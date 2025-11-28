Live Radio
Friday’s College Hockey Scores

The Associated Press

November 28, 2025, 11:40 PM

EAST

Union (NY) 8, Sacred Heart 1

Boston College 5, Notre Dame 3

Air Force 6, Canisius 3

Alaska-Fairbanks 2, St. Lawrence 0

RPI 4, Niagara 1

Dartmouth 7, Vermont 2

Michigan 5, Harvard 1

Yale 2, Omaha 1

Robert Morris 3, Mercyhurst 1

Clarkson 2, Mass.-Lowell 0

MIDWEST

Miami (Ohio) 4, RIT 0

Michigan St. 4, Colgate 1

Bowling Green 4, Princeton 1

Minnesota St. (Mankato) 4, N. Michigan 0

St. Thomas (Minn.) 3, Michigan Tech 3, 2OT

Lake Superior St. 2, Augustana Vikings 1

North Dakota 5, Bemidji St. 3

Lindenwood (Mo.) 5, LIU Post 2

FAR WEST

Arizona St. 3, Ohio St. 2, OT

Colorado College 3, Providence 2

