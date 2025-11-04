Live Radio
NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

November 4, 2025, 12:20 PM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 8 1054 188 0 0 0 200 1242 155.25
J.Love, Notre Dame 8 894 227 0 0 0 166 1121 140.12
W.Knight, James Madison 8 659 234 122 89 0 148 1104 138.00
D.Scudero, San Jose St. 8 0 1085 0 0 0 63 1085 135.62
C.Lacy, Louisville 8 19 422 422 204 0 81 1067 133.38
E.Johnson, Nebraska 9 1002 197 0 0 0 208 1199 133.22
R.Henry, UTSA 8 955 109 0 0 0 135 1064 133.00
J.Haynes, Michigan 7 857 50 0 0 0 134 907 129.57
C.Hawkins, North Texas 8 744 273 0 0 0 145 1017 127.12
J.Coleman, Washington 8 643 316 0 57 0 156 1016 127.00
J.Platt, FAU 8 36 471 0 499 0 56 1005 125.62
H.Smothers, NC State 8 825 170 0 0 0 148 995 124.38
D.Bankston, New Mexico 9 418 323 0 334 0 106 1075 119.44
A.Hardy, Missouri 8 937 17 0 0 0 164 954 119.25
M.Lemon, Southern Cal 8 -2 776 32 144 0 64 950 118.75
C.Hendricks, Ohio 8 0 805 128 0 0 63 933 116.62
J.Napier, San Diego St. 8 40 610 193 89 0 83 932 116.50
J.Price, Notre Dame 8 521 47 0 362 0 97 930 116.25
B.Horvath, Navy 8 926 0 0 0 0 141 926 115.75
K.Owens, FIU 8 887 39 0 0 0 151 926 115.75
S.Beebe, UAB 8 249 244 0 428 0 76 921 115.12
C.Harris, Air Force 8 293 536 8 82 0 86 919 114.88
E.Heidenreich, Navy 8 342 575 0 0 0 81 917 114.62
J.Williams, Texas Tech 9 523 300 0 207 0 116 1030 114.44
K.Concepcion, Texas A&M 8 47 545 317 0 0 56 909 113.62
J.De Jesus, California 9 -8 541 203 282 0 94 1018 113.11
A.Randall, Clemson 8 522 192 0 182 0 135 896 112.00
C.Pettaway, Bowling Green 7 248 139 0 396 0 70 783 111.86
R.Brown, Arizona St. 9 770 167 31 35 0 171 1003 111.44
J.Middlebrook, Middle Tennessee 8 521 305 58 0 0 135 884 110.50
D.Trayanum, Toledo 6 601 61 0 0 0 110 662 110.33
S.Bell, Uconn 9 -2 994 0 0 0 76 992 110.22
J.Nixon, UCF 8 423 54 0 402 0 62 879 109.88
K.Lacy, Mississippi 9 863 121 0 0 0 210 984 109.33
J.Baugh, Florida 8 683 132 6 53 0 157 874 109.25
L.Martin, BYU 8 789 82 0 0 0 144 871 108.88
M.Washington, Arkansas 9 828 151 0 0 0 144 979 108.78
E.Henderson, Kansas 9 7 573 0 385 0 54 967 107.44
R.Dubinion, Appalachian St. 8 756 103 0 0 0 154 859 107.38
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
H.Beatty, Illinois 9 41 730 170 0 0 61 941 104.56
D.Reid, Pittsburgh 6 266 254 105 0 0 77 625 104.17
V.Brown, Florida 7 14 451 139 122 0 50 726 103.71
E.Messer, FAU 8 4 631 188 3 0 81 826 103.25
D.McMillan, E. Michigan 9 723 206 0 0 0 151 929 103.22
