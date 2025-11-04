NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|8
|1054
|188
|0
|0
|0
|200
|1242
|155.25
|J.Love, Notre Dame
|8
|894
|227
|0
|0
|0
|166
|1121
|140.12
|W.Knight, James Madison
|8
|659
|234
|122
|89
|0
|148
|1104
|138.00
|D.Scudero, San Jose St.
|8
|0
|1085
|0
|0
|0
|63
|1085
|135.62
|C.Lacy, Louisville
|8
|19
|422
|422
|204
|0
|81
|1067
|133.38
|E.Johnson, Nebraska
|9
|1002
|197
|0
|0
|0
|208
|1199
|133.22
|R.Henry, UTSA
|8
|955
|109
|0
|0
|0
|135
|1064
|133.00
|J.Haynes, Michigan
|7
|857
|50
|0
|0
|0
|134
|907
|129.57
|C.Hawkins, North Texas
|8
|744
|273
|0
|0
|0
|145
|1017
|127.12
|J.Coleman, Washington
|8
|643
|316
|0
|57
|0
|156
|1016
|127.00
|J.Platt, FAU
|8
|36
|471
|0
|499
|0
|56
|1005
|125.62
|H.Smothers, NC State
|8
|825
|170
|0
|0
|0
|148
|995
|124.38
|D.Bankston, New Mexico
|9
|418
|323
|0
|334
|0
|106
|1075
|119.44
|A.Hardy, Missouri
|8
|937
|17
|0
|0
|0
|164
|954
|119.25
|M.Lemon, Southern Cal
|8
|-2
|776
|32
|144
|0
|64
|950
|118.75
|C.Hendricks, Ohio
|8
|0
|805
|128
|0
|0
|63
|933
|116.62
|J.Napier, San Diego St.
|8
|40
|610
|193
|89
|0
|83
|932
|116.50
|J.Price, Notre Dame
|8
|521
|47
|0
|362
|0
|97
|930
|116.25
|B.Horvath, Navy
|8
|926
|0
|0
|0
|0
|141
|926
|115.75
|K.Owens, FIU
|8
|887
|39
|0
|0
|0
|151
|926
|115.75
|S.Beebe, UAB
|8
|249
|244
|0
|428
|0
|76
|921
|115.12
|C.Harris, Air Force
|8
|293
|536
|8
|82
|0
|86
|919
|114.88
|E.Heidenreich, Navy
|8
|342
|575
|0
|0
|0
|81
|917
|114.62
|J.Williams, Texas Tech
|9
|523
|300
|0
|207
|0
|116
|1030
|114.44
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|47
|545
|317
|0
|0
|56
|909
|113.62
|J.De Jesus, California
|9
|-8
|541
|203
|282
|0
|94
|1018
|113.11
|A.Randall, Clemson
|8
|522
|192
|0
|182
|0
|135
|896
|112.00
|C.Pettaway, Bowling Green
|7
|248
|139
|0
|396
|0
|70
|783
|111.86
|R.Brown, Arizona St.
|9
|770
|167
|31
|35
|0
|171
|1003
|111.44
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|8
|521
|305
|58
|0
|0
|135
|884
|110.50
|D.Trayanum, Toledo
|6
|601
|61
|0
|0
|0
|110
|662
|110.33
|S.Bell, Uconn
|9
|-2
|994
|0
|0
|0
|76
|992
|110.22
|J.Nixon, UCF
|8
|423
|54
|0
|402
|0
|62
|879
|109.88
|K.Lacy, Mississippi
|9
|863
|121
|0
|0
|0
|210
|984
|109.33
|J.Baugh, Florida
|8
|683
|132
|6
|53
|0
|157
|874
|109.25
|L.Martin, BYU
|8
|789
|82
|0
|0
|0
|144
|871
|108.88
|M.Washington, Arkansas
|9
|828
|151
|0
|0
|0
|144
|979
|108.78
|E.Henderson, Kansas
|9
|7
|573
|0
|385
|0
|54
|967
|107.44
|R.Dubinion, Appalachian St.
