NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

November 25, 2025, 11:15 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 11 1444 232 0 0 0 275 1676 152.36
W.Knight, James Madison 11 966 368 170 89 0 208 1593 144.82
E.Johnson, Nebraska 11 1234 348 0 0 0 266 1582 143.82
J.Love, Notre Dame 11 1306 274 0 0 0 213 1580 143.64
C.Hawkins, North Texas 10 1030 306 0 0 0 194 1336 133.60
J.Haynes, Michigan 7 857 50 0 0 0 134 907 129.57
A.Hardy, Missouri 11 1403 22 0 0 0 220 1425 129.55
R.Brown, Arizona St. 11 1078 229 31 35 0 211 1373 124.82
L.Martin, BYU 11 1134 189 0 0 0 220 1323 120.27
M.Lemon, Southern Cal 11 2 1124 36 144 0 100 1306 118.73
J.De Jesus, California 11 -13 795 225 298 0 128 1305 118.64
S.Bangura, Ohio 11 1123 71 0 97 0 214 1291 117.36
K.Concepcion, Texas A&M 11 55 829 398 0 0 78 1282 116.55
K.Lacy, Mississippi 11 1136 139 0 0 0 256 1275 115.91
J.Platt, FAU 11 36 681 0 538 0 71 1254 114.00
E.Heidenreich, Navy 10 396 741 0 0 0 95 1137 113.70
J.Napier, San Diego St. 10 40 629 193 265 0 94 1127 112.70
K.Owens, FIU 11 1174 62 0 0 0 208 1236 112.36
D.Scudero, San Jose St. 11 0 1234 0 0 0 84 1234 112.18
J.Middlebrook, Middle Tennessee 10 657 400 64 0 0 167 1121 112.10
J.Williams, Texas Tech 11 645 362 16 207 0 143 1230 111.82
E.Dickens, Liberty 10 1072 45 0 0 0 190 1117 111.70
C.Lacy, Louisville 11 24 547 422 234 0 96 1227 111.55
R.Luke, Fresno St. 11 668 215 0 341 0 150 1224 111.27
D.Bankston, New Mexico 11 522 366 0 334 0 130 1222 111.09
D.Trayanum, Toledo 9 856 142 0 0 0 166 998 110.89
M.Washington, Arkansas 11 1018 200 0 0 0 181 1218 110.73
A.Raymond, Rutgers 11 1052 163 0 0 0 231 1215 110.45
C.Edwards, Uconn 12 1132 187 0 0 0 218 1319 109.92
B.Horvath, Navy 9 986 0 0 0 0 162 986 109.56
R.Henry, UTSA 10 983 112 0 0 0 155 1095 109.50
E.Messer, FAU 11 45 966 190 3 0 110 1204 109.45
L.Pare, Texas State 11 931 265 0 0 0 212 1196 108.73
D.Richardson, Tulsa 11 1065 130 0 0 0 232 1195 108.64
H.Smothers, NC State 10 907 176 0 0 0 181 1083 108.30
B.Sparks, Texas State 11 68 1056 56 0 0 93 1180 107.27
J.Baugh, Florida 11 904 210 6 53 0 219 1173 106.64
C.Cobb, Arkansas St. 11 0 650 0 520 0 82 1170 106.36
S.Bell, Uconn 12 -2 1276 0 0 0 103 1274 106.17
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
J.Price, Notre Dame 11 659 47 0 450 0 122 1156 105.09
D.McMillan, E. Michigan 11 903 249 0 0 0 196 1152 104.73
J.Coleman, Washington 10 651 335 0 57 0 167 1043 104.30
S.Beebe, UAB 11 307 284 0 554 0 101 1145 104.09
K.Wilson, Baylor 11 0 522 0 616 0 68 1138 103.45
C.Dickey, Texas Tech 11 946 179 0 9 0 187 1134 103.09
K.Allen, Penn St. 11 1077 56 0 0 0 204 1133 103.00
