
|10
|883
|0
|0
|0
|0
|168
|883
|88.30
|K.Moulton, Iowa
|9
|690
|95
|0
|0
|0
|153
|785
|87.22
|K.Duff, Rutgers
|11
|0
|957
|0
|0
|0
|55
|957
|87.00
|J.Tyson, Arizona St.
|8
|4
|689
|0
|0
|0
|62
|693
|86.62
|A.Dendy, Bowling Green
|5
|378
|53
|0
|0
|0
|89
|431
|86.20
|K.Brown, Louisville
|9
|592
|118
|0
|65
|0
|93
|775
|86.11
|M.Craver, Texas A&M
|10
|80
|781
|0
|0
|0
|57
|861
|86.10
|T.Richard, Boston College
|10
|647
|213
|0
|0
|0
|159
|860
|86.00
|C.Komolafe, Northwestern
|11
|886
|51
|0
|0
|0
|185
|937
|85.18
|W.Parker, Utah
|11
|836
|100
|0
|0
|0
|132
|936
|85.09
|J.Cameron, Baylor
|11
|0
|817
|117
|0
|0
|84
|934
|84.91
|A.Smith, East Carolina
|11
|45
|888
|0
|0
|0
|60
|933
|84.82
|V.Brown, Florida
|9
|14
|487
|140
|122
|0
|55
|763
|84.78
|M.Fletcher, Miami
|9
|655
|107
|0
|0
|0
|145
|762
|84.67
|M.Ford, Stanford
|9
|643
|119
|0
|0
|0
|157
|762
|84.67
|A.Evans, Mississippi St.
|11
|43
|751
|134
|0
|0
|80
|928
|84.36
|T.Hurst, Georgia St.
|11
|0
|928
|0
|0
|0
|64
|928
|84.36
|C.Brazzell, Tennessee
|11
|0
|926
|0
|0
|0
|56
|926
|84.18
|B.Pegan, Utah St.
|11
|11
|898
|0
|0
|0
|63
|924
|84.00
|A.Mohammed, Washington
|11
|412
|126
|0
|384
|0
|119
|922
|83.82
|K.Raphael, California
|11
|742
|178
|0
|0
|0
|208
|920
|83.64
|S.McGowan, Kentucky
|10
|720
|116
|0
|0
|0
|180
|836
|83.60
|M.Davis, Utah St.
|11
|689
|162
|0
|68
|0
|146
|919
|83.55
|C.Bell, Louisville
|11
|0
|917
|0
|0
|0
|72
|917
|83.36
|C.Joseph, Old Dominion
|11
|910
|5
|0
|0
|0
|144
|915
|83.18
|A.Marsh, Michigan
|11
|13
|641
|35
|226
|0
|58
|915
|83.18
|D.Taylor, Minnesota
|8
|454
|211
|0
|0
|0
|127
|665
|83.12
|G.Desrosiers, Memphis
|9
|538
|209
|0
|0
|0
|122
|747
|83.00
|P.Kingston, BYU
|11
|103
|678
|130
|0
|0
|84
|911
|82.82
|J.Brown, Kansas St.
|10
|116
|712
|0
|0
|0
|48
|828
|82.80
|C.Barkate, Duke
|11
|0
|895
|0
|0
|0
|56
|908
|82.55
|J.Vandeross, Toledo
|11
|5
|876
|26
|0
|0
|74
|907
|82.45
|A.Henderson, Buffalo
|11
|724
|181
|0
|0
|0
|203
|905
|82.27
|B.Brown, South Florida
|11
|904
|0
|0
|0
|0
|161
|904
|82.18
|I.Mahdi, Arizona
|11
|732
|90
|0
|82
|0
|124
|904
|82.18
|J.Jackson, UAB
|11
|783
|115
|0
|0
|0
|163
|898
|81.64
|N.Biggins, Cent. Michigan
|11
|497
|177
|0
|218
|0
|127
|892
|81.09
|C.Brown, Georgia Southern
|11
|0
|892
|0
|0
|0
|54
|892
|81.09
|J.Harris, Hawaii
|10
|0
|810
|0
|0
|0
|45
|810
|81.00
|J.Jackson, Kansas St.
|11
|769
|120
|0
|0
|0
|164
|889
|80.82
|K.Coleman, Missouri
|11
|51
|715
|122
|0
|0
|83
|888
|80.73
|I.Strong, Rutgers
|9
|0
|725
|0
|0
|0
|49
|725
|80.56
|B.Thompson, Mississippi St.
