Live Radio
Home » Sports » Friday's College Hockey Scores

Friday’s College Hockey Scores

The Associated Press

November 1, 2025, 12:06 AM

MIDWEST

Penn St. 4, Ohio St. 3

Michigan 5, Notre Dame 3

Arizona St. 4, Miami (Ohio) 1

Bemidji St. 4, Bowling Green 4, 2OT

Lindenwood (Mo.) 1, Ferris St. 0

W. Michigan 6, St. Cloud St. 5

Minnesota St. (Mankato) 3, St. Thomas (Minn.) 1

Minn. Duluth 4, North Dakota 3, OT

Augustana Vikings 2, N. Michigan 1

EAST

Providence 5, Mass.-Lowell 2

UMass 2, Cornell 1

Bentley 3, Mercyhurst 1

Harvard 1, UConn 1, 2OT

Sacred Heart 2, Holy Cross 2, 2OT

Princeton 5, Alaska-Fairbanks 2

New Hampshire 4, Vermont 2

Robert Morris 4, Niagara 2

Clarkson 6, Michigan Tech 4

RPI 5, Union (NY) 2

Lake Superior St. 3, St. Lawrence 3, 2OT

Northeastern 3, Boston College 0

Maine 5, Boston U. 4, OT

RIT 3, Colgate 1

FAR WEST

Alaska-Anchorage 4, Denver 3, OT

Omaha 3, Colorado College 2

Air Force 2, Brown 0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up