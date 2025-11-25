NCAA 2025 FCS Playoff Glance

All Times EST
First Round
Saturday, November 29
Southeastern La. vs. Illinois St., 1 p.m.
Rhode Island vs. Central Conn. St., Noon
Villanova vs. Harvard, Noon
Tennessee Tech vs. North Dakota, 1 p.m.
Youngstown St. vs. Yale, Noon
Abilene Christian vs. Lamar University, 1 p.m.
South Dakota vs. Drake, 1 p.m.
South Dakota St. vs. New Hampshire, 1 p.m.
Second Round
Saturday, December 6
North Dakota St. vs. Southeastern La.-Illinois St.-winner, 1 p.m.
UC Davis vs. Rhode Island-Central Conn. St.-winner, 3 p.m.
Lehigh vs. Villanova-Harvard-winner, Noon
Tarleton St. vs. Tennessee Tech-North Dakota-winner, 1 p.m.
Montana St. vs. Youngstown St.-Yale-winner, 2 p.m.
SFA vs. Abilene Christian-Lamar University-winner, 1 p.m.
Mercer vs. South Dakota-Drake-winner, Noon
Montana vs. South Dakota St.-New Hampshire-winner, 2 p.m.
Quarterfinals
North Dakota St.-Southeastern La.-Illinois St.-winner vs. UC Davis-Rhode Island-Central Conn. St.-winner, TBA
Lehigh-Villanova-Harvard-winner vs. Tarleton St.-Tennessee Tech-North Dakota-winner, TBA
Montana St.-Youngstown St.-Yale-winner vs. SFA-Abilene Christian-Lamar University-winner, TBA
Mercer-South Dakota-Drake-winner vs. Montana-South Dakota St.-New Hampshire-winner, TBA
Semifinals
North Dakota St.-Southeastern La.-Illinois St.-UC Davis-Rhode Island-Central Conn. St.-winner vs. Lehigh-Villanova-Harvard-Tarleton St.-Tennessee Tech-North Dakota-winner, TBA
Montana St.-Youngstown St.-Yale-SFA-Abilene Christian-Lamar University-winner vs. Mercer-South Dakota-Drake-Montana-South Dakota St.-New Hampshire-winner, TBA
Championship
Monday, January 5
Semifinal winners, 7:30 p.m.
