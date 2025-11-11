NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

Live Radio
The Associated Press

November 11, 2025, 11:16 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
D.Trayanum, Toledo 1 153 6 0 0 0 27 159 159.00
C.Cook, Jacksonville St. 9 1181 182 0 0 0 221 1363 151.44
E.Johnson, Nebraska 10 1131 300 0 0 0 239 1431 143.10
W.Knight, James Madison 9 746 313 122 89 0 166 1270 141.11
J.Love, Notre Dame 9 988 254 0 0 0 180 1242 138.00
J.Haynes, Michigan 7 857 50 0 0 0 134 907 129.57
C.Lacy, Louisville 9 19 482 422 234 0 87 1157 128.56
C.Hawkins, North Texas 8 744 273 0 0 0 145 1017 127.12
D.Scudero, San Jose St. 9 0 1126 0 0 0 68 1126 125.11
H.Smothers, NC State 8 825 170 0 0 0 148 995 124.38
J.Platt, FAU 9 36 585 0 499 0 61 1119 124.33
M.Lemon, Southern Cal 9 2 937 32 144 0 76 1115 123.89
J.Napier, San Diego St. 9 40 631 193 247 0 91 1111 123.44
R.Henry, UTSA 9 982 112 0 0 0 147 1094 121.56
D.Bankston, New Mexico 9 418 323 0 334 0 106 1075 119.44
A.Hardy, Missouri 9 1046 22 0 0 0 178 1068 118.67
J.De Jesus, California 10 -7 699 203 282 0 111 1177 117.70
B.Sparks, Texas State 9 72 927 50 0 0 73 1049 116.56
A.Raymond, Rutgers 10 1000 163 0 0 0 215 1163 116.30
B.Horvath, Navy 8 926 0 0 0 0 141 926 115.75
J.Coleman, Washington 9 645 335 0 57 0 163 1037 115.22
J.Williams, Texas Tech 10 600 332 0 207 0 131 1139 113.90
C.Pettaway, Bowling Green 7 248 139 0 396 0 70 783 111.86
K.Concepcion, Texas A&M 9 55 629 322 0 0 63 1006 111.78
R.Brown, Arizona St. 9 770 167 31 35 0 171 1003 111.44
S.Bangura, Ohio 9 830 73 0 97 0 168 1000 111.11
K.Owens, FIU 9 955 39 0 0 0 166 994 110.44
J.Price, Notre Dame 9 568 47 0 379 0 108 994 110.44
J.Middlebrook, Middle Tennessee 9 551 369 59 0 0 149 979 108.78
M.Washington, Arkansas 9 828 151 0 0 0 144 979 108.78
C.Hendricks, Ohio 9 0 845 133 0 0 67 978 108.67
J.Nixon, UCF 9 485 86 0 402 0 76 973 108.11
S.Bell, Uconn 10 -2 1081 0 0 0 87 1079 107.90
J.Baugh, Florida 9 747 159 6 53 0 179 965 107.22
A.Randall, Clemson 9 570 212 0 182 0 151 964 107.11
L.Pare, Texas State 9 737 223 0 0 0 166 960 106.67
D.McMillan, E. Michigan 10 823 236 0 0 0 173 1059 105.90
J.Thomas, UNLV 9 780 173 0 0 0 134 953 105.89
E.Heidenreich, Navy 9 357 595 0 0 0 84 952 105.78
C.Harris, Air Force 9 297 536 8 109 0 91 950 105.56
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
R.Dubinion, Appalachian St. 9 796 150 0 0 0 173 946 105.11
S.Beebe, UAB 9 261 254 0 428 0 79 943 104.78
K.Lacy, Mississippi 10 912 134 0 0 0 222 1046 104.60
