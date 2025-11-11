NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|D.Trayanum, Toledo
|1
|153
|6
|0
|0
|0
|27
|159
|159.00
|C.Cook, Jacksonville St.
|9
|1181
|182
|0
|0
|0
|221
|1363
|151.44
|E.Johnson, Nebraska
|10
|1131
|300
|0
|0
|0
|239
|1431
|143.10
|W.Knight, James Madison
|9
|746
|313
|122
|89
|0
|166
|1270
|141.11
|J.Love, Notre Dame
|9
|988
|254
|0
|0
|0
|180
|1242
|138.00
|J.Haynes, Michigan
|7
|857
|50
|0
|0
|0
|134
|907
|129.57
|C.Lacy, Louisville
|9
|19
|482
|422
|234
|0
|87
|1157
|128.56
|C.Hawkins, North Texas
|8
|744
|273
|0
|0
|0
|145
|1017
|127.12
|D.Scudero, San Jose St.
|9
|0
|1126
|0
|0
|0
|68
|1126
|125.11
|H.Smothers, NC State
|8
|825
|170
|0
|0
|0
|148
|995
|124.38
|J.Platt, FAU
|9
|36
|585
|0
|499
|0
|61
|1119
|124.33
|M.Lemon, Southern Cal
|9
|2
|937
|32
|144
|0
|76
|1115
|123.89
|J.Napier, San Diego St.
|9
|40
|631
|193
|247
|0
|91
|1111
|123.44
|R.Henry, UTSA
|9
|982
|112
|0
|0
|0
|147
|1094
|121.56
|D.Bankston, New Mexico
|9
|418
|323
|0
|334
|0
|106
|1075
|119.44
|A.Hardy, Missouri
|9
|1046
|22
|0
|0
|0
|178
|1068
|118.67
|J.De Jesus, California
|10
|-7
|699
|203
|282
|0
|111
|1177
|117.70
|B.Sparks, Texas State
|9
|72
|927
|50
|0
|0
|73
|1049
|116.56
|A.Raymond, Rutgers
|10
|1000
|163
|0
|0
|0
|215
|1163
|116.30
|B.Horvath, Navy
|8
|926
|0
|0
|0
|0
|141
|926
|115.75
|J.Coleman, Washington
|9
|645
|335
|0
|57
|0
|163
|1037
|115.22
|J.Williams, Texas Tech
|10
|600
|332
|0
|207
|0
|131
|1139
|113.90
|C.Pettaway, Bowling Green
|7
|248
|139
|0
|396
|0
|70
|783
|111.86
|K.Concepcion, Texas A&M
|9
|55
|629
|322
|0
|0
|63
|1006
|111.78
|R.Brown, Arizona St.
|9
|770
|167
|31
|35
|0
|171
|1003
|111.44
|S.Bangura, Ohio
|9
|830
|73
|0
|97
|0
|168
|1000
|111.11
|K.Owens, FIU
|9
|955
|39
|0
|0
|0
|166
|994
|110.44
|J.Price, Notre Dame
|9
|568
|47
|0
|379
|0
|108
|994
|110.44
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|9
|551
|369
|59
|0
|0
|149
|979
|108.78
|M.Washington, Arkansas
|9
|828
|151
|0
|0
|0
|144
|979
|108.78
|C.Hendricks, Ohio
|9
|0
|845
|133
|0
|0
|67
|978
|108.67
|J.Nixon, UCF
|9
|485
|86
|0
|402
|0
|76
|973
|108.11
|S.Bell, Uconn
|10
|-2
|1081
|0
|0
|0
|87
|1079
|107.90
|J.Baugh, Florida
|9
|747
|159
|6
|53
|0
|179
|965
|107.22
|A.Randall, Clemson
|9
|570
|212
|0
|182
|0
|151
|964
|107.11
|L.Pare, Texas State
|9
|737
|223
|0
|0
|0
|166
|960
|106.67
|D.McMillan, E. Michigan
|10
|823
|236
|0
|0
|0
|173
|1059
|105.90
|J.Thomas, UNLV
|9
|780
|173
|0
|0
|0
|134
|953
|105.89
|E.Heidenreich, Navy
|9
|357
|595
|0
|0
|0
|84
|952
|105.78
|C.Harris, Air Force
|9
|297
|536
|8
|109
|0
|91
|950
|105.56
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|R.Dubinion, Appalachian St.
