All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|15
|12
|3
|0
|0
|24
|50
|35
|Reading
|15
|9
|4
|2
|0
|20
|51
|40
|Maine
|15
|8
|4
|2
|1
|19
|49
|36
|Trois-Rivieres
|14
|7
|5
|0
|2
|16
|43
|41
|Adirondack
|13
|6
|4
|2
|1
|15
|34
|35
|Greensboro
|16
|5
|7
|3
|1
|14
|38
|56
|Worcester
|15
|6
|8
|0
|1
|13
|31
|50
|Norfolk
|15
|5
|8
|2
|0
|12
|38
|52
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|17
|10
|5
|1
|1
|22
|47
|33
|Atlanta
|14
|10
|4
|0
|0
|20
|41
|26
|South Carolina
|16
|10
|6
|0
|0
|20
|45
|46
|Jacksonville
|15
|9
|6
|0
|0
|18
|39
|39
|Greenville
|15
|8
|7
|0
|0
|16
|42
|37
|Savannah
|12
|6
|3
|2
|1
|15
|46
|34
|Orlando
|13
|1
|12
|0
|0
|2
|29
|53
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|16
|11
|4
|1
|0
|23
|52
|33
|Toledo
|14
|9
|3
|1
|1
|20
|52
|35
|Bloomington
|14
|7
|4
|1
|2
|17
|43
|46
|Cincinnati
|15
|8
|6
|1
|0
|17
|53
|53
|Indy
|16
|7
|7
|1
|1
|16
|36
|44
|Iowa
|17
|6
|9
|2
|0
|14
|49
|60
|Kalamazoo
|15
|5
|9
|1
|0
|11
|44
|56
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|18
|10
|6
|2
|0
|22
|61
|62
|Tahoe
|17
|10
|6
|1
|0
|21
|63
|58
|Kansas City
|15
|10
|5
|0
|0
|20
|53
|40
|Utah
|16
|7
|7
|2
|0
|16
|47
|49
|Wichita
|16
|6
|7
|2
|1
|15
|39
|48
|Tulsa
|13
|7
|6
|0
|0
|14
|38
|40
|Rapid City
|16
|6
|8
|2
|0
|14
|48
|55
|Allen
|14
|5
|6
|3
|0
|13
|37
|46
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Greenville 8, Greensboro 1
Jacksonville 3, Florida 2
Kalamazoo 2, Fort Wayne 1
Trois-Rivieres 3, Adirondack 2
Atlanta 6, South Carolina 3
Wheeling 5, Indy 2
Toledo 3, Cincinnati 2
Bloomington 4, Iowa 3
Rapid City 5, Idaho 4
Allen 4, Utah 2
Thursday’s Games
Fort Wayne 3, Kalamazoo 2
Friday’s Games
Cincinnati at Kalamazoo, 7 p.m.
Fort Wayne at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Orlando, 7 p.m.
Reading at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Worcester at Adirondack, 7 p.m.
Greensboro at South Carolina, 7:05 p.m.
Maine at Norfolk, 7:05 p.m.
Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.
Savannah at Florida, 7:30 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.
Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Tulsa at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Greensboro at Jacksonville, 7 p.m.
Savannah at Florida, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Toledo at Indy, 7 p.m.
Worcester at Adirondack, 7 p.m.
Kansas City at Wichita, 7:05 p.m.
Maine at Norfolk, 7:05 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.
Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.
Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Tulsa at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Savannah at Orlando, 3 p.m.
Worcester at Adirondack, 3 p.m.
Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.
Bloomington at Iowa, 4 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Tulsa at Tahoe, 6 p.m.