H.Beatty, Illinois 9 41 730 170 0 0 61 941 104.56
A.Hankerson, Oregon St. 10 969 76 0 0 0 227 1045 104.50
D.Reid, Pittsburgh 6 266 254 105 0 0 77 625 104.17
C.Dickey, Texas Tech 10 869 161 0 9 0 174 1039 103.90
L.Martin, BYU 9 824 111 0 0 0 160 935 103.89
T.King, New Mexico St. 5 21 284 45 169 0 38 519 103.80
E.Henderson, Kansas 10 7 638 0 385 0 59 1032 103.20
I.Brown, Louisville 8 782 42 0 0 0 102 824 103.00
K.Johnson, Pittsburgh 9 9 576 177 159 0 56 921 102.33
I.Sategna, Oklahoma 9 4 692 224 0 0 71 920 102.22
K.Wilson, Baylor 9 -4 433 0 484 0 56 913 101.44
E.Messer, FAU 9 4 714 188 3 0 87 909 101.00
L.Szarka, Air Force 9 903 0 0 0 0 183 903 100.33
L.Sutton, San Diego St. 9 898 2 0 0 0 173 900 100.00
C.Edwards, Uconn 10 866 133 0 0 0 172 999 99.90
R.Fields, Oklahoma St. 7 476 218 0 0 0 113 694 99.14
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
R.Hemby, Indiana 10 656 145 0 184 0 158 985 98.50
D.Trayanum, Toledo 6 484 107 0 0 0 100 591 98.50
E.Dickens, Liberty 8 738 42 0 0 0 131 780 97.50
D.Lacey, Marshall 9 142 543 191 0 0 76 876 97.33
J.Smith, Ohio St. 9 20 862 -6 0 0 69 876 97.33
R.Luke, Fresno St. 9 495 167 0 212 0 114 874 97.11
T.Pena, Penn St. 1 13 74 10 0 0 10 97 97.00
Q.Jackson, Rice 10 758 74 3 134 0 161 969 96.90
J.Cobb, Auburn 10 904 64 0 0 0 162 968 96.80
D.Riley, Boise St. 9 745 126 0 0 0 114 871 96.78
C.Cobb, Arkansas St. 10 0 634 0 332 0 75 966 96.60
J.Taylor, Virginia 10 784 160 0 20 0 204 964 96.40
K.Wetjen, Iowa 9 53 132 391 283 0 51 859 95.44
M.Craver, Texas A&M 9 82 775 0 0 0 55 857 95.22
M.Brown, Uconn 3 159 6 0 120 0 24 285 95.00
A.Smith, East Carolina 5 45 430 0 0 0 24 475 95.00
T.Hurst, Georgia St. 9 0 854 0 0 0 57 854 94.89
M.Toney, Miami 9 40 644 167 0 0 72 851 94.56
H.King, Georgia Tech 8 754 0 0 0 0 133 754 94.25
A.Henderson, Buffalo 9 663 181 0 0 0 187 844 93.78
V.Brown, Florida 8 14 473 139 122 0 51 748 93.50
G.Benyard, Kennesaw St. 9 77 568 195 0 0 68 840 93.33
D.Boston, Washington 9 0 730 104 0 0 60 834 92.67
E.McAlister, TCU 9 0 834 0 0 0 49 834 92.67
K.Duff, Rutgers 10 0 923 0 0 0 53 923 92.30
B.Jackson, Ohio St. 8 613 124 0 0 0 107 737 92.12
C.Hellums, Army 9 829 0 0 0 0 210 829 92.11
C.Ross, Virginia 9 19 395 167 248 0 61 829 92.11
D.Mockobee, Purdue 8 521 215 0 0 0 143 736 92.00
N.Sheppard, Duke 9 657 148 0 22 0 122 827 91.89
V.Snow, Buffalo 9 47 586 188 5 0 70 826 91.78
N.Whittington, Oregon 7 551 38 0 52 0 80 641 91.57
C.Barkate, Duke 9 0 824 0 0 0 50 824 91.56
C.Hansen, Iowa St. 9 721 102 0 0 0 156 823 91.44
M.Davis, Utah St. 9 609 143 0 68 0 121 820 91.11
S.McGowan, Kentucky 8 621 102 0 0 0 150 723 90.38
