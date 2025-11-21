Live Radio
Home » Sports » NCAA Division II Football…

NCAA Division II Football Playoff Glance

The Associated Press

November 21, 2025, 8:08 PM

All Times EST

First Round

Saturday, November 22

Kutztown vs. Bentley, 1 p.m.

Indiana (Pa.) vs. Assumption, 1 p.m.

Johnson C. Smith vs. Frostburg St., 1 p.m.

Virginia Union vs. California (Pa.), 1 p.m.

Albany St. (Ga.) vs. Valdosta St., 1 p.m.

Wingate vs. Benedict, 1 p.m.

West Florida vs. North Greenville, 1 p.m.

Newberry vs. Kentucky St., 1 p.m.

Ferris St. vs. Northwood, 1 p.m.

Ashland vs. Minn. Duluth, 1 p.m.

Findlay vs. Minnesota St., 1 p.m.

UIndy vs. Truman St., 1 p.m.

Harding vs. Northwest Mo. St., 2 p.m.

Pittsburg St. vs. Chadron St., 2 p.m.

Central Wash. vs. Western Colo., 4 p.m.

CSU Pueblo vs. UT Permian Basin, 3 p.m.

Second Round

Kutztown-Bentley-winner vs. Indiana (Pa.)-Assumption-winner, TBA

Johnson C. Smith-Frostburg St.-winner vs. Virginia Union-California (Pa.)-winner, TBA

Albany St. (Ga.)-Valdosta St.-winner vs. Wingate-Benedict-winner, TBA

West Florida-North Greenville-winner vs. Newberry-Kentucky St.-winner, TBA

Ferris St.-Northwood-winner vs. Ashland-Minn. Duluth-winner, TBA

Findlay-Minnesota St.-winner vs. UIndy-Truman St.-winner, TBA

Harding-Northwest Mo. St.-winner vs. Pittsburg St.-Chadron St.-winner, TBA

Central Wash.-Western Colo.-winner vs. CSU Pueblo-UT Permian Basin-winner, TBA

Quarterfinals

Kutztown-Bentley-Indiana (Pa.)-Assumption-winner vs. Johnson C. Smith-Frostburg St.-Virginia Union-California (Pa.)-winner, TBA

Albany St. (Ga.)-Valdosta St.-Wingate-Benedict-winner vs. West Florida-North Greenville-Newberry-Kentucky St.-winner, TBA

Ferris St.-Northwood-Ashland-Minn. Duluth-winner vs. Findlay-Minnesota St.-UIndy-Truman St.-winner, TBA

Harding-Northwest Mo. St.-Pittsburg St.-Chadron St.-winner vs. Central Wash.-Western Colo.-CSU Pueblo-UT Permian Basin-winner, TBA

Semifinals

Kutztown-Bentley-Indiana (Pa.)-Assumption-Johnson C. Smith-Frostburg St.-Virginia Union-California (Pa.)-winner vs. Albany St. (Ga.)-Valdosta St.-Wingate-Benedict-West Florida-North Greenville-Newberry-Kentucky St.-winner, TBA

Ferris St.-Northwood-Ashland-Minn. Duluth-Findlay-Minnesota St.-UIndy-Truman St.-winner vs. Harding-Northwest Mo. St.-Pittsburg St.-Chadron St.-Central Wash.-Western Colo.-CSU Pueblo-UT Permian Basin-winner, TBA

Championship

Saturday, December 20

Semifinal winners, 4 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up