Friday’s College Hockey Scores

EAST
Union (NY) 8, Sacred Heart 1
Boston College 5, Notre Dame 3
Air Force 6, Canisius 3
Alaska-Fairbanks 2, St. Lawrence 0
RPI 4, Niagara 1
Dartmouth 7, Vermont 2
Michigan 5, Harvard 1
Yale 2, Omaha 1
Robert Morris 3, Mercyhurst 1
Clarkson 2, Mass.-Lowell 0
MIDWEST
Miami (Ohio) 4, RIT 0
Michigan St. 4, Colgate 1
Bowling Green 4, Princeton 1
Minnesota St. (Mankato) 4, N. Michigan 0
St. Thomas (Minn.) 3, Michigan Tech 3, 2OT
Lake Superior St. 2, Augustana Vikings 1
North Dakota 5, Bemidji St. 3
Lindenwood (Mo.) 5, LIU Post 2
FAR WEST
Arizona St. 3, Ohio St. 2, OT
Colorado College 3, Providence 2
