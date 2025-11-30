L.A. Chargers 31, Las Vegas 14

|Las Vegas
|0
|7
|0
|7
|—
|14
|L.A. Chargers
|7
|0
|14
|10
|—
|31
First Quarter
LAC_Johnston 10 pass from Herbert (Dicker kick), 4:21.
Second Quarter
Las_Bowers 6 pass from Smith (Carlson kick), 1:50.
Third Quarter
LAC_Vidal 59 run (Dicker kick), 14:03.
LAC_McConkey 7 pass from Herbert (Dicker kick), 2:23.
Fourth Quarter
LAC_FG Dicker 56, 14:49.
Las_Bowers 6 pass from Smith (Carlson kick), 7:49.
LAC_Patterson 2 run (Dicker kick), 1:55.
A_71,018.
___
|Las
|LAC
|First downs
|12
|22
|Total Net Yards
|156
|341
|Rushes-yards
|18-31
|43-192
|Passing
|125
|149
|Punt Returns
|1-2
|2-18
|Kickoff Returns
|4-108
|3-88
|Interceptions Ret.
|1-0
|1-0
|Comp-Att-Int
|18-23-1
|16-21-1
|Sacked-Yards Lost
|5-40
|3-11
|Punts
|4-46.5
|2-57.5
|Fumbles-Lost
|1-0
|0-0
|Penalties-Yards
|4-50
|4-27
|Time of Possession
|24:12
|35:48
___
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING_Las Vegas, Jeanty 15-31, Mostert 1-6, Smith 2-(minus 6). L.A. Chargers, Vidal 25-126, Patterson 11-54, Herbert 3-8, Lance 4-4.
PASSING_Las Vegas, Smith 18-23-1-165. L.A. Chargers, Herbert 15-20-1-151, Lance 1-1-0-9.
RECEIVING_Las Vegas, Jeanty 6-30, Bowers 4-63, Tucker 3-20, Bech 2-22, Lockett 1-11, Thornton 1-11, Thomas 1-8. L.A. Chargers, McConkey 4-39, Allen 4-30, T.Harris 3-30, Johnston 3-23, Gadsden 1-27, Vidal 1-11.
MISSED FIELD GOALS_None.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.