D.Robinson, Florida St. 9 0 813 0 0 0 43 813 90.33
J.Tyson, Arizona St. 7 4 628 0 0 0 60 632 90.29
D.Claiborne, Wake Forest 9 714 98 0 0 0 154 812 90.22
M.Fletcher, Miami 8 636 85 0 0 0 136 721 90.12
D.Connors, Houston 10 725 173 0 1 0 183 899 89.90
C.Brazzell, Tennessee 9 0 808 0 0 0 49 808 89.78
I.Strong, Rutgers 8 0 716 0 0 0 48 716 89.50
J.Marshall, Michigan 9 729 74 0 0 0 131 803 89.22
Q.Ashley, Ball St. 9 525 105 0 170 0 136 800 88.89
D.Richardson, Tulsa 9 696 102 0 0 0 175 798 88.67
B.Wesco, Clemson 7 4 537 78 0 0 42 619 88.43
J.Gant, Akron 10 850 34 0 0 0 176 884 88.40
C.Barnes, Wake Forest 9 54 504 0 234 0 51 792 88.00
C.Bell, Louisville 9 0 792 0 0 0 62 792 88.00
D.Bishop, Tennessee 9 690 95 0 0 0 110 785 87.22
S.Smith, Memphis 10 535 86 118 133 0 121 872 87.20
K.Allen, Penn St. 9 736 46 0 0 0 152 782 86.89
K.Bullock, South Alabama 9 729 49 0 2 0 170 780 86.67
I.Hooks, UAB 9 0 677 97 1 0 60 775 86.11
C.Komolafe, Northwestern 9 726 49 0 0 0 150 775 86.11
K.Raphael, California 10 695 166 0 0 0 189 861 86.10
K.Moulton, Iowa 7 522 80 0 0 0 117 602 86.00
D.Voisin, South Alabama 9 0 654 119 0 0 60 773 85.89
A.Evans, Mississippi St. 10 43 680 134 0 0 73 857 85.70
M.Allen, Marshall 5 310 101 0 17 0 67 428 85.60
K.Duplessis, Delaware 9 19 659 73 17 0 55 768 85.33
T.Richardson, Vanderbilt 10 58 449 0 344 0 50 851 85.10
S.Hagans, Duke 1 0 23 0 62 0 4 85 85.00
P.Kingston, BYU 9 84 559 119 0 0 65 762 84.67
J.Barnes, Appalachian St. 9 0 605 154 1 0 70 760 84.44
O.Arnold, Georgia Southern 9 617 141 0 0 0 120 758 84.22
D.Cobb, Georgia Southern 9 42 390 0 323 0 71 755 83.89
I.Mahdi, Arizona 9 591 79 0 82 0 102 752 83.56
J.Nicholas, Charlotte 9 38 631 82 0 0 58 751 83.44
Z.Branch, Georgia 9 7 542 59 142 0 71 750 83.33
J.Scott, NC State 9 431 84 0 234 0 93 749 83.22
G.Desrosiers, Memphis 8 485 179 0 0 0 110 664 83.00
J.Brown, Kansas St. 9 116 630 0 0 0 45 746 82.89
M.Montgomery, UCF 9 595 151 0 0 0 132 746 82.89
C.Brown, Georgia Southern 9 0 739 0 0 0 46 739 82.11
B.Pegan, Utah St. 9 11 710 0 0 0 46 736 81.78
B.Thompson, Mississippi St. 10 9 808 0 0 0 48 817 81.70
D.Taylor, Minnesota 6 354 134 0 0 0 97 488 81.33
J.Harris, Hawaii 9 0 731 0 0 0 42 731 81.22
J.Ducker, Temple 10 729 79 0 0 0 156 808 80.80
C.Tate, Ohio St. 9 16 711 0 0 0 41 727 80.78
K.Miller, Southern Cal 9 636 44 0 45 0 90 725 80.56
J.Pittman, Southern Miss. 7 494 69 0 0 0 127 563 80.43
N.Biggins, Cent. Michigan 9 426 158 0 139 0 105 723 80.33
K.Coleman, Missouri 9 51 559 112 0 0 70 722 80.22
L.Montgomery, East Carolina 9 534 73 0 114 0 120 721 80.11
