Maybank Championship Par Scores

Saturday
At Kuala Lumpur – West Course
Kuala Lumpur, Malaysia
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Third Round
|Hye Jin Choi
|64-66-67—197
|-19
|Yan Liu
|67-69-65—201
|-15
|Hannah Green
|66-69-67—202
|-14
|A Lim Kim
|72-67-64—203
|-13
|Jeeno Thitikul
|68-70-65—203
|-13
|Ayaka Furue
|68-68-67—203
|-13
|Akie Iwai
|69-69-66—204
|-12
|Lydia Ko
|66-70-68—204
|-12
|Ruoning Yin
|68-67-69—204
|-12
|Linn Grant
|67-69-68—204
|-12
|Sei Young Kim
|69-68-68—205
|-11
|Miyu Yamashita
|66-70-69—205
|-11
|Paula Reto
|69-68-68—205
|-11
|Ina Yoon
|69-68-68—205
|-11
|Miranda Wang
|68-68-69—205
|-11
|Ashleigh Buhai
|68-71-67—206
|-10
|Hae-Ran Ryu
|67-72-67—206
|-10
|Aditi Ashok
|70-70-66—206
|-10
|Nanna Koerstz Madsen
|68-70-69—207
|-9
|Gemma Dryburgh
|65-74-69—208
|-8
|Carlota Ciganda
|72-71-65—208
|-8
|Benedetta Moresco
|65-71-72—208
|-8
|Pajaree Anannarukarn
|66-73-69—208
|-8
|Brooke Henderson
|70-70-68—208
|-8
|Andrea Lee
|71-68-69—208
|-8
|Arpichaya Yubol
|66-70-72—208
|-8
|Angel Yin
|67-70-71—208
|-8
|Grace Kim
|69-73-67—209
|-7
|Ingrid Lindblad
|66-74-69—209
|-7
|Nasa Hataoka
|70-69-70—209
|-7
|Wei-Ling Hsu
|67-70-72—209
|-7
|Chisato Iwai
|71-69-69—209
|-7
|Emily Pedersen
|68-69-72—209
|-7
|Celine Boutier
|71-68-71—210
|-6
|Jin Hee Im
|69-69-72—210
|-6
|Patty Tavatanakit
|73-68-69—210
|-6
|Lindy Duncan
|67-71-72—210
|-6
|Karis Davidson
|67-73-71—211
|-5
|Gaby Lopez
|72-69-70—211
|-5
|Celine Borge
|69-72-70—211
|-5
|Yealimi Noh
|73-69-69—211
|-5
|Yuri Yoshida
|69-73-69—211
|-5
|Jenny Bae
|67-73-71—211
|-5
|Kelly Tan
|69-74-68—211
|-5
|Weiwei Zhang
|71-72-69—212
|-4
|Mirabel Ting
|67-75-70—212
|-4
|Lottie Woad
|70-72-71—213
|-3
|Auston Kim
|69-72-72—213
|-3
|Chanettee Wannasaen
|68-73-72—213
|-3
|Gurleen Kaur
|76-71-66—213
|-3
|Robyn Choi
|74-69-70—213
|-3
|Mi Hyang Lee
|77-69-68—214
|-2
|Manon De Roey
|72-67-75—214
|-2
|Albane Valenzuela
|74-71-69—214
|-2
|Leona Maguire
|71-69-74—214
|-2
|Elizabeth Szokol
|73-73-68—214
|-2
|Rio Takeda
|73-74-68—215
|-1
|Mary Liu
|67-76-72—215
|-1
|Cholcheva Wongras
|75-71-69—215
|-1
|Genevieve Ling
|69-72-74—215
|-1
|Nataliya Guseva
|72-73-70—215
|-1
|Achiraya Sriwong
|68-74-73—215
|-1
|Cassie Porter
|72-73-71—216
|E
|Ilhee Lee
|70-74-72—216
|E
|Minami Katsu
|72-73-71—216
|E
|Namo Luangnitikul
|77-69-70—216
|E
|Kristen Gillman
|74-71-72—217
|+1
|Ashley Lau
|69-72-76—217
|+1
|Lilia Vu
|70-69-78—217
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|70-73-74—217
|+1
|Haeji Kang
|75-68-76—219
|+3
|Saki Baba
|68-73-78—219
|+3
|Liyana Durisic
|68-76-75—219
|+3
|Kan Bunnabodee
|75-77-68—220
|+4
|Pauline Roussin
|71-80-70—221
|+5
|Lucy Li
|73-76-72—221
|+5
|Kritchanya Kaopattanaskul
|75-76-77—228
|+12
|Somi Lee
|66-72-WD
