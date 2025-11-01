Maybank Championship Par Scores

Live Radio
The Associated Press

November 1, 2025, 11:10 PM

Saturday

At Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

Third Round

Hye Jin Choi 64-66-67—197 -19
Yan Liu 67-69-65—201 -15
Hannah Green 66-69-67—202 -14
A Lim Kim 72-67-64—203 -13
Jeeno Thitikul 68-70-65—203 -13
Ayaka Furue 68-68-67—203 -13
Akie Iwai 69-69-66—204 -12
Lydia Ko 66-70-68—204 -12
Ruoning Yin 68-67-69—204 -12
Linn Grant 67-69-68—204 -12
Sei Young Kim 69-68-68—205 -11
Miyu Yamashita 66-70-69—205 -11
Paula Reto 69-68-68—205 -11
Ina Yoon 69-68-68—205 -11
Miranda Wang 68-68-69—205 -11
Ashleigh Buhai 68-71-67—206 -10
Hae-Ran Ryu 67-72-67—206 -10
Aditi Ashok 70-70-66—206 -10
Nanna Koerstz Madsen 68-70-69—207 -9
Gemma Dryburgh 65-74-69—208 -8
Carlota Ciganda 72-71-65—208 -8
Benedetta Moresco 65-71-72—208 -8
Pajaree Anannarukarn 66-73-69—208 -8
Brooke Henderson 70-70-68—208 -8
Andrea Lee 71-68-69—208 -8
Arpichaya Yubol 66-70-72—208 -8
Angel Yin 67-70-71—208 -8
Grace Kim 69-73-67—209 -7
Ingrid Lindblad 66-74-69—209 -7
Nasa Hataoka 70-69-70—209 -7
Wei-Ling Hsu 67-70-72—209 -7
Chisato Iwai 71-69-69—209 -7
Emily Pedersen 68-69-72—209 -7
Celine Boutier 71-68-71—210 -6
Jin Hee Im 69-69-72—210 -6
Patty Tavatanakit 73-68-69—210 -6
Lindy Duncan 67-71-72—210 -6
Karis Davidson 67-73-71—211 -5
Gaby Lopez 72-69-70—211 -5
Celine Borge 69-72-70—211 -5
Yealimi Noh 73-69-69—211 -5
Yuri Yoshida 69-73-69—211 -5
Jenny Bae 67-73-71—211 -5
Kelly Tan 69-74-68—211 -5
Weiwei Zhang 71-72-69—212 -4
Mirabel Ting 67-75-70—212 -4
Lottie Woad 70-72-71—213 -3
Auston Kim 69-72-72—213 -3
Chanettee Wannasaen 68-73-72—213 -3
Gurleen Kaur 76-71-66—213 -3
Robyn Choi 74-69-70—213 -3
Mi Hyang Lee 77-69-68—214 -2
Manon De Roey 72-67-75—214 -2
Albane Valenzuela 74-71-69—214 -2
Leona Maguire 71-69-74—214 -2
Elizabeth Szokol 73-73-68—214 -2
Rio Takeda 73-74-68—215 -1
Mary Liu 67-76-72—215 -1
Cholcheva Wongras 75-71-69—215 -1
Genevieve Ling 69-72-74—215 -1
Nataliya Guseva 72-73-70—215 -1
Achiraya Sriwong 68-74-73—215 -1
Cassie Porter 72-73-71—216 E
Ilhee Lee 70-74-72—216 E
Minami Katsu 72-73-71—216 E
Namo Luangnitikul 77-69-70—216 E
Kristen Gillman 74-71-72—217 +1
Ashley Lau 69-72-76—217 +1
Lilia Vu 70-69-78—217 +1
Julia Lopez Ramirez 70-73-74—217 +1
Haeji Kang 75-68-76—219 +3
Saki Baba 68-73-78—219 +3
Liyana Durisic 68-76-75—219 +3
Kan Bunnabodee 75-77-68—220 +4
Pauline Roussin 71-80-70—221 +5
Lucy Li 73-76-72—221 +5
Kritchanya Kaopattanaskul 75-76-77—228 +12
Somi Lee 66-72-WD

