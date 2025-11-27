Live Radio
NCAA 2025 FCS Playoff Glance

The Associated Press

November 27, 2025, 10:05 AM

All Times EST

First Round

Saturday, November 29

Southeastern La. vs. Illinois St., 1 p.m.

Rhode Island vs. Central Conn. St., Noon

Villanova vs. Harvard, Noon

Tennessee Tech vs. North Dakota, 1 p.m.

Youngstown St. vs. Yale, Noon

Abilene Christian vs. Lamar University, 1 p.m.

South Dakota vs. Drake, 1 p.m.

South Dakota St. vs. New Hampshire, 1 p.m.

Second Round

Saturday, December 6

North Dakota St. vs. Southeastern La.-Illinois St.-winner, 1 p.m.

UC Davis vs. Rhode Island-Central Conn. St.-winner, 3 p.m.

Lehigh vs. Villanova-Harvard-winner, Noon

Tarleton St. vs. Tennessee Tech-North Dakota-winner, 1 p.m.

Montana St. vs. Youngstown St.-Yale-winner, 2 p.m.

SFA vs. Abilene Christian-Lamar University-winner, 1 p.m.

Mercer vs. South Dakota-Drake-winner, Noon

Montana vs. South Dakota St.-New Hampshire-winner, 2 p.m.

Quarterfinals

North Dakota St.-Southeastern La.-Illinois St.-winner vs. UC Davis-Rhode Island-Central Conn. St.-winner, TBA

Lehigh-Villanova-Harvard-winner vs. Tarleton St.-Tennessee Tech-North Dakota-winner, TBA

Montana St.-Youngstown St.-Yale-winner vs. SFA-Abilene Christian-Lamar University-winner, TBA

Mercer-South Dakota-Drake-winner vs. Montana-South Dakota St.-New Hampshire-winner, TBA

Semifinals

North Dakota St.-Southeastern La.-Illinois St.-UC Davis-Rhode Island-Central Conn. St.-winner vs. Lehigh-Villanova-Harvard-Tarleton St.-Tennessee Tech-North Dakota-winner, TBA

Montana St.-Youngstown St.-Yale-SFA-Abilene Christian-Lamar University-winner vs. Mercer-South Dakota-Drake-Montana-South Dakota St.-New Hampshire-winner, TBA

Championship

Monday, January 5

Semifinal winners, 7:30 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

