Michigan Sportswatch Daily Listings

November 2, 2025, 4:10 PM

Georgia State at Eastern Michigan — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

Colgate at Michigan State — Big Ten Plus

Coastal Carolina at Western Michigan — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

Oakland at Michigan — FS1, FS2, Fox Sports App, Fubo Sports

Western Michigan at Appalachian State — ESPN+, ESPN app, Fubo Sports

Detroit at Memphis — FDSN Detroit, FDSN SE Memphis, FDSN SE Tennessee, FDSN Tennessee, Fubo Sports, NBA League Pass