I.Brown, Louisville 8 782 42 0 0 0 102 824 103.00
J.Thomas, UNLV 10 841 187 0 0 0 149 1028 102.80
G.Benyard, Kennesaw St. 11 101 795 229 0 0 87 1125 102.27
L.Sutton, San Diego St. 11 1127 -5 0 0 0 220 1122 102.00
J.Taylor, Virginia 11 917 185 0 20 0 223 1122 102.00
K.Wetjen, Iowa 11 75 151 538 356 0 62 1120 101.82
I.Sategna, Oklahoma 11 25 827 266 0 0 80 1118 101.64
C.Pettaway, Bowling Green 8 278 139 0 396 0 80 813 101.62
A.Hankerson, Oregon St. 11 1015 100 0 0 0 250 1115 101.36
A.Randall, Clemson 11 677 247 0 182 0 172 1106 100.55
M.Brown, Uconn 4 229 12 0 160 0 38 401 100.25
D.Reid, Pittsburgh 7 278 317 105 0 0 88 700 100.00
Q.Jackson, Rice 11 808 74 3 214 0 179 1099 99.91
C.Hellums, Army 10 988 7 0 0 0 242 995 99.50
W.Young, North Texas 11 17 1076 0 0 0 58 1093 99.36
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
R.Fields, Oklahoma St. 9 614 276 0 0 0 152 890 98.89
O.Arnold, Georgia Southern 11 885 201 0 0 0 150 1086 98.73
M.Toney, Miami 11 59 844 182 0 0 95 1085 98.64
E.Henderson, Kansas 11 7 653 0 412 0 62 1074 97.64
C.Hansen, Iowa St. 10 841 134 0 0 0 182 975 97.50
B.Jackson, Ohio St. 10 835 138 0 0 0 142 973 97.30
V.Snow, Buffalo 11 94 733 208 29 0 90 1064 96.73
N.Whittington, Oregon 9 727 70 0 73 0 114 870 96.67
H.Beatty, Illinois 11 41 805 210 0 0 77 1056 96.00
D.Lacey, Marshall 11 143 716 197 0 0 95 1056 96.00
K.Bullock, South Alabama 11 1001 48 0 2 0 216 1051 95.55
R.Hemby, Indiana 11 714 153 0 184 0 173 1051 95.55
J.Nixon, UCF 11 545 85 0 419 0 104 1049 95.36
J.Marshall, Michigan 10 871 82 0 0 0 151 953 95.30
C.Harris, Air Force 11 300 584 8 152 0 102 1044 94.91
T.King, New Mexico St. 7 18 410 55 179 0 54 662 94.57
K.Johnson, Pittsburgh 11 9 694 177 159 0 66 1039 94.45
D.Riley, Boise St. 11 896 130 0 0 0 151 1026 93.27
D.Connors, Houston 11 800 220 0 1 0 200 1021 92.82
D.Robinson, Florida St. 11 0 1021 0 0 0 53 1021 92.82
E.McAlister, TCU 11 0 1020 0 0 0 57 1020 92.73
D.Boston, Washington 9 0 730 104 0 0 60 834 92.67
L.Szarka, Air Force 10 922 0 0 0 0 190 922 92.20
D.Cobb, Georgia Southern 11 42 470 0 502 0 84 1014 92.18
D.Mockobee, Purdue 8 521 215 0 0 0 143 736 92.00
J.Cobb, Auburn 11 936 74 0 0 0 175 1010 91.82
T.Richardson, Vanderbilt 11 58 608 0 344 0 56 1010 91.82
J.Smith, Ohio St. 10 20 902 -6 0 0 73 916 91.60
D.Bishop, Tennessee 11 886 121 0 0 0 154 1007 91.55
S.Smith, Memphis 11 644 92 118 152 0 131 1006 91.45
C.Hendricks, Ohio 11 0 858 143 0 0 70 1001 91.00
C.Tate, Ohio St. 8 16 711 0 0 0 41 727 90.88
D.Claiborne, Wake Forest 11 849 130 0 18 0 195 997 90.64
R.Dubinion, Appalachian St. 11 828 166 0 0 0 189 994 90.36