|9
|796
|150
|0
|0
|0
|173
|946
|105.11
|S.Beebe, UAB
|9
|261
|254
|0
|428
|0
|79
|943
|104.78
|K.Lacy, Mississippi
|10
|912
|134
|0
|0
|0
|222
|1046
|104.60
|H.Beatty, Illinois
|9
|41
|730
|170
|0
|0
|61
|941
|104.56
|A.Hankerson, Oregon St.
|10
|969
|76
|0
|0
|0
|227
|1045
|104.50
|D.Reid, Pittsburgh
|6
|266
|254
|105
|0
|0
|77
|625
|104.17
|C.Dickey, Texas Tech
|10
|869
|161
|0
|9
|0
|174
|1039
|103.90
|L.Martin, BYU
|9
|824
|111
|0
|0
|0
|160
|935
|103.89
|T.King, New Mexico St.
|5
|21
|284
|45
|169
|0
|38
|519
|103.80
|E.Henderson, Kansas
|10
|7
|638
|0
|385
|0
|59
|1032
|103.20
|I.Brown, Louisville
|8
|782
|42
|0
|0
|0
|102
|824
|103.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|9
|9
|576
|177
|159
|0
|56
|921
|102.33
|I.Sategna, Oklahoma
|9
|4
|692
|224
|0
|0
|71
|920
|102.22
|K.Wilson, Baylor
|9
|-4
|433
|0
|484
|0
|56
|913
|101.44
|E.Messer, FAU
|9
|4
|714
|188
|3
|0
|87
|909
|101.00
|L.Szarka, Air Force
|9
|903
|0
|0
|0
|0
|183
|903
|100.33
|L.Sutton, San Diego St.
|9
|898
|2
|0
|0
|0
|173
|900
|100.00
|C.Edwards, Uconn
|10
|866
|133
|0
|0
|0
|172
|999
|99.90
|R.Fields, Oklahoma St.
|7
|476
|218
|0
|0
|0
|113
|694
|99.14
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|R.Hemby, Indiana
|10
|656
|145
|0
|184
|0
|158
|985
|98.50
|D.Trayanum, Toledo
|6
|484
|107
|0
|0
|0
|100
|591
|98.50
|E.Dickens, Liberty
|8
|738
|42
|0
|0
|0
|131
|780
|97.50
|D.Lacey, Marshall
|9
|142
|543
|191
|0
|0
|76
|876
|97.33
|J.Smith, Ohio St.
|9
|20
|862
|-6
|0
|0
|69
|876
|97.33
|R.Luke, Fresno St.
|9
|495
|167
|0
|212
|0
|114
|874
|97.11
|T.Pena, Penn St.
|1
|13
|74
|10
|0
|0
|10
|97
|97.00
|Q.Jackson, Rice
|10
|758
|74
|3
|134
|0
|161
|969
|96.90
|J.Cobb, Auburn
|10
|904
|64
|0
|0
|0
|162
|968
|96.80
|D.Riley, Boise St.
|9
|745
|126
|0
|0
|0
|114
|871
|96.78
|C.Cobb, Arkansas St.
|10
|0
|634
|0
|332
|0
|75
|966
|96.60
|J.Taylor, Virginia
|10
|784
|160
|0
|20
|0
|204
|964
|96.40
|K.Wetjen, Iowa
|9
|53
|132
|391
|283
|0
|51
|859
|95.44
|M.Craver, Texas A&M
|9
|82
|775
|0
|0
|0
|55
|857
|95.22
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|6
|0
|120
|0
|24
|285
|95.00
|A.Smith, East Carolina
|5
|45
|430
|0
|0
|0
|24
|475
|95.00
|T.Hurst, Georgia St.