|11
|14
|868
|0
|0
|0
|51
|882
|80.18
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|L.Montgomery, East Carolina
|11
|689
|76
|0
|114
|0
|159
|879
|79.91
|J.Gray, Liberty
|8
|102
|218
|0
|313
|0
|46
|633
|79.12
|W.Henderson, UTSA
|11
|749
|85
|0
|34
|0
|123
|868
|78.91
|M.Jackson, Purdue
|11
|-5
|504
|17
|351
|0
|81
|867
|78.82
|B.Washington, Baylor
|11
|772
|93
|0
|0
|0
|170
|865
|78.64
|A.Tecza, Navy
|10
|669
|117
|0
|0
|0
|119
|786
|78.60
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|N.McMillan, Buffalo
|11
|0
|859
|0
|0
|0
|57
|859
|78.09
|C.Dawn, Texas State
|10
|-2
|777
|0
|0
|0
|47
|775
|77.50
|J.Hudson, SMU
|9
|6
|691
|0
|0
|0
|51
|697
|77.44
|G.Bernard, Alabama
|10
|97
|676
|0
|0
|0
|64
|773
|77.30
|J.Barney, Nebraska
|11
|15
|458
|242
|135
|0
|71
|850
|77.27
|D.Voisin, South Alabama
|11
|0
|724
|125
|0
|0
|72
|849
|77.18
|K.Miller, Southern Cal
|11
|749
|54
|0
|45
|0
|127
|848
|77.09
|M.Montgomery, UCF
|11
|676
|171
|0
|0
|0
|151
|847
|77.00
|J.Ducker, Temple
|11
|746
|100
|0
|0
|0
|167
|846
|76.91
|T.Walker, Oregon St.
|11
|0
|762
|75
|6
|0
|72
|843
|76.64
|L.Bond, Boston College
|11
|3
|839
|0
|0
|0
|85
|842
|76.55
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|0
|608
|154
|1
|0
|71
|763
|76.30
|C.Creel, Jacksonville St.
|11
|830
|4
|4
|0
|0
|134
|838
|76.18
|C.Ramseur, Nevada
|11
|588
|183
|0
|67
|0
|143
|838
|76.18
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|11
|559
|191
|0
|80
|0
|143
|830
|75.45
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|C.Braham, Memphis
|11
|0
|824
|0
|0
|0
|59
|824
|74.91
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|M.Hawkins, Virginia Tech
|11
|749
|74
|0
|0
|0
|130
|823
|74.82
|J.Turner, Pittsburgh
|10
|617
|131
|0
|0
|0
|132
|748
|74.80
|M.Allen, Marshall
|7
|371
|135
|0
|17
|0
|84
|523
|74.71
|J.Silver, Delaware
|9
|472
|200
|0
|0
|0
|124
|672
|74.67
|J.Bradley, UNLV
|11
|0
|763
|36
|22
|0
|50
|821
|74.64
|J.Pittman, Southern Miss.
|9
|589
|82
|0
|0
|0
|156
|671
|74.56
|A.Thomas, Houston
|11
|11
|809
|0
|0
|0
|54
|820
|74.55
|J.Nicholas, Charlotte
|11
|36
|700
|82
|0
|0
|71
|818
|74.36
|J.Scott, NC State
|11
|460
|124
|0
|234
|0
|107
|818
|74.36
|O.Cooper, Indiana
|11
|74
|740
|0
|0
|0
|58
|814
|74.00
|D.Williams, Maryland
|11
|449
|357
|0
|0
|0
|161
|806
|73.27
|Q.Wisner, Texas
|8
|442
|127
|0
|15
|0
|135
|584
|73.00
|C.Hernandez, Wake Forest
|11
|54
|445
|233
|19
|0
|51
|802
|72.91
|D.Miles, W. Michigan
|11
|325
|21
|0
|456
|0
|96
|802
|72.91
|K.Perry, Miami (Ohio)
|11
|0
|802
|0
|0
|0
|33
|802
|72.91
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|10
|644
|84
|0
|0
|0
|136
|728
|72.80
|L.Avant, Colorado St.
|11
|406
|126
|0
|268
|0
|115
|800
|72.73
|M.Sherrod, Boise St.
|11
|379
|128
|34
|257
|0
|116
|798
|72.55
|J.Himon, Northwestern
|10
|475
|118
|0
|131
|0
|123
|724
|72.40
|D.Booth, Mississippi St.
|11
|547
|158
|0
|89
|0
|154
|794
|72.18
|D.Epps, Troy
|11
|17
|390
|0
|387
|0
|57
|794
|72.18
|L.Beebe, Indiana
|3
|209
|7
|0
|0
|0
|28
|216
|72.00
|T.Nickelson, Appalachian St.
|1
|0
|0
|0
|72
|0
|3
|72
|72.00
|N.Harbor, South Carolina
|10
|12
|503
|0
|199
|0
|35
|719
|71.90
