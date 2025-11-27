Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

November 27, 2025, 10:16 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 15 12 3 0 0 24 50 35
Reading 15 9 4 2 0 20 51 40
Maine 15 8 4 2 1 19 49 36
Trois-Rivieres 14 7 5 0 2 16 43 41
Adirondack 13 6 4 2 1 15 34 35
Greensboro 16 5 7 3 1 14 38 56
Worcester 15 6 8 0 1 13 31 50
Norfolk 15 5 8 2 0 12 38 52

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 17 10 5 1 1 22 47 33
Atlanta 14 10 4 0 0 20 41 26
South Carolina 16 10 6 0 0 20 45 46
Jacksonville 15 9 6 0 0 18 39 39
Greenville 15 8 7 0 0 16 42 37
Savannah 12 6 3 2 1 15 46 34
Orlando 13 1 12 0 0 2 29 53

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 16 11 4 1 0 23 52 33
Toledo 14 9 3 1 1 20 52 35
Bloomington 14 7 4 1 2 17 43 46
Cincinnati 15 8 6 1 0 17 53 53
Indy 16 7 7 1 1 16 36 44
Iowa 17 6 9 2 0 14 49 60
Kalamazoo 15 5 9 1 0 11 44 56

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 18 10 6 2 0 22 61 62
Tahoe 17 10 6 1 0 21 63 58
Kansas City 15 10 5 0 0 20 53 40
Utah 16 7 7 2 0 16 47 49
Wichita 16 6 7 2 1 15 39 48
Tulsa 13 7 6 0 0 14 38 40
Rapid City 16 6 8 2 0 14 48 55
Allen 14 5 6 3 0 13 37 46

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

Greenville 8, Greensboro 1

Jacksonville 3, Florida 2

Kalamazoo 2, Fort Wayne 1

Trois-Rivieres 3, Adirondack 2

Atlanta 6, South Carolina 3

Wheeling 5, Indy 2

Toledo 3, Cincinnati 2

Bloomington 4, Iowa 3

Rapid City 5, Idaho 4

Allen 4, Utah 2

Thursday’s Games

Fort Wayne 3, Kalamazoo 2

Friday’s Games

Cincinnati at Kalamazoo, 7 p.m.

Fort Wayne at Indy, 7 p.m.

Jacksonville at Orlando, 7 p.m.

Reading at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Worcester at Adirondack, 7 p.m.

Greensboro at South Carolina, 7:05 p.m.

Maine at Norfolk, 7:05 p.m.

Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.

Savannah at Florida, 7:30 p.m.

Iowa at Bloomington, 8 p.m.

Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.

Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Utah, 9:10 p.m.

Tulsa at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Greensboro at Jacksonville, 7 p.m.

Savannah at Florida, 7 p.m.

South Carolina at Orlando, 7 p.m.

Toledo at Indy, 7 p.m.

Worcester at Adirondack, 7 p.m.

Kansas City at Wichita, 7:05 p.m.

Maine at Norfolk, 7:05 p.m.

Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.

Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.

Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Utah, 9:10 p.m.

Tulsa at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Savannah at Orlando, 3 p.m.

Worcester at Adirondack, 3 p.m.

Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.

Bloomington at Iowa, 4 p.m.

Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.

Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Tulsa at Tahoe, 6 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