|9
|0
|854
|0
|0
|0
|57
|854
|94.89
|M.Toney, Miami
|9
|40
|644
|167
|0
|0
|72
|851
|94.56
|H.King, Georgia Tech
|8
|754
|0
|0
|0
|0
|133
|754
|94.25
|A.Henderson, Buffalo
|9
|663
|181
|0
|0
|0
|187
|844
|93.78
|V.Brown, Florida
|8
|14
|473
|139
|122
|0
|51
|748
|93.50
|G.Benyard, Kennesaw St.
|9
|77
|568
|195
|0
|0
|68
|840
|93.33
|D.Boston, Washington
|9
|0
|730
|104
|0
|0
|60
|834
|92.67
|E.McAlister, TCU
|9
|0
|834
|0
|0
|0
|49
|834
|92.67
|K.Duff, Rutgers
|10
|0
|923
|0
|0
|0
|53
|923
|92.30
|B.Jackson, Ohio St.
|8
|613
|124
|0
|0
|0
|107
|737
|92.12
|C.Hellums, Army
|9
|829
|0
|0
|0
|0
|210
|829
|92.11
|C.Ross, Virginia
|9
|19
|395
|167
|248
|0
|61
|829
|92.11
|D.Mockobee, Purdue
|8
|521
|215
|0
|0
|0
|143
|736
|92.00
|N.Sheppard, Duke
|9
|657
|148
|0
|22
|0
|122
|827
|91.89
|V.Snow, Buffalo
|9
|47
|586
|188
|5
|0
|70
|826
|91.78
|N.Whittington, Oregon
|7
|551
|38
|0
|52
|0
|80
|641
|91.57
|C.Barkate, Duke
|9
|0
|824
|0
|0
|0
|50
|824
|91.56
|C.Hansen, Iowa St.
|9
|721
|102
|0
|0
|0
|156
|823
|91.44
|M.Davis, Utah St.
|9
|609
|143
|0
|68
|0
|121
|820
|91.11
|S.McGowan, Kentucky
|8
|621
|102
|0
|0
|0
|150
|723
|90.38
|D.Robinson, Florida St.
|9
|0
|813
|0
|0
|0
|43
|813
|90.33
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|4
|628
|0
|0
|0
|60
|632
|90.29
|D.Claiborne, Wake Forest
|9
|714
|98
|0
|0
|0
|154
|812
|90.22
|M.Fletcher, Miami
|8
|636
|85
|0
|0
|0
|136
|721
|90.12
|D.Connors, Houston
|10
|725
|173
|0
|1
|0
|183
|899
|89.90
|C.Brazzell, Tennessee
|9
|0
|808
|0
|0
|0
|49
|808
|89.78
|I.Strong, Rutgers
|8
|0
|716
|0
|0
|0
|48
|716
|89.50
|J.Marshall, Michigan
|9
|729
|74
|0
|0
|0
|131
|803
|89.22
|Q.Ashley, Ball St.
|9
|525
|105
|0
|170
|0
|136
|800
|88.89
|D.Richardson, Tulsa
|9
|696
|102
|0
|0
|0
|175
|798
|88.67
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|78
|0
|0
|42
|619
|88.43
|J.Gant, Akron
|10
|850
|34
|0
|0
|0
|176
|884
|88.40
|C.Barnes, Wake Forest
|9
|54
|504
|0
|234
|0
|51
|792
|88.00
|C.Bell, Louisville
|9
|0
|792
|0
|0
|0
|62
|792
|88.00
|D.Bishop, Tennessee
|9
|690
|95
|0
|0
|0
|110
|785
|87.22
|S.Smith, Memphis
|10
|535
|86
|118
|133
|0
|121
|872
|87.20
|K.Allen, Penn St.
|9
|736
|46
|0
|0
|0
|152
|782
|86.89
|K.Bullock, South Alabama
|9
|729
|49
|0
|2
|0
|170
|780
|86.67
|I.Hooks, UAB
|9
|0
|677
|97
|1
|0
|60
|775
|86.11
|C.Komolafe, Northwestern
|9
|726
|49
|0
|0
|0
|150
|775
|86.11
|K.Raphael, California
|10
|695
|166
|0
|0
|0
|189
|861
|86.10
|K.Moulton, Iowa
|7
|522
|80
|0
|0
|0
|117
|602
|86.00
|D.Voisin, South Alabama
|9
|0
|654
|119
|0
|0
|60
|773
|85.89
|A.Evans, Mississippi St.