|8
|756
|103
|0
|0
|0
|154
|859
|107.38
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|H.Beatty, Illinois
|9
|41
|730
|170
|0
|0
|61
|941
|104.56
|D.Reid, Pittsburgh
|6
|266
|254
|105
|0
|0
|77
|625
|104.17
|V.Brown, Florida
|7
|14
|451
|139
|122
|0
|50
|726
|103.71
|E.Messer, FAU
|8
|4
|631
|188
|3
|0
|81
|826
|103.25
|D.McMillan, E. Michigan
|9
|723
|206
|0
|0
|0
|151
|929
|103.22
|I.Brown, Louisville
|8
|782
|42
|0
|0
|0
|102
|824
|103.00
|K.Wetjen, Iowa
|8
|41
|129
|391
|262
|0
|47
|823
|102.88
|L.Sutton, San Diego St.
|8
|820
|2
|0
|0
|0
|155
|822
|102.75
|L.Pare, Texas State
|8
|648
|173
|0
|0
|0
|149
|821
|102.62
|M.Toney, Miami
|8
|26
|632
|163
|0
|0
|65
|821
|102.62
|A.Raymond, Rutgers
|9
|760
|163
|0
|0
|0
|174
|923
|102.56
|K.Johnson, Pittsburgh
|9
|9
|576
|177
|159
|0
|56
|921
|102.33
|J.Thomas, UNLV
|8
|649
|169
|0
|0
|0
|126
|818
|102.25
|I.Sategna, Oklahoma
|9
|4
|692
|224
|0
|0
|71
|920
|102.22
|L.Szarka, Air Force
|8
|816
|0
|0
|0
|0
|158
|816
|102.00
|A.Smith, East Carolina
|4
|45
|361
|0
|0
|0
|16
|406
|101.50
|K.Wilson, Baylor
|9
|-4
|433
|0
|484
|0
|56
|913
|101.44
|R.Hemby, Indiana
|9
|601
|144
|0
|165
|0
|144
|910
|101.11
|C.Cobb, Arkansas St.
|9
|0
|608
|0
|298
|0
|67
|906
|100.67
|C.Edwards, Uconn
|9
|815
|91
|0
|0
|0
|153
|906
|100.67
|B.Sparks, Texas State
|8
|23
|741
|39
|0
|0
|61
|803
|100.38
|D.Lacey, Marshall
|8
|111
|508
|181
|0
|0
|67
|800
|100.00
|C.Dickey, Texas Tech
|9
|748
|137
|0
|9
|0
|150
|894
|99.33
|T.King, New Mexico St.
|4
|21
|235
|44
|97
|0
|31
|397
|99.25
|R.Fields, Oklahoma St.
|7
|476
|218
|0
|0
|0
|113
|694
|99.14
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|C.Ross, Virginia
|8
|19
|388
|152
|231
|0
|56
|790
|98.75
|M.Davis, Utah St.
|8
|576
|143
|0
|68
|0
|110
|787
|98.38
|M.Craver, Texas A&M
|8
|65
|716
|0
|0
|0
|46
|781
|97.62
|C.Barnes, Wake Forest
|8
|52
|492
|0
|234
|0
|48
|778
|97.25
|R.Luke, Fresno St.
|9
|495
|167
|0
|212
|0
|114
|874
|97.11
|T.Pena, Penn St.
|1
|13
|74
|10
|0
|0
|10
|97
|97.00
|D.Riley, Boise St.
|9
|745
|126
|0
|0
|0
|114
|871
|96.78
|C.Barkate, Duke
|8
|0
|774
|0
|0
|0
|45
|774
|96.75
|S.Bangura, Ohio
|8
|728
|43
|0
|0
|0
|147
|771
|96.38
|D.Boston, Washington
|8
|0
|668
|103
|0
|0
|51
|771
|96.38
|Q.Ashley, Ball St.
