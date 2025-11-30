Live Radio
Home » Sports » L.A. Chargers 31, Las…

L.A. Chargers 31, Las Vegas 14

The Associated Press

November 30, 2025, 10:57 PM

 

Las Vegas 0 7 0 7 14
L.A. Chargers 7 0 14 10 31

First Quarter

LAC_Johnston 10 pass from Herbert (Dicker kick), 4:21.

Second Quarter

Las_Bowers 6 pass from Smith (Carlson kick), 1:50.

Third Quarter

LAC_Vidal 59 run (Dicker kick), 14:03.

LAC_McConkey 7 pass from Herbert (Dicker kick), 2:23.

Fourth Quarter

LAC_FG Dicker 56, 14:49.

Las_Bowers 6 pass from Smith (Carlson kick), 7:49.

LAC_Patterson 2 run (Dicker kick), 1:55.

A_71,018.

___

Las LAC
First downs 12 22
Total Net Yards 156 341
Rushes-yards 18-31 43-192
Passing 125 149
Punt Returns 1-2 2-18
Kickoff Returns 4-108 3-88
Interceptions Ret. 1-0 1-0
Comp-Att-Int 18-23-1 16-21-1
Sacked-Yards Lost 5-40 3-11
Punts 4-46.5 2-57.5
Fumbles-Lost 1-0 0-0
Penalties-Yards 4-50 4-27
Time of Possession 24:12 35:48

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Las Vegas, Jeanty 15-31, Mostert 1-6, Smith 2-(minus 6). L.A. Chargers, Vidal 25-126, Patterson 11-54, Herbert 3-8, Lance 4-4.

PASSING_Las Vegas, Smith 18-23-1-165. L.A. Chargers, Herbert 15-20-1-151, Lance 1-1-0-9.

RECEIVING_Las Vegas, Jeanty 6-30, Bowers 4-63, Tucker 3-20, Bech 2-22, Lockett 1-11, Thornton 1-11, Thomas 1-8. L.A. Chargers, McConkey 4-39, Allen 4-30, T.Harris 3-30, Johnston 3-23, Gadsden 1-27, Vidal 1-11.

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up