|10
|43
|680
|134
|0
|0
|73
|857
|85.70
|M.Allen, Marshall
|5
|310
|101
|0
|17
|0
|67
|428
|85.60
|K.Duplessis, Delaware
|9
|19
|659
|73
|17
|0
|55
|768
|85.33
|T.Richardson, Vanderbilt
|10
|58
|449
|0
|344
|0
|50
|851
|85.10
|S.Hagans, Duke
|1
|0
|23
|0
|62
|0
|4
|85
|85.00
|P.Kingston, BYU
|9
|84
|559
|119
|0
|0
|65
|762
|84.67
|J.Barnes, Appalachian St.
|9
|0
|605
|154
|1
|0
|70
|760
|84.44
|O.Arnold, Georgia Southern
|9
|617
|141
|0
|0
|0
|120
|758
|84.22
|D.Cobb, Georgia Southern
|9
|42
|390
|0
|323
|0
|71
|755
|83.89
|I.Mahdi, Arizona
|9
|591
|79
|0
|82
|0
|102
|752
|83.56
|J.Nicholas, Charlotte
|9
|38
|631
|82
|0
|0
|58
|751
|83.44
|Z.Branch, Georgia
|9
|7
|542
|59
|142
|0
|71
|750
|83.33
|J.Scott, NC State
|9
|431
|84
|0
|234
|0
|93
|749
|83.22
|G.Desrosiers, Memphis
|8
|485
|179
|0
|0
|0
|110
|664
|83.00
|J.Brown, Kansas St.
|9
|116
|630
|0
|0
|0
|45
|746
|82.89
|M.Montgomery, UCF
|9
|595
|151
|0
|0
|0
|132
|746
|82.89
|C.Brown, Georgia Southern
|9
|0
|739
|0
|0
|0
|46
|739
|82.11
|B.Pegan, Utah St.
|9
|11
|710
|0
|0
|0
|46
|736
|81.78
|B.Thompson, Mississippi St.
|10
|9
|808
|0
|0
|0
|48
|817
|81.70
|D.Taylor, Minnesota
|6
|354
|134
|0
|0
|0
|97
|488
|81.33
|J.Harris, Hawaii
|9
|0
|731
|0
|0
|0
|42
|731
|81.22
|J.Ducker, Temple
|10
|729
|79
|0
|0
|0
|156
|808
|80.80
|C.Tate, Ohio St.
|9
|16
|711
|0
|0
|0
|41
|727
|80.78
|K.Miller, Southern Cal
|9
|636
|44
|0
|45
|0
|90
|725
|80.56
|J.Pittman, Southern Miss.
|7
|494
|69
|0
|0
|0
|127
|563
|80.43
|N.Biggins, Cent. Michigan
|9
|426
|158
|0
|139
|0
|105
|723
|80.33
|K.Coleman, Missouri
|9
|51
|559
|112
|0
|0
|70
|722
|80.22
|L.Montgomery, East Carolina
|9
|534
|73
|0
|114
|0
|120
|721
|80.11
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|B.Washington, Baylor
|9
|624
|93
|0
|0
|0
|146
|717
|79.67
|D.Miles, W. Michigan
|8
|212
|21
|0
|404
|0
|76
|637
|79.62
|J.Gray, Liberty
|8
|102
|218
|0
|313
|0
|46
|633
|79.12
|T.Richard, Boston College
|9
|506
|204
|0
|0
|0
|145
|710
|78.89
|J.Vandeross, Toledo
|9
|5
|705
|0
|0
|0
|60
|710
|78.89
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|B.Brown, South Florida
|9
|705
|0
|0
|0
|0
|129
|705
|78.33
|M.Danzy, Florida St.
|9
|183
|522
|0
|0
|0
|32
|705
|78.33
|Q.Wisner, Texas
|6
|338
|117
|0
|15
|0
|108
|470
|78.33
|K.Brown, Louisville
|8
|457
|104
|0
|65
|0
|76
|626
|78.25
|M.Sherrod, Boise St.
