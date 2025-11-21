NCAA Division II Football Playoff Glance

All Times EST
First Round
Saturday, November 22
Kutztown vs. Bentley, 1 p.m.
Indiana (Pa.) vs. Assumption, 1 p.m.
Johnson C. Smith vs. Frostburg St., 1 p.m.
Virginia Union vs. California (Pa.), 1 p.m.
Albany St. (Ga.) vs. Valdosta St., 1 p.m.
Wingate vs. Benedict, 1 p.m.
West Florida vs. North Greenville, 1 p.m.
Newberry vs. Kentucky St., 1 p.m.
Ferris St. vs. Northwood, 1 p.m.
Ashland vs. Minn. Duluth, 1 p.m.
Findlay vs. Minnesota St., 1 p.m.
UIndy vs. Truman St., 1 p.m.
Harding vs. Northwest Mo. St., 2 p.m.
Pittsburg St. vs. Chadron St., 2 p.m.
Central Wash. vs. Western Colo., 4 p.m.
CSU Pueblo vs. UT Permian Basin, 3 p.m.
Second Round
Kutztown-Bentley-winner vs. Indiana (Pa.)-Assumption-winner, TBA
Johnson C. Smith-Frostburg St.-winner vs. Virginia Union-California (Pa.)-winner, TBA
Albany St. (Ga.)-Valdosta St.-winner vs. Wingate-Benedict-winner, TBA
West Florida-North Greenville-winner vs. Newberry-Kentucky St.-winner, TBA
Ferris St.-Northwood-winner vs. Ashland-Minn. Duluth-winner, TBA
Findlay-Minnesota St.-winner vs. UIndy-Truman St.-winner, TBA
Harding-Northwest Mo. St.-winner vs. Pittsburg St.-Chadron St.-winner, TBA
Central Wash.-Western Colo.-winner vs. CSU Pueblo-UT Permian Basin-winner, TBA
Quarterfinals
Kutztown-Bentley-Indiana (Pa.)-Assumption-winner vs. Johnson C. Smith-Frostburg St.-Virginia Union-California (Pa.)-winner, TBA
Albany St. (Ga.)-Valdosta St.-Wingate-Benedict-winner vs. West Florida-North Greenville-Newberry-Kentucky St.-winner, TBA
Ferris St.-Northwood-Ashland-Minn. Duluth-winner vs. Findlay-Minnesota St.-UIndy-Truman St.-winner, TBA
Harding-Northwest Mo. St.-Pittsburg St.-Chadron St.-winner vs. Central Wash.-Western Colo.-CSU Pueblo-UT Permian Basin-winner, TBA
Semifinals
Kutztown-Bentley-Indiana (Pa.)-Assumption-Johnson C. Smith-Frostburg St.-Virginia Union-California (Pa.)-winner vs. Albany St. (Ga.)-Valdosta St.-Wingate-Benedict-West Florida-North Greenville-Newberry-Kentucky St.-winner, TBA
Ferris St.-Northwood-Ashland-Minn. Duluth-Findlay-Minnesota St.-UIndy-Truman St.-winner vs. Harding-Northwest Mo. St.-Pittsburg St.-Chadron St.-Central Wash.-Western Colo.-CSU Pueblo-UT Permian Basin-winner, TBA
Championship
Saturday, December 20
Semifinal winners, 4 p.m.