I.Brown, Louisville 8 782 42 0 0 0 102 824 103.00
K.Wetjen, Iowa 8 41 129 391 262 0 47 823 102.88
L.Sutton, San Diego St. 8 820 2 0 0 0 155 822 102.75
L.Pare, Texas State 8 648 173 0 0 0 149 821 102.62
M.Toney, Miami 8 26 632 163 0 0 65 821 102.62
A.Raymond, Rutgers 9 760 163 0 0 0 174 923 102.56
K.Johnson, Pittsburgh 9 9 576 177 159 0 56 921 102.33
J.Thomas, UNLV 8 649 169 0 0 0 126 818 102.25
I.Sategna, Oklahoma 9 4 692 224 0 0 71 920 102.22
L.Szarka, Air Force 8 816 0 0 0 0 158 816 102.00
A.Smith, East Carolina 4 45 361 0 0 0 16 406 101.50
K.Wilson, Baylor 9 -4 433 0 484 0 56 913 101.44
R.Hemby, Indiana 9 601 144 0 165 0 144 910 101.11
C.Cobb, Arkansas St. 9 0 608 0 298 0 67 906 100.67
C.Edwards, Uconn 9 815 91 0 0 0 153 906 100.67
B.Sparks, Texas State 8 23 741 39 0 0 61 803 100.38
D.Lacey, Marshall 8 111 508 181 0 0 67 800 100.00
C.Dickey, Texas Tech 9 748 137 0 9 0 150 894 99.33
T.King, New Mexico St. 4 21 235 44 97 0 31 397 99.25
R.Fields, Oklahoma St. 7 476 218 0 0 0 113 694 99.14
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
C.Ross, Virginia 8 19 388 152 231 0 56 790 98.75
M.Davis, Utah St. 8 576 143 0 68 0 110 787 98.38
M.Craver, Texas A&M 8 65 716 0 0 0 46 781 97.62
C.Barnes, Wake Forest 8 52 492 0 234 0 48 778 97.25
R.Luke, Fresno St. 9 495 167 0 212 0 114 874 97.11
T.Pena, Penn St. 1 13 74 10 0 0 10 97 97.00
D.Riley, Boise St. 9 745 126 0 0 0 114 871 96.78
C.Barkate, Duke 8 0 774 0 0 0 45 774 96.75
S.Bangura, Ohio 8 728 43 0 0 0 147 771 96.38
D.Boston, Washington 8 0 668 103 0 0 51 771 96.38
Q.Ashley, Ball St. 8 513 87 0 170 0 127 770 96.25
D.Richardson, Tulsa 8 675 89 0 0 0 164 764 95.50
Q.Jackson, Rice 9 677 74 3 102 0 138 856 95.11
M.Brown, Uconn 3 159 6 0 120 0 24 285 95.00
K.Duff, Rutgers 9 0 854 0 0 0 51 854 94.89
H.King, Georgia Tech 8 754 0 0 0 0 133 754 94.25
A.Hankerson, Oregon St. 9 803 45 0 0 0 189 848 94.22
A.Henderson, Buffalo 9 663 181 0 0 0 187 844 93.78
E.Dickens, Liberty 7 611 42 0 0 0 103 653 93.29
B.Jackson, Ohio St. 7 538 114 0 0 0 92 652 93.14
J.Taylor, Virginia 9 686 130 0 20 0 178 836 92.89
C.Bell, Louisville 8 0 743 0 0 0 56 743 92.88
S.Smith, Memphis 9 515 74 111 133 0 115 833 92.56
J.Smith, Ohio St. 8 20 725 -6 0 0 59 739 92.38
D.Mockobee, Purdue 8 521 215 0 0 0 143 736 92.00
A.Evans, Mississippi St. 9 39 653 134 0 0 68 826 91.78
V.Snow, Buffalo 9 47 586 188 5 0 70 826 91.78
G.Benyard, Kennesaw St. 8 68 494 171 0 0 60 733 91.62
K.Allen, Penn St. 8 688 43 0 0 0 131 731 91.38
D.Claiborne, Wake Forest 8 639 90 0 0 0 126 729 91.12
J.Cobb, Auburn 9 789 30 0 0 0 142 819 91.00