|8
|513
|87
|0
|170
|0
|127
|770
|96.25
|D.Richardson, Tulsa
|8
|675
|89
|0
|0
|0
|164
|764
|95.50
|Q.Jackson, Rice
|9
|677
|74
|3
|102
|0
|138
|856
|95.11
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|6
|0
|120
|0
|24
|285
|95.00
|K.Duff, Rutgers
|9
|0
|854
|0
|0
|0
|51
|854
|94.89
|H.King, Georgia Tech
|8
|754
|0
|0
|0
|0
|133
|754
|94.25
|A.Hankerson, Oregon St.
|9
|803
|45
|0
|0
|0
|189
|848
|94.22
|A.Henderson, Buffalo
|9
|663
|181
|0
|0
|0
|187
|844
|93.78
|E.Dickens, Liberty
|7
|611
|42
|0
|0
|0
|103
|653
|93.29
|B.Jackson, Ohio St.
|7
|538
|114
|0
|0
|0
|92
|652
|93.14
|J.Taylor, Virginia
|9
|686
|130
|0
|20
|0
|178
|836
|92.89
|C.Bell, Louisville
|8
|0
|743
|0
|0
|0
|56
|743
|92.88
|S.Smith, Memphis
|9
|515
|74
|111
|133
|0
|115
|833
|92.56
|J.Smith, Ohio St.
|8
|20
|725
|-6
|0
|0
|59
|739
|92.38
|D.Mockobee, Purdue
|8
|521
|215
|0
|0
|0
|143
|736
|92.00
|A.Evans, Mississippi St.
|9
|39
|653
|134
|0
|0
|68
|826
|91.78
|V.Snow, Buffalo
|9
|47
|586
|188
|5
|0
|70
|826
|91.78
|G.Benyard, Kennesaw St.
|8
|68
|494
|171
|0
|0
|60
|733
|91.62
|K.Allen, Penn St.
|8
|688
|43
|0
|0
|0
|131
|731
|91.38
|D.Claiborne, Wake Forest
|8
|639
|90
|0
|0
|0
|126
|729
|91.12
|J.Cobb, Auburn
|9
|789
|30
|0
|0
|0
|142
|819
|91.00
|E.McAlister, TCU
|8
|0
|727
|0
|0
|0
|37
|727
|90.88
|C.Tate, Ohio St.
|8
|16
|711
|0
|0
|0
|41
|727
|90.88
|D.Connors, Houston
|9
|657
|157
|0
|1
|0
|171
|815
|90.56
|M.Montgomery, UCF
|8
|572
|151
|0
|0
|0
|126
|723
|90.38
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|4
|628
|0
|0
|0
|60
|632
|90.29
|N.Sheppard, Duke
|8
|557
|143
|0
|22
|0
|105
|722
|90.25
|M.Fletcher, Miami
|8
|636
|85
|0
|0
|0
|136
|721
|90.12
|C.Brazzell, Tennessee
|9
|0
|808
|0
|0
|0
|49
|808
|89.78
|I.Strong, Rutgers
|7
|0
|628
|0
|0
|0
|43
|628
|89.71
|C.Hansen, Iowa St.
|8
|613
|102
|0
|0
|0
|128
|715
|89.38
|P.Kingston, BYU
|8
|78
|516
|120
|0
|0
|58
|714
|89.25
|J.Marshall, Michigan
|9
|729
|74
|0
|0
|0
|131
|803
|89.22
|S.McGowan, Kentucky
|7
|529
|95
|0
|0
|0
|127
|624
|89.14
|K.Coleman, Missouri
|8
|49
|558
|105
|0
|0
|67
|712
|89.00
|C.Hellums, Army
|8
|711
|0
|0
|0
|0
|174
|711
|88.88
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|78
|0
|0
|42
|619
|88.43
|D.Cobb, Georgia Southern
|8
|42
|333
|0
|323
|0
|63
|698
|87.25
|D.Bishop, Tennessee
|9
|690
|95
|0
|0
|0
|110
|785
|87.22
|K.Bullock, South Alabama
|9
|729
|49
|0
|2
|0
|170
|780
|86.67
|I.Mahdi, Arizona
|8
|530
|79
|0
|82
|0
|95
|691
|86.38
|T.Hurst, Georgia St.
|8
|0
|689
|0
|0
|0
|47
|689
|86.12
|D.Robinson, Florida St.
