Maybank Championship Par Scores

Sunday
At Kuala Lumpur – West Course
Kuala Lumpur, Malaysia
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Miyu Yamashita, $450,000
|66-70-69-65—270
|-18
|Hye Jin Choi, $237,869
|64-66-67-73—270
|-18
|Hannah Green, $237,869
|66-69-67-68—270
|-18
|Akie Iwai, $108,235
|69-69-66-67—271
|-17
|Sei Young Kim, $108,235
|69-68-68-66—271
|-17
|A Lim Kim, $108,235
|72-67-64-68—271
|-17
|Yan Liu, $108,235
|67-69-65-70—271
|-17
|Jeeno Thitikul, $108,235
|68-70-65-68—271
|-17
|Ayaka Furue, $64,157
|68-68-67-69—272
|-16
|Lydia Ko, $64,157
|66-70-68-68—272
|-16
|Ina Yoon, $56,607
|69-68-68-68—273
|-15
|Ruoning Yin, $52,833
|68-67-69-70—274
|-14
|Gemma Dryburgh, $46,594
|65-74-69-67—275
|-13
|Hae-Ran Ryu, $46,594
|67-72-67-69—275
|-13
|Miranda Wang, $46,594
|68-68-69-70—275
|-13
|Celine Boutier, $36,359
|71-68-71-66—276
|-12
|Ashleigh Buhai, $36,359
|68-71-67-70—276
|-12
|Carlota Ciganda, $36,359
|72-71-65-68—276
|-12
|Karis Davidson, $36,359
|67-73-71-65—276
|-12
|Chisato Iwai, $36,359
|71-69-69-67—276
|-12
|Grace Kim, $36,359
|69-73-67-67—276
|-12
|Benedetta Moresco, $36,359
|65-71-72-68—276
|-12
|Wei-Ling Hsu, $29,399
|67-70-72-68—277
|-11
|Jin Hee Im, $29,399
|69-69-72-67—277
|-11
|Ingrid Lindblad, $29,399
|66-74-69-68—277
|-11
|Gaby Lopez, $29,399
|72-69-70-66—277
|-11
|Pajaree Anannarukarn, $24,228
|66-73-69-70—278
|-10
|Aditi Ashok, $24,228
|70-70-66-72—278
|-10
|Linn Grant, $24,228
|67-69-68-74—278
|-10
|Brooke Henderson, $24,228
|70-70-68-70—278
|-10
|Paula Reto, $24,228
|69-68-68-73—278
|-10
|Angel Yin, $24,228
|67-70-71-70—278
|-10
|Lindy Duncan, $19,737
|67-71-72-69—279
|-9
|Nasa Hataoka, $19,737
|70-69-70-70—279
|-9
|Auston Kim, $19,737
|69-72-72-66—279
|-9
|Patty Tavatanakit, $19,737
|73-68-69-69—279
|-9
|Emily Pedersen, $16,718
|68-69-72-71—280
|-8
|Lottie Woad, $16,718
|70-72-71-67—280
|-8
|Arpichaya Yubol, $16,718
|66-70-72-72—280
|-8
|Weiwei Zhang, $16,718
|71-72-69-68—280
|-8
|Rio Takeda, $15,096
|73-74-68-66—281
|-7
|Celine Borge, $13,888
|69-72-70-71—282
|-6
|Mi Hyang Lee, $13,888
|77-69-68-68—282
|-6
|Yuri Yoshida, $13,888
|69-73-69-71—282
|-6
|Nanna Koerstz Madsen, $12,378
|68-70-69-76—283
|-5
|Andrea Lee, $12,378
|71-68-69-75—283
|-5
|Yealimi Noh, $12,378
|73-69-69-72—283
|-5
|Chanettee Wannasaen, $11,472
|68-73-72-71—284
|-4
|Kristen Gillman, $9,984
|74-71-72-68—285
|-3
|Ilhee Lee, $9,984
|70-74-72-69—285
|-3
|Mary Liu, $9,984
|67-76-72-70—285
|-3
|Cassie Porter, $9,984
|72-73-71-69—285
|-3
|Elizabeth Szokol, $9,984
|73-73-68-71—285
|-3
|Mirabel Ting, $9,984
|67-75-70-73—285
|-3
|Albane Valenzuela, $9,984
|74-71-69-71—285
|-3
|Jenny Bae, $8,303
|67-73-71-75—286
|-2
|Nataliya Guseva, $8,303
|72-73-70-71—286
|-2
|Genevieve Ling, $8,303
|69-72-74-71—286
|-2
|Kelly Tan, $8,303
|69-74-68-75—286
|-2
|Manon De Roey, $7,322
|72-67-75-73—287
|-1
|Minami Katsu, $7,322
|72-73-71-71—287
|-1
|Leona Maguire, $7,322
|71-69-74-73—287
|-1
|Pauline Roussin, $7,322
|71-80-70-66—287
|-1
|Saki Baba, $6,793
|68-73-78-69—288
|E
|Haeji Kang, $6,793
|75-68-76-69—288
|E
|Cholcheva Wongras, $6,793
|75-71-69-73—288
|E
|Robyn Choi, $6,416
|74-69-70-76—289
|+1
|Gurleen Kaur, $6,416
|76-71-66-76—289
|+1
|Namo Luangnitikul, $0
|77-69-70-73—289
|+1
|Ashley Lau, $6,189
|69-72-76-73—290
|+2
|Achiraya Sriwong, $0
|68-74-73-76—291
|+3
|Kan Bunnabodee, $5,963
|75-77-68-72—292
|+4
|Liyana Durisic, $5,963
|68-76-75-73—292
|+4
|Lilia Vu, $5,963
|70-69-78-75—292
|+4
|Julia Lopez Ramirez, $5,811
|70-73-74-76—293
|+5
|Lucy Li, $5,736
|73-76-72-74—295
|+7
|Kritchanya Kaopattanaskul, $0
|75-76-77-72—300
|+12