J.Gant, Akron 12 1032 48 0 0 0 224 1080 90.00
N.Sheppard, Duke 11 790 175 0 22 0 160 987 89.73
C.Ross, Virginia 10 19 458 170 248 0 71 895 89.50
Z.Branch, Georgia 11 7 638 133 205 0 89 983 89.36
I.Hooks, UAB 11 0 881 97 1 0 77 979 89.00
D.Knight, Auburn 2 178 0 0 0 0 15 178 89.00
C.Barnes, Wake Forest 10 132 523 0 234 0 56 889 88.90
Q.Ashley, Ball St. 9 525 105 0 170 0 136 800 88.89
B.Wesco, Clemson 7 4 537 78 0 0 42 619 88.43
S.Lawrence, Missouri St. 11 880 92 0 0 0 185 972 88.36
H.King, Georgia Tech 10 883 0 0 0 0 168 883 88.30
K.Moulton, Iowa 9 690 95 0 0 0 153 785 87.22
K.Duff, Rutgers 11 0 957 0 0 0 55 957 87.00
J.Tyson, Arizona St. 8 4 689 0 0 0 62 693 86.62
A.Dendy, Bowling Green 5 378 53 0 0 0 89 431 86.20
K.Brown, Louisville 9 592 118 0 65 0 93 775 86.11
M.Craver, Texas A&M 10 80 781 0 0 0 57 861 86.10
T.Richard, Boston College 10 647 213 0 0 0 159 860 86.00
C.Komolafe, Northwestern 11 886 51 0 0 0 185 937 85.18
W.Parker, Utah 11 836 100 0 0 0 132 936 85.09
J.Cameron, Baylor 11 0 817 117 0 0 84 934 84.91
A.Smith, East Carolina 11 45 888 0 0 0 60 933 84.82
V.Brown, Florida 9 14 487 140 122 0 55 763 84.78
M.Fletcher, Miami 9 655 107 0 0 0 145 762 84.67
M.Ford, Stanford 9 643 119 0 0 0 157 762 84.67
A.Evans, Mississippi St. 11 43 751 134 0 0 80 928 84.36
T.Hurst, Georgia St. 11 0 928 0 0 0 64 928 84.36
C.Brazzell, Tennessee 11 0 926 0 0 0 56 926 84.18
B.Pegan, Utah St. 11 11 898 0 0 0 63 924 84.00
A.Mohammed, Washington 11 412 126 0 384 0 119 922 83.82
K.Raphael, California 11 742 178 0 0 0 208 920 83.64
S.McGowan, Kentucky 10 720 116 0 0 0 180 836 83.60
M.Davis, Utah St. 11 689 162 0 68 0 146 919 83.55
C.Bell, Louisville 11 0 917 0 0 0 72 917 83.36
C.Joseph, Old Dominion 11 910 5 0 0 0 144 915 83.18
A.Marsh, Michigan 11 13 641 35 226 0 58 915 83.18
D.Taylor, Minnesota 8 454 211 0 0 0 127 665 83.12
G.Desrosiers, Memphis 9 538 209 0 0 0 122 747 83.00
P.Kingston, BYU 11 103 678 130 0 0 84 911 82.82
J.Brown, Kansas St. 10 116 712 0 0 0 48 828 82.80
C.Barkate, Duke 11 0 895 0 0 0 56 908 82.55
J.Vandeross, Toledo 11 5 876 26 0 0 74 907 82.45
A.Henderson, Buffalo 11 724 181 0 0 0 203 905 82.27
B.Brown, South Florida 11 904 0 0 0 0 161 904 82.18
I.Mahdi, Arizona 11 732 90 0 82 0 124 904 82.18
J.Jackson, UAB 11 783 115 0 0 0 163 898 81.64
N.Biggins, Cent. Michigan 11 497 177 0 218 0 127 892 81.09
C.Brown, Georgia Southern 11 0 892 0 0 0 54 892 81.09
J.Harris, Hawaii 10 0 810 0 0 0 45 810 81.00
J.Jackson, Kansas St. 11 769 120 0 0 0 164 889 80.82
K.Coleman, Missouri 11 51 715 122 0 0 83 888 80.73
I.Strong, Rutgers 9 0 725 0 0 0 49 725 80.56
B.Thompson, Mississippi St. 11 14 868 0 0 0 51 882 80.18
