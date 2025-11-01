Live Radio
Maybank Championship Scores

The Associated Press

November 1, 2025, 11:10 PM

Saturday

At Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

Third Round

Hye Jin Choi 64-66-67—197
Yan Liu 67-69-65—201
Hannah Green 66-69-67—202
A Lim Kim 72-67-64—203
Jeeno Thitikul 68-70-65—203
Ayaka Furue 68-68-67—203
Akie Iwai 69-69-66—204
Lydia Ko 66-70-68—204
Ruoning Yin 68-67-69—204
Linn Grant 67-69-68—204
Sei Young Kim 69-68-68—205
Miyu Yamashita 66-70-69—205
Paula Reto 69-68-68—205
Ina Yoon 69-68-68—205
Miranda Wang 68-68-69—205
Ashleigh Buhai 68-71-67—206
Hae-Ran Ryu 67-72-67—206
Aditi Ashok 70-70-66—206
Nanna Koerstz Madsen 68-70-69—207
Gemma Dryburgh 65-74-69—208
Carlota Ciganda 72-71-65—208
Benedetta Moresco 65-71-72—208
Pajaree Anannarukarn 66-73-69—208
Brooke Henderson 70-70-68—208
Andrea Lee 71-68-69—208
Arpichaya Yubol 66-70-72—208
Angel Yin 67-70-71—208
Grace Kim 69-73-67—209
Ingrid Lindblad 66-74-69—209
Nasa Hataoka 70-69-70—209
Wei-Ling Hsu 67-70-72—209
Chisato Iwai 71-69-69—209
Emily Pedersen 68-69-72—209
Celine Boutier 71-68-71—210
Jin Hee Im 69-69-72—210
Patty Tavatanakit 73-68-69—210
Lindy Duncan 67-71-72—210
Karis Davidson 67-73-71—211
Gaby Lopez 72-69-70—211
Celine Borge 69-72-70—211
Yealimi Noh 73-69-69—211
Yuri Yoshida 69-73-69—211
Jenny Bae 67-73-71—211
Kelly Tan 69-74-68—211
Weiwei Zhang 71-72-69—212
Mirabel Ting 67-75-70—212
Lottie Woad 70-72-71—213
Auston Kim 69-72-72—213
Chanettee Wannasaen 68-73-72—213
Gurleen Kaur 76-71-66—213
Robyn Choi 74-69-70—213
Mi Hyang Lee 77-69-68—214
Manon De Roey 72-67-75—214
Albane Valenzuela 74-71-69—214
Leona Maguire 71-69-74—214
Elizabeth Szokol 73-73-68—214
Rio Takeda 73-74-68—215
Mary Liu 67-76-72—215
Cholcheva Wongras 75-71-69—215
Genevieve Ling 69-72-74—215
Nataliya Guseva 72-73-70—215
Achiraya Sriwong 68-74-73—215
Cassie Porter 72-73-71—216
Ilhee Lee 70-74-72—216
Minami Katsu 72-73-71—216
Namo Luangnitikul 77-69-70—216
Kristen Gillman 74-71-72—217
Ashley Lau 69-72-76—217
Lilia Vu 70-69-78—217
Julia Lopez Ramirez 70-73-74—217
Haeji Kang 75-68-76—219
Saki Baba 68-73-78—219
Liyana Durisic 68-76-75—219
Kan Bunnabodee 75-77-68—220
Pauline Roussin 71-80-70—221
Lucy Li 73-76-72—221
Kritchanya Kaopattanaskul 75-76-77—228
Somi Lee 66-72-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

