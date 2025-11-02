Live Radio
Maybank Championship Scores

The Associated Press

November 2, 2025, 6:52 AM

Sunday

At Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Miyu Yamashita, $450,000 66-70-69-65—270
Hye Jin Choi, $237,869 64-66-67-73—270
Hannah Green, $237,869 66-69-67-68—270
Akie Iwai, $108,235 69-69-66-67—271
Sei Young Kim, $108,235 69-68-68-66—271
A Lim Kim, $108,235 72-67-64-68—271
Yan Liu, $108,235 67-69-65-70—271
Jeeno Thitikul, $108,235 68-70-65-68—271
Ayaka Furue, $64,157 68-68-67-69—272
Lydia Ko, $64,157 66-70-68-68—272
Ina Yoon, $56,607 69-68-68-68—273
Ruoning Yin, $52,833 68-67-69-70—274
Gemma Dryburgh, $46,594 65-74-69-67—275
Hae-Ran Ryu, $46,594 67-72-67-69—275
Miranda Wang, $46,594 68-68-69-70—275
Celine Boutier, $36,359 71-68-71-66—276
Ashleigh Buhai, $36,359 68-71-67-70—276
Carlota Ciganda, $36,359 72-71-65-68—276
Karis Davidson, $36,359 67-73-71-65—276
Chisato Iwai, $36,359 71-69-69-67—276
Grace Kim, $36,359 69-73-67-67—276
Benedetta Moresco, $36,359 65-71-72-68—276
Wei-Ling Hsu, $29,399 67-70-72-68—277
Jin Hee Im, $29,399 69-69-72-67—277
Ingrid Lindblad, $29,399 66-74-69-68—277
Gaby Lopez, $29,399 72-69-70-66—277
Pajaree Anannarukarn, $24,228 66-73-69-70—278
Aditi Ashok, $24,228 70-70-66-72—278
Linn Grant, $24,228 67-69-68-74—278
Brooke Henderson, $24,228 70-70-68-70—278
Paula Reto, $24,228 69-68-68-73—278
Angel Yin, $24,228 67-70-71-70—278
Lindy Duncan, $19,737 67-71-72-69—279
Nasa Hataoka, $19,737 70-69-70-70—279
Auston Kim, $19,737 69-72-72-66—279
Patty Tavatanakit, $19,737 73-68-69-69—279
Emily Pedersen, $16,718 68-69-72-71—280
Lottie Woad, $16,718 70-72-71-67—280
Arpichaya Yubol, $16,718 66-70-72-72—280
Weiwei Zhang, $16,718 71-72-69-68—280
Rio Takeda, $15,096 73-74-68-66—281
Celine Borge, $13,888 69-72-70-71—282
Mi Hyang Lee, $13,888 77-69-68-68—282
Yuri Yoshida, $13,888 69-73-69-71—282
Nanna Koerstz Madsen, $12,378 68-70-69-76—283
Andrea Lee, $12,378 71-68-69-75—283
Yealimi Noh, $12,378 73-69-69-72—283
Chanettee Wannasaen, $11,472 68-73-72-71—284
Kristen Gillman, $9,984 74-71-72-68—285
Ilhee Lee, $9,984 70-74-72-69—285
Mary Liu, $9,984 67-76-72-70—285
Cassie Porter, $9,984 72-73-71-69—285
Elizabeth Szokol, $9,984 73-73-68-71—285
Mirabel Ting, $9,984 67-75-70-73—285
Albane Valenzuela, $9,984 74-71-69-71—285
Jenny Bae, $8,303 67-73-71-75—286
Nataliya Guseva, $8,303 72-73-70-71—286
Genevieve Ling, $8,303 69-72-74-71—286
Kelly Tan, $8,303 69-74-68-75—286
Manon De Roey, $7,322 72-67-75-73—287
Minami Katsu, $7,322 72-73-71-71—287
Leona Maguire, $7,322 71-69-74-73—287
Pauline Roussin, $7,322 71-80-70-66—287
Saki Baba, $6,793 68-73-78-69—288
Haeji Kang, $6,793 75-68-76-69—288
Cholcheva Wongras, $6,793 75-71-69-73—288
Robyn Choi, $6,416 74-69-70-76—289
Gurleen Kaur, $6,416 76-71-66-76—289
Namo Luangnitikul, $0 77-69-70-73—289
Ashley Lau, $6,189 69-72-76-73—290
Achiraya Sriwong, $0 68-74-73-76—291
Kan Bunnabodee, $5,963 75-77-68-72—292
Liyana Durisic, $5,963 68-76-75-73—292
Lilia Vu, $5,963 70-69-78-75—292
Julia Lopez Ramirez, $5,811 70-73-74-76—293
Lucy Li, $5,736 73-76-72-74—295
Kritchanya Kaopattanaskul, $0 75-76-77-72—300

