Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

November 22, 2025, 12:57 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 13 10 3 0 0 20 42 32
Reading 14 9 3 2 0 20 50 37
Maine 14 7 4 2 1 17 44 35
Adirondack 11 5 4 1 1 12 31 32
Trois-Rivieres 12 5 5 0 2 12 34 38
Norfolk 13 5 6 2 0 12 36 41
Worcester 13 5 7 0 1 11 26 44
Greensboro 13 4 6 2 1 11 31 43

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 15 9 5 0 1 19 41 30
South Carolina 14 9 5 0 0 18 39 38
Atlanta 11 8 3 0 0 16 29 18
Savannah 11 6 2 2 1 15 43 30
Greenville 13 7 6 0 0 14 32 32
Jacksonville 13 7 6 0 0 14 31 33
Orlando 11 1 10 0 0 2 25 44

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 12 9 3 0 0 18 44 26
Toledo 12 8 3 1 0 17 46 29
Cincinnati 13 8 5 0 0 16 48 44
Bloomington 13 6 4 1 2 15 39 43
Indy 14 7 6 1 0 15 34 38
Iowa 15 5 9 1 0 11 40 53
Kalamazoo 12 4 8 0 0 8 39 49

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 16 9 6 1 0 19 52 55
Tahoe 16 9 6 1 0 19 59 55
Kansas City 14 9 5 0 0 18 47 37
Tulsa 12 7 5 0 0 14 34 35
Utah 14 6 6 2 0 14 40 41
Rapid City 14 5 7 2 0 12 40 45
Allen 12 4 5 3 0 11 31 39
Wichita 14 4 7 2 1 11 33 44

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Tahoe 2, Savannah 1

Friday’s Games

Reading 4, Wheeling 1

Indy 2, Adirondack 1

Norfolk 4, Trois-Rivieres 2

Greenville 3, Jacksonville 1

Worcester 2, Maine 1

Toledo 4, Wichita 1

Florida 4, South Carolina 2

Fort Wayne 5, Bloomington 2

Cincinnati 2, Iowa 1

Utah 3, Tulsa 1

Kansas City 4, Rapid City 3

Idaho 3, Allen 2

Savannah 8, Tahoe 1

Saturday’s Games

Norfolk at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Greensboro at Worcester, 6:05 p.m.

Adirondack at Indy, 7 p.m.

Orlando at Jacksonville, 7 p.m.

Wheeling at Reading, 7 p.m.

Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.

Wichita at Toledo, 7:15 p.m.

Kalamazoo at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Utah at Tulsa, 8:05 p.m.

Kansas City at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Idaho, 9:10 p.m.

Savannah at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Norfolk at Maine, 3 p.m.

Greensboro at Worcester, 3:05 p.m.

South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.

Cincinnati at Iowa, 4 p.m.

Wichita at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Monday’s Games

Florida at Orlando, 7 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up