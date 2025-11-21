NCAA Division III Football Playoff Glance

All Times EST
First Round
Saturday, November 22
Muhlenberg vs. Union (N.Y.), Noon
Framingham St. vs. LaGrange, Noon
Hanover vs. Grove City, 1 p.m.
Concordia Wisconsin vs. Coe, 1 p.m.
Wheaton (Ill.) vs. Crown (Minn.), 1 p.m.
Whitworth vs. Chapman, 3 p.m.
Susquehanna vs. Wash. & Jeff., Noon
Springfield vs. Cortland, Noon
Second Round
Saturday, November 29
Mount Union vs. Muhlenberg-Union (N.Y.)-winner, Noon
John Carroll vs. Randolph-Macon, Noon
Trinity (Texas) vs. Hardin-Simmons, 1 p.m.
Berry vs. Framingham St.-LaGrange-winner, Noon
North Central (Ill.) vs. Hanover-Grove City-winner, 1 p.m.
Hope vs. Wis.-La Crosse, Noon
Wis.-Platteville vs. Alma, 1 p.m.
Bethel (Minn.) vs. Concordia Wisconsin-Coe-winner, 1 p.m.
Wartburg vs. Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-winner, 1 p.m.
Wis.-Whitewater vs. DePauw, 1 p.m.
Saint John’s (Minn.) vs. Monmouth (Ill.), 1 p.m.
UW-River Falls vs. Whitworth-Chapman-winner, 1 p.m.
Chris. Newport vs. Susquehanna-Wash. & Jeff.-winner, Noon
Franklin & Marshall vs. Eastern, Noon
Salisbury vs. Endicott, Noon
Johns Hopkins vs. Springfield-Cortland-winner, Noon
Third Round
Mount Union-Muhlenberg-Union (N.Y.)-winner vs. John Carroll-Randolph-Macon-winner, TBA
Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-winner vs. Berry-Framingham St.-LaGrange-winner, TBA
North Central (Ill.)-Hanover-Grove City-winner vs. Hope-Wis.-La Crosse-winner, TBA
Wis.-Platteville-Alma-winner vs. Bethel (Minn.)-Concordia Wisconsin-Coe-winner, TBA
Wartburg-Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-winner vs. Wis.-Whitewater-DePauw-winner, TBA
Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-winner vs. UW-River Falls-Whitworth-Chapman-winner, TBA
Chris. Newport-Susquehanna-Wash. & Jeff.-winner vs. Franklin & Marshall-Eastern-winner, TBA
Salisbury-Endicott-winner vs. Johns Hopkins-Springfield-Cortland-winner, TBA
Quarterfinals
Mount Union-Muhlenberg-Union (N.Y.)-John Carroll-Randolph-Macon-winner vs. Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-Framingham St.-LaGrange-winner, TBA
North Central (Ill.)-Hanover-Grove City-Hope-Wis.-La Crosse-winner vs. Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Concordia Wisconsin-Coe-winner, TBA
Wartburg-Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-Wis.-Whitewater-DePauw-winner vs. Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Whitworth-Chapman-winner, TBA
Chris. Newport-Susquehanna-Wash. & Jeff.-Franklin & Marshall-Eastern-winner vs. Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-Cortland-winner, TBA
Semifinals
Mount Union-Muhlenberg-Union (N.Y.)-John Carroll-Randolph-Macon-Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-Framingham St.-LaGrange-winner vs. North Central (Ill.)-Hanover-Grove City-Hope-Wis.-La Crosse-Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Concordia Wisconsin-Coe-winner, TBA
Wartburg-Wheaton (Ill.)-Crown (Minn.)-Wis.-Whitewater-DePauw-Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Whitworth-Chapman-winner vs. Chris. Newport-Susquehanna-Wash. & Jeff.-Franklin & Marshall-Eastern-Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-Cortland-winner, TBA
Championship
Semifinal winners, TBA
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.