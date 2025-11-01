Friday’s College Hockey Scores

MIDWEST
Penn St. 4, Ohio St. 3
Michigan 5, Notre Dame 3
Arizona St. 4, Miami (Ohio) 1
Bemidji St. 4, Bowling Green 4, 2OT
Lindenwood (Mo.) 1, Ferris St. 0
W. Michigan 6, St. Cloud St. 5
Minnesota St. (Mankato) 3, St. Thomas (Minn.) 1
Minn. Duluth 4, North Dakota 3, OT
Augustana Vikings 2, N. Michigan 1
EAST
Providence 5, Mass.-Lowell 2
UMass 2, Cornell 1
Bentley 3, Mercyhurst 1
Harvard 1, UConn 1, 2OT
Sacred Heart 2, Holy Cross 2, 2OT
Princeton 5, Alaska-Fairbanks 2
New Hampshire 4, Vermont 2
Robert Morris 4, Niagara 2
Clarkson 6, Michigan Tech 4
RPI 5, Union (NY) 2
Lake Superior St. 3, St. Lawrence 3, 2OT
Northeastern 3, Boston College 0
Maine 5, Boston U. 4, OT
RIT 3, Colgate 1
FAR WEST
Alaska-Anchorage 4, Denver 3, OT
Omaha 3, Colorado College 2
Air Force 2, Brown 0