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
L.Montgomery, East Carolina 11 689 76 0 114 0 159 879 79.91
J.Gray, Liberty 8 102 218 0 313 0 46 633 79.12
W.Henderson, UTSA 11 749 85 0 34 0 123 868 78.91
M.Jackson, Purdue 11 -5 504 17 351 0 81 867 78.82
B.Washington, Baylor 11 772 93 0 0 0 170 865 78.64
A.Tecza, Navy 10 669 117 0 0 0 119 786 78.60
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
N.McMillan, Buffalo 11 0 859 0 0 0 57 859 78.09
C.Dawn, Texas State 10 -2 777 0 0 0 47 775 77.50
J.Hudson, SMU 9 6 691 0 0 0 51 697 77.44
G.Bernard, Alabama 10 97 676 0 0 0 64 773 77.30
J.Barney, Nebraska 11 15 458 242 135 0 71 850 77.27
D.Voisin, South Alabama 11 0 724 125 0 0 72 849 77.18
K.Miller, Southern Cal 11 749 54 0 45 0 127 848 77.09
M.Montgomery, UCF 11 676 171 0 0 0 151 847 77.00
J.Ducker, Temple 11 746 100 0 0 0 167 846 76.91
T.Walker, Oregon St. 11 0 762 75 6 0 72 843 76.64
L.Bond, Boston College 11 3 839 0 0 0 85 842 76.55
J.Barnes, Appalachian St. 10 0 608 154 1 0 71 763 76.30
C.Creel, Jacksonville St. 11 830 4 4 0 0 134 838 76.18
C.Ramseur, Nevada 11 588 183 0 67 0 143 838 76.18
C.Thevenin, Louisiana Tech 11 559 191 0 80 0 143 830 75.45
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
C.Braham, Memphis 11 0 824 0 0 0 59 824 74.91
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
M.Hawkins, Virginia Tech 11 749 74 0 0 0 130 823 74.82
J.Turner, Pittsburgh 10 617 131 0 0 0 132 748 74.80
M.Allen, Marshall 7 371 135 0 17 0 84 523 74.71
J.Silver, Delaware 9 472 200 0 0 0 124 672 74.67
J.Bradley, UNLV 11 0 763 36 22 0 50 821 74.64
J.Pittman, Southern Miss. 9 589 82 0 0 0 156 671 74.56
A.Thomas, Houston 11 11 809 0 0 0 54 820 74.55
J.Nicholas, Charlotte 11 36 700 82 0 0 71 818 74.36
J.Scott, NC State 11 460 124 0 234 0 107 818 74.36
O.Cooper, Indiana 11 74 740 0 0 0 58 814 74.00
D.Williams, Maryland 11 449 357 0 0 0 161 806 73.27
Q.Wisner, Texas 8 442 127 0 15 0 135 584 73.00
C.Hernandez, Wake Forest 11 54 445 233 19 0 51 802 72.91
D.Miles, W. Michigan 11 325 21 0 456 0 96 802 72.91
K.Perry, Miami (Ohio) 11 0 802 0 0 0 33 802 72.91
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 10 644 84 0 0 0 136 728 72.80
L.Avant, Colorado St. 11 406 126 0 268 0 115 800 72.73
M.Sherrod, Boise St. 11 379 128 34 257 0 116 798 72.55
J.Himon, Northwestern 10 475 118 0 131 0 123 724 72.40
D.Booth, Mississippi St. 11 547 158 0 89 0 154 794 72.18
D.Epps, Troy 11 17 390 0 387 0 57 794 72.18
L.Beebe, Indiana 3 209 7 0 0 0 28 216 72.00
T.Nickelson, Appalachian St. 1 0 0 0 72 0 3 72 72.00
N.Harbor, South Carolina 10 12 503 0 199 0 35 719 71.90