|8
|0
|689
|0
|0
|0
|34
|689
|86.12
|K.Moulton, Iowa
|6
|435
|81
|0
|0
|0
|93
|516
|86.00
|D.Voisin, South Alabama
|9
|0
|654
|119
|0
|0
|60
|773
|85.89
|K.Duplessis, Delaware
|8
|19
|581
|68
|17
|0
|48
|685
|85.62
|M.Allen, Marshall
|5
|310
|101
|0
|17
|0
|67
|428
|85.60
|N.Whittington, Oregon
|6
|433
|34
|0
|41
|0
|60
|508
|84.67
|G.Desrosiers, Memphis
|7
|450
|142
|0
|0
|0
|98
|592
|84.57
|M.Danzy, Florida St.
|8
|168
|503
|0
|0
|0
|29
|671
|83.88
|B.Pegan, Utah St.
|8
|0
|654
|0
|0
|0
|42
|669
|83.62
|J.Scott, NC State
|9
|431
|84
|0
|234
|0
|93
|749
|83.22
|J.Brown, Kansas St.
|9
|116
|630
|0
|0
|0
|45
|746
|82.89
|J.Ducker, Temple
|9
|683
|61
|0
|0
|0
|145
|744
|82.67
|Z.Branch, Georgia
|8
|7
|474
|57
|123
|0
|61
|661
|82.62
|O.Cooper, Indiana
|9
|74
|669
|0
|0
|0
|49
|743
|82.56
|M.Jackson, Purdue
|9
|-5
|456
|17
|275
|0
|71
|743
|82.56
|K.Raphael, California
|9
|612
|129
|0
|0
|0
|165
|741
|82.33
|I.Hooks, UAB
|8
|0
|588
|69
|1
|0
|53
|658
|82.25
|T.Johnson, N. Illinois
|8
|581
|70
|0
|0
|0
|106
|651
|81.38
|J.Nicholas, Charlotte
|8
|28
|541
|82
|0
|0
|53
|651
|81.38
|D.Taylor, Minnesota
|6
|354
|134
|0
|0
|0
|97
|488
|81.33
|V.Anthony, Wisconsin
|8
|16
|291
|0
|343
|0
|42
|650
|81.25
|J.Gant, Akron
|9
|697
|34
|0
|0
|0
|148
|731
|81.22
|J.Pittman, Southern Miss.
|6
|419
|66
|0
|0
|0
|107
|485
|80.83
|A.Mohammed, Washington
|8
|191
|91
|0
|364
|0
|64
|646
|80.75
|B.Thompson, Mississippi St.
|9
|9
|716
|0
|0
|0
|44
|725
|80.56
|N.Biggins, Cent. Michigan
|9
|426
|158
|0
|139
|0
|105
|723
|80.33
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|0
|642
|0
|0
|0
|40
|642
|80.25
|T.Richard, Boston College
|8
|457
|184
|0
|0
|0
|127
|641
|80.12
|J.Silver, Delaware
|8
|451
|190
|0
|0
|0
|112
|641
|80.12
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|B.Washington, Baylor
|9
|624
|93
|0
|0
|0
|146
|717
|79.67
|D.Miles, W. Michigan
|8
|212
|21
|0
|404
|0
|76
|637
|79.62
|J.Gray, Liberty
|8
|102
|218
|0
|313
|0
|46
|633
|79.12
|D.Gandy, Louisiana Tech
|8
|0
|322
|0
|310
|0
|30
|632
|79.00
|T.Richardson, Vanderbilt
|9
|58
|325
|0
|326
|0
|46
|709
|78.78
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|T.Walker, Oregon St.
|9
|0
|631
|69
|6
|0
|62
|706
|78.44
|Q.Wisner, Texas
|6
|338
|117
|0
|15
|0
|108
|470
|78.33
|M.Sherrod, Boise St.
|9
|317
|128
|32
|227
|0
|100
|704
|78.22
|A.Tecza, Navy
|8
|523
|101
|0
|0
|0
|99
|624
|78.00
|L.Montgomery, East Carolina
|8
|449
|60
|0
|114
|0
|106
|623
|77.88
|L.Avant, Colorado St.