E.McAlister, TCU 8 0 727 0 0 0 37 727 90.88
C.Tate, Ohio St. 8 16 711 0 0 0 41 727 90.88
D.Connors, Houston 9 657 157 0 1 0 171 815 90.56
M.Montgomery, UCF 8 572 151 0 0 0 126 723 90.38
J.Tyson, Arizona St. 7 4 628 0 0 0 60 632 90.29
N.Sheppard, Duke 8 557 143 0 22 0 105 722 90.25
M.Fletcher, Miami 8 636 85 0 0 0 136 721 90.12
C.Brazzell, Tennessee 9 0 808 0 0 0 49 808 89.78
I.Strong, Rutgers 7 0 628 0 0 0 43 628 89.71
C.Hansen, Iowa St. 8 613 102 0 0 0 128 715 89.38
P.Kingston, BYU 8 78 516 120 0 0 58 714 89.25
J.Marshall, Michigan 9 729 74 0 0 0 131 803 89.22
S.McGowan, Kentucky 7 529 95 0 0 0 127 624 89.14
K.Coleman, Missouri 8 49 558 105 0 0 67 712 89.00
C.Hellums, Army 8 711 0 0 0 0 174 711 88.88
B.Wesco, Clemson 7 4 537 78 0 0 42 619 88.43
D.Cobb, Georgia Southern 8 42 333 0 323 0 63 698 87.25
D.Bishop, Tennessee 9 690 95 0 0 0 110 785 87.22
K.Bullock, South Alabama 9 729 49 0 2 0 170 780 86.67
I.Mahdi, Arizona 8 530 79 0 82 0 95 691 86.38
T.Hurst, Georgia St. 8 0 689 0 0 0 47 689 86.12
D.Robinson, Florida St. 8 0 689 0 0 0 34 689 86.12
K.Moulton, Iowa 6 435 81 0 0 0 93 516 86.00
D.Voisin, South Alabama 9 0 654 119 0 0 60 773 85.89
K.Duplessis, Delaware 8 19 581 68 17 0 48 685 85.62
M.Allen, Marshall 5 310 101 0 17 0 67 428 85.60
N.Whittington, Oregon 6 433 34 0 41 0 60 508 84.67
G.Desrosiers, Memphis 7 450 142 0 0 0 98 592 84.57
M.Danzy, Florida St. 8 168 503 0 0 0 29 671 83.88
B.Pegan, Utah St. 8 0 654 0 0 0 42 669 83.62
J.Scott, NC State 9 431 84 0 234 0 93 749 83.22
J.Brown, Kansas St. 9 116 630 0 0 0 45 746 82.89
J.Ducker, Temple 9 683 61 0 0 0 145 744 82.67
Z.Branch, Georgia 8 7 474 57 123 0 61 661 82.62
O.Cooper, Indiana 9 74 669 0 0 0 49 743 82.56
M.Jackson, Purdue 9 -5 456 17 275 0 71 743 82.56
K.Raphael, California 9 612 129 0 0 0 165 741 82.33
I.Hooks, UAB 8 0 588 69 1 0 53 658 82.25
T.Johnson, N. Illinois 8 581 70 0 0 0 106 651 81.38
J.Nicholas, Charlotte 8 28 541 82 0 0 53 651 81.38
D.Taylor, Minnesota 6 354 134 0 0 0 97 488 81.33
V.Anthony, Wisconsin 8 16 291 0 343 0 42 650 81.25
J.Gant, Akron 9 697 34 0 0 0 148 731 81.22
J.Pittman, Southern Miss. 6 419 66 0 0 0 107 485 80.83
A.Mohammed, Washington 8 191 91 0 364 0 64 646 80.75
B.Thompson, Mississippi St. 9 9 716 0 0 0 44 725 80.56
N.Biggins, Cent. Michigan 9 426 158 0 139 0 105 723 80.33
C.Brown, Georgia Southern 8 0 642 0 0 0 40 642 80.25
T.Richard, Boston College 8 457 184 0 0 0 127 641 80.12
J.Silver, Delaware 8 451 190 0 0 0 112 641 80.12
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
B.Washington, Baylor 9 624 93 0 0 0 146 717 79.67
