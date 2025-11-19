Michigan Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

November 19, 2025, 11:07 AM

Northern Kentucky at Central Michigan — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Eastern Illinois at Michigan State — Big Ten Plus

Notre Dame at Michigan — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

New York at Detroit — FDSN Detroit, MSGSN 2, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