|8
|342
|49
|0
|231
|0
|79
|622
|77.75
|J.Bradley, UNLV
|8
|0
|586
|36
|0
|0
|35
|622
|77.75
|C.Nimrod, South Florida
|6
|0
|466
|0
|0
|0
|23
|466
|77.67
|J.Miller, Alabama
|5
|308
|80
|0
|0
|0
|92
|388
|77.60
|B.Staley, Tennessee
|9
|0
|703
|-5
|0
|0
|54
|698
|77.56
|G.Bernard, Alabama
|8
|94
|526
|0
|0
|0
|53
|620
|77.50
|W.Parker, Utah
|9
|607
|90
|0
|0
|0
|96
|697
|77.44
|C.Komolafe, Northwestern
|8
|608
|9
|0
|0
|0
|128
|617
|77.12
|O.Arnold, Georgia Southern
|8
|512
|104
|0
|0
|0
|97
|616
|77.00
|Q.Brown, Duke
|8
|0
|523
|93
|0
|0
|45
|616
|77.00
|S.Lawrence, Missouri St.
|8
|550
|66
|0
|0
|0
|123
|616
|77.00
|K.Barnes, TCU
|6
|418
|42
|0
|0
|0
|90
|460
|76.67
|J.Vandeross, Toledo
|8
|5
|608
|0
|0
|0
|54
|613
|76.62
|K.Perry, Miami (Ohio)
|8
|0
|612
|0
|0
|0
|22
|612
|76.50
|J.Jackson, UAB
|8
|503
|107
|0
|0
|0
|111
|610
|76.25
|D.Booth, Mississippi St.
|9
|475
|143
|0
|64
|0
|128
|682
|75.78
|B.Brown, LSU
|8
|33
|361
|0
|211
|0
|49
|605
|75.62
|J.Jacobs, Utah St.
|8
|242
|201
|31
|135
|0
|88
|604
|75.50
|J.Jenkins, Texas State
|8
|167
|5
|0
|431
|0
|46
|603
|75.38
|O.Kelly, Michigan St.
|9
|21
|529
|128
|0
|0
|50
|678
|75.33
|J.Harris, Hawaii
|8
|0
|601
|0
|0
|0
|35
|601
|75.12
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|0
|445
|154
|1
|0
|57
|600
|75.00
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|J.Faison, Notre Dame
|8
|-8
|518
|89
|0
|0
|52
|599
|74.88
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|B.Brown, South Florida
|8
|596
|0
|0
|0
|0
|120
|596
|74.50
|A.Isaac, South Florida
|8
|236
|83
|126
|151
|0
|69
|596
|74.50
|L.Sims, Hawaii
|9
|439
|231
|0
|0
|0
|124
|670
|74.44
|K.Miller, Southern Cal
|8
|509
|41
|0
|45
|0
|73
|595
|74.38
|J.Cameron, Baylor
|9
|0
|581
|87
|0
|0
|62
|668
|74.22
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|8
|543
|50
|0
|0
|0
|106
|593
|74.12
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|8
|0
|269
|21
|303
|0
|39
|593
|74.12
|J.Himon, Northwestern
|8
|397
|115
|0
|80
|0
|103
|592
|74.00
|C.Roberts, BYU
|8
|0
|591
|0
|0
|0
|32
|591
|73.88
|C.Milliner, UAB
|4
|0
|294
|0
|0
|0
|21
|294
|73.50
|N.Short, Army
|8
|362
|226
|0
|0
|0
|80
|588
|73.50
|O.Blake, Arkansas
|9
|0
|661
|0
|0
|0
|50
|661
|73.44
|K.Shoels, San Jose St.
|8
|0
|587
|0
|0
|0
|46
|587
|73.38
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|4
|249
|44
|0
|0
|0
|54
|293
|73.25
|T.Meadows, Troy
|8
|546
|40
|0
|0
|0
|121
|586
|73.25
|R.Williams, Alabama
|7
|16
|495
|0
|0
|0
|34
|511
|73.00
