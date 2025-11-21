Live Radio
NCAA Division III Football Playoff Glance

The Associated Press

November 21, 2025, 8:11 PM

All Times EST

First Round

Saturday, November 22

Muhlenberg vs. Union (N.Y.), Noon

Framingham St. vs. LaGrange, Noon

Hanover vs. Grove City, 1 p.m.

Concordia Wisconsin vs. Coe, 1 p.m.

Wheaton (Ill.) vs. Crown (Minn.), 1 p.m.

Whitworth vs. Chapman, 3 p.m.

Susquehanna vs. Wash. & Jeff., Noon

Springfield vs. Cortland, Noon

Second Round

Saturday, November 29

Mount Union vs. Muhlenberg-Union (N.Y.)-winner, Noon

John Carroll vs. Randolph-Macon, Noon

Trinity (Texas) vs. Hardin-Simmons, 1 p.m.

Berry vs. Framingham St.-LaGrange-winner, Noon

North Central (Ill.) vs. Hanover-Grove City-winner, 1 p.m.

Hope vs. Wis.-La Crosse, Noon

Wis.-Platteville vs. Alma, 1 p.m.

Bethel (Minn.) vs. Concordia Wisconsin-Coe-winner, 1 p.m.

Wartburg vs. Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-winner, 1 p.m.

Wis.-Whitewater vs. DePauw, 1 p.m.

Saint John’s (Minn.) vs. Monmouth (Ill.), 1 p.m.

UW-River Falls vs. Whitworth-Chapman-winner, 1 p.m.

Chris. Newport vs. Susquehanna-Wash. & Jeff.-winner, Noon

Franklin & Marshall vs. Eastern, Noon

Salisbury vs. Endicott, Noon

Johns Hopkins vs. Springfield-Cortland-winner, Noon

Third Round

Mount Union-Muhlenberg-Union (N.Y.)-winner vs. John Carroll-Randolph-Macon-winner, TBA

Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-winner vs. Berry-Framingham St.-LaGrange-winner, TBA

North Central (Ill.)-Hanover-Grove City-winner vs. Hope-Wis.-La Crosse-winner, TBA

Wis.-Platteville-Alma-winner vs. Bethel (Minn.)-Concordia Wisconsin-Coe-winner, TBA

Wartburg-Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-winner vs. Wis.-Whitewater-DePauw-winner, TBA

Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-winner vs. UW-River Falls-Whitworth-Chapman-winner, TBA

Chris. Newport-Susquehanna-Wash. & Jeff.-winner vs. Franklin & Marshall-Eastern-winner, TBA

Salisbury-Endicott-winner vs. Johns Hopkins-Springfield-Cortland-winner, TBA

Quarterfinals

Mount Union-Muhlenberg-Union (N.Y.)-John Carroll-Randolph-Macon-winner vs. Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-Framingham St.-LaGrange-winner, TBA

North Central (Ill.)-Hanover-Grove City-Hope-Wis.-La Crosse-winner vs. Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Concordia Wisconsin-Coe-winner, TBA

Wartburg-Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-Wis.-Whitewater-DePauw-winner vs. Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Whitworth-Chapman-winner, TBA

Chris. Newport-Susquehanna-Wash. & Jeff.-Franklin & Marshall-Eastern-winner vs. Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-Cortland-winner, TBA

Semifinals

Mount Union-Muhlenberg-Union (N.Y.)-John Carroll-Randolph-Macon-Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-Framingham St.-LaGrange-winner vs. North Central (Ill.)-Hanover-Grove City-Hope-Wis.-La Crosse-Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Concordia Wisconsin-Coe-winner, TBA

Wartburg-Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-Wis.-Whitewater-DePauw-Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Whitworth-Chapman-winner vs. Chris. Newport-Susquehanna-Wash. & Jeff.-Franklin & Marshall-Eastern-Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-Cortland-winner, TBA

Championship

Semifinal winners, TBA

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