D.Miles, W. Michigan 8 212 21 0 404 0 76 637 79.62
J.Gray, Liberty 8 102 218 0 313 0 46 633 79.12
D.Gandy, Louisiana Tech 8 0 322 0 310 0 30 632 79.00
T.Richardson, Vanderbilt 9 58 325 0 326 0 46 709 78.78
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
T.Walker, Oregon St. 9 0 631 69 6 0 62 706 78.44
Q.Wisner, Texas 6 338 117 0 15 0 108 470 78.33
M.Sherrod, Boise St. 9 317 128 32 227 0 100 704 78.22
A.Tecza, Navy 8 523 101 0 0 0 99 624 78.00
L.Montgomery, East Carolina 8 449 60 0 114 0 106 623 77.88
L.Avant, Colorado St. 8 342 49 0 231 0 79 622 77.75
J.Bradley, UNLV 8 0 586 36 0 0 35 622 77.75
C.Nimrod, South Florida 6 0 466 0 0 0 23 466 77.67
J.Miller, Alabama 5 308 80 0 0 0 92 388 77.60
B.Staley, Tennessee 9 0 703 -5 0 0 54 698 77.56
G.Bernard, Alabama 8 94 526 0 0 0 53 620 77.50
W.Parker, Utah 9 607 90 0 0 0 96 697 77.44
C.Komolafe, Northwestern 8 608 9 0 0 0 128 617 77.12
O.Arnold, Georgia Southern 8 512 104 0 0 0 97 616 77.00
Q.Brown, Duke 8 0 523 93 0 0 45 616 77.00
S.Lawrence, Missouri St. 8 550 66 0 0 0 123 616 77.00
K.Barnes, TCU 6 418 42 0 0 0 90 460 76.67
J.Vandeross, Toledo 8 5 608 0 0 0 54 613 76.62
K.Perry, Miami (Ohio) 8 0 612 0 0 0 22 612 76.50
J.Jackson, UAB 8 503 107 0 0 0 111 610 76.25
D.Booth, Mississippi St. 9 475 143 0 64 0 128 682 75.78
B.Brown, LSU 8 33 361 0 211 0 49 605 75.62
J.Jacobs, Utah St. 8 242 201 31 135 0 88 604 75.50
J.Jenkins, Texas State 8 167 5 0 431 0 46 603 75.38
O.Kelly, Michigan St. 9 21 529 128 0 0 50 678 75.33
J.Harris, Hawaii 8 0 601 0 0 0 35 601 75.12
J.Barnes, Appalachian St. 8 0 445 154 1 0 57 600 75.00
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
J.Faison, Notre Dame 8 -8 518 89 0 0 52 599 74.88
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
B.Brown, South Florida 8 596 0 0 0 0 120 596 74.50
A.Isaac, South Florida 8 236 83 126 151 0 69 596 74.50
L.Sims, Hawaii 9 439 231 0 0 0 124 670 74.44
K.Miller, Southern Cal 8 509 41 0 45 0 73 595 74.38
J.Cameron, Baylor 9 0 581 87 0 0 62 668 74.22
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 8 543 50 0 0 0 106 593 74.12
R.Williams, Louisiana-Lafayette 8 0 269 21 303 0 39 593 74.12
J.Himon, Northwestern 8 397 115 0 80 0 103 592 74.00
C.Roberts, BYU 8 0 591 0 0 0 32 591 73.88
C.Milliner, UAB 4 0 294 0 0 0 21 294 73.50
N.Short, Army 8 362 226 0 0 0 80 588 73.50
O.Blake, Arkansas 9 0 661 0 0 0 50 661 73.44
K.Shoels, San Jose St. 8 0 587 0 0 0 46 587 73.38
A.McCaskill, Sam Houston St. 4 249 44 0 0 0 54 293 73.25
T.Meadows, Troy 8 546 40 0 0 0 121 586 73.25
R.Williams, Alabama 7 16 495 0 0 0 34 511 73.00

