Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Dayspring 54, Grace Christian 34
Kings Christian, Md. 74, Veritas Collegiate Academy 51
Mountain Mission 42, KACHEA, Tenn. 39
Portsmouth Christian 83, Brunswick Academy 32
Steward School 99, Amelia Academy 56
West Ridge, Tenn. 80, Mountain Mission 53
Westover Christian 65, Faith Christian Academy-Hurt 5
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.