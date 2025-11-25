Live Radio
Monday’s Scores

The Associated Press

November 25, 2025, 12:11 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Dayspring 54, Grace Christian 34

Kings Christian, Md. 74, Veritas Collegiate Academy 51

Mountain Mission 42, KACHEA, Tenn. 39

Portsmouth Christian 83, Brunswick Academy 32

Steward School 99, Amelia Academy 56

West Ridge, Tenn. 80, Mountain Mission 53

Westover Christian 65, Faith Christian Academy-Hurt 5