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
B.Washington, Baylor 9 624 93 0 0 0 146 717 79.67
D.Miles, W. Michigan 8 212 21 0 404 0 76 637 79.62
J.Gray, Liberty 8 102 218 0 313 0 46 633 79.12
T.Richard, Boston College 9 506 204 0 0 0 145 710 78.89
J.Vandeross, Toledo 9 5 705 0 0 0 60 710 78.89
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
B.Brown, South Florida 9 705 0 0 0 0 129 705 78.33
M.Danzy, Florida St. 9 183 522 0 0 0 32 705 78.33
Q.Wisner, Texas 6 338 117 0 15 0 108 470 78.33
K.Brown, Louisville 8 457 104 0 65 0 76 626 78.25
M.Sherrod, Boise St. 9 317 128 32 227 0 100 704 78.22
G.Bernard, Alabama 9 97 605 0 0 0 57 702 78.00
A.Mohammed, Washington 9 245 92 0 364 0 78 701 77.89
J.Jackson, UAB 9 592 107 0 0 0 126 699 77.67
C.Nimrod, South Florida 6 0 466 0 0 0 23 466 77.67
B.Staley, Tennessee 9 0 703 -5 0 0 54 698 77.56
O.Cooper, Indiana 10 74 701 0 0 0 55 775 77.50
T.Johnson, N. Illinois 9 601 96 0 0 0 119 697 77.44
W.Parker, Utah 9 607 90 0 0 0 96 697 77.44
Q.Brown, Duke 9 0 584 108 0 0 51 692 76.89
D.Gandy, Louisiana Tech 9 0 356 0 336 0 34 692 76.89
J.Bradley, UNLV 9 0 650 36 0 0 38 686 76.22
M.Jackson, Purdue 10 -5 471 17 275 0 74 758 75.80
M.Ford, Stanford 8 493 112 0 0 0 127 605 75.62
K.Shoels, San Jose St. 9 0 680 0 0 0 52 680 75.56
O.Kelly, Michigan St. 9 21 529 128 0 0 50 678 75.33
C.Thevenin, Louisiana Tech 9 503 151 0 24 0 115 678 75.33
J.Hudson, SMU 8 6 595 0 0 0 43 601 75.12
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
S.Lawrence, Missouri St. 9 598 77 0 0 0 137 675 75.00
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
V.Anthony, Wisconsin 9 16 291 0 366 0 44 673 74.78
C.Dawn, Texas State 8 -2 600 0 0 0 35 598 74.75
J.Silver, Delaware 9 472 200 0 0 0 124 672 74.67
A.Thomas, Houston 10 9 737 0 0 0 48 746 74.60
C.Braham, Memphis 10 0 745 0 0 0 50 745 74.50
J.Cameron, Baylor 9 0 581 87 0 0 62 668 74.22
J.Jacobs, Utah St. 9 243 264 31 135 0 96 668 74.22
J.Himon, Northwestern 8 397 115 0 80 0 103 592 74.00
B.Brown, LSU 9 33 405 0 226 0 55 664 73.78
L.Bond, Boston College 10 3 733 0 0 0 77 736 73.60
A.Dendy, Bowling Green 4 268 26 0 0 0 61 294 73.50
L.Avant, Colorado St. 9 356 54 0 251 0 86 661 73.44
O.Blake, Arkansas 9 0 661 0 0 0 50 661 73.44
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 9 602 59 0 0 0 121 661 73.44
T.Meadows, Troy 8 546 40 0 0 0 121 586 73.25
K.Perry, Miami (Ohio) 9 0 657 0 0 0 25 657 73.00
J.Jenkins, Texas State 9 167 5 0 483 0 49 655 72.78
W.Young, North Texas 9 17 638 0 0 0 42 655 72.78
K.Johnson, New Mexico 8 9 573 0 0 0 47 582 72.75
T.Walker, Oregon St. 10 0 645 75 6 0 67 726 72.60