|9
|317
|128
|32
|227
|0
|100
|704
|78.22
|G.Bernard, Alabama
|9
|97
|605
|0
|0
|0
|57
|702
|78.00
|A.Mohammed, Washington
|9
|245
|92
|0
|364
|0
|78
|701
|77.89
|J.Jackson, UAB
|9
|592
|107
|0
|0
|0
|126
|699
|77.67
|C.Nimrod, South Florida
|6
|0
|466
|0
|0
|0
|23
|466
|77.67
|B.Staley, Tennessee
|9
|0
|703
|-5
|0
|0
|54
|698
|77.56
|O.Cooper, Indiana
|10
|74
|701
|0
|0
|0
|55
|775
|77.50
|T.Johnson, N. Illinois
|9
|601
|96
|0
|0
|0
|119
|697
|77.44
|W.Parker, Utah
|9
|607
|90
|0
|0
|0
|96
|697
|77.44
|Q.Brown, Duke
|9
|0
|584
|108
|0
|0
|51
|692
|76.89
|D.Gandy, Louisiana Tech
|9
|0
|356
|0
|336
|0
|34
|692
|76.89
|J.Bradley, UNLV
|9
|0
|650
|36
|0
|0
|38
|686
|76.22
|M.Jackson, Purdue
|10
|-5
|471
|17
|275
|0
|74
|758
|75.80
|M.Ford, Stanford
|8
|493
|112
|0
|0
|0
|127
|605
|75.62
|K.Shoels, San Jose St.
|9
|0
|680
|0
|0
|0
|52
|680
|75.56
|O.Kelly, Michigan St.
|9
|21
|529
|128
|0
|0
|50
|678
|75.33
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|9
|503
|151
|0
|24
|0
|115
|678
|75.33
|J.Hudson, SMU
|8
|6
|595
|0
|0
|0
|43
|601
|75.12
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|S.Lawrence, Missouri St.
|9
|598
|77
|0
|0
|0
|137
|675
|75.00
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|V.Anthony, Wisconsin
|9
|16
|291
|0
|366
|0
|44
|673
|74.78
|C.Dawn, Texas State
|8
|-2
|600
|0
|0
|0
|35
|598
|74.75
|J.Silver, Delaware
|9
|472
|200
|0
|0
|0
|124
|672
|74.67
|A.Thomas, Houston
|10
|9
|737
|0
|0
|0
|48
|746
|74.60
|C.Braham, Memphis
|10
|0
|745
|0
|0
|0
|50
|745
|74.50
|J.Cameron, Baylor
|9
|0
|581
|87
|0
|0
|62
|668
|74.22
|J.Jacobs, Utah St.
|9
|243
|264
|31
|135
|0
|96
|668
|74.22
|J.Himon, Northwestern
|8
|397
|115
|0
|80
|0
|103
|592
|74.00
|B.Brown, LSU
|9
|33
|405
|0
|226
|0
|55
|664
|73.78
|L.Bond, Boston College
|10
|3
|733
|0
|0
|0
|77
|736
|73.60
|A.Dendy, Bowling Green
|4
|268
|26
|0
|0
|0
|61
|294
|73.50
|L.Avant, Colorado St.
|9
|356
|54
|0
|251
|0
|86
|661
|73.44
|O.Blake, Arkansas
|9
|0
|661
|0
|0
|0
|50
|661
|73.44
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|9
|602
|59
|0
|0
|0
|121
|661
|73.44
|T.Meadows, Troy
|8
|546
|40
|0
|0
|0
|121
|586
|73.25
|K.Perry, Miami (Ohio)
|9
|0
|657
|0
|0
|0
|25
|657
|73.00
|J.Jenkins, Texas State
|9
|167
|5
|0
|483
|0
|49
|655
|72.78
|W.Young, North Texas
|9
|17
|638
|0
|0
|0
|42
|655
|72.78
|K.Johnson, New Mexico
|8
|9
|573
|0
|0
|0
|47
|582
|72.75
|T.Walker, Oregon St.
|10
|0
|645
|75
|6
|0
|67
|726
|72.60
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.