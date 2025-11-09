F1 Sao Paulo Grand Prix Results

Sunday
At Jose Carlos Pace Racetrack
Sao Paulo.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 71 laps, 1:32:01.596, 25 points.
2. (2) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 71, +10.388 seconds, 18.
3. (19) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 71, +10.750, 15.
4. (6) George Russell, Great Britain, Mercedes, 71, +15.267, 12.
5. (4) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 71, +15.749, 10.
6. (8) Oliver Bearman, England, Haas, 71, +29.630, 8.
7. (7) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 71, +52.642, 6.
8. (5) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 71, +52.873, 4.
9. (10) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 71, +53.324, 2.
10. (9) Pierre Gasly, France, Alpine, 71, +53.914, 1.
11. (12) Alexander Albon, Thailand, Williams, 71, +54.184.
12. (20) Esteban Ocon, France, Haas, 71, +54.696.
13. (15) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 71, +55.420.
14. (11) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 71, +55.766.
15. (16) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 71, +57.777.
16. (14) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 71, +58.247.
17. (17) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 71, +1:09.176.
18. (13) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, did not finish, 37.
19. (3) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, did not finish, 5.
20. (18) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, did not finish, 0.
___
Driver Standings
1. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 390 points.
2. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 366.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 341.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 276.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 214.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 148.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 122.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 73.
9. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 43.
10. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 43.
11. Oliver Bearman, England, Haas, 40.
12. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 40.
13. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 38.
14. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 36.
15. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 30.
17. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 28.
18. Pierre Gasly, France, Alpine, 22.
19. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 19.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 756.
2. Mercedes, 398.
3. Red Bull Racing, 366.
4. Ferrari, 362.
5. Williams, 111.
6. Racing Bulls, 82.
7. Aston Martin, 72.
8. Haas, 70.
9. KICK Sauber, 62.
10. Alpine, 22.
