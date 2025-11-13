All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Maine
|10
|7
|1
|1
|1
|16
|41
|20
|Wheeling
|8
|7
|1
|0
|0
|14
|28
|23
|Reading
|9
|6
|2
|1
|0
|13
|33
|25
|Adirondack
|8
|4
|2
|1
|1
|10
|23
|20
|Trois-Rivieres
|8
|4
|2
|0
|2
|10
|23
|24
|Norfolk
|9
|4
|3
|2
|0
|10
|24
|24
|Greensboro
|11
|3
|5
|2
|1
|9
|28
|38
|Worcester
|9
|1
|7
|0
|1
|3
|12
|39
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|9
|8
|1
|0
|0
|16
|28
|15
|South Carolina
|10
|7
|3
|0
|0
|14
|30
|28
|Florida
|11
|6
|4
|0
|1
|13
|30
|23
|Jacksonville
|11
|6
|5
|0
|0
|12
|28
|29
|Greenville
|10
|5
|5
|0
|0
|10
|25
|27
|Savannah
|7
|3
|1
|2
|1
|9
|24
|21
|Orlando
|10
|1
|9
|0
|0
|2
|22
|39
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|9
|7
|2
|0
|0
|14
|33
|19
|Indy
|10
|5
|4
|1
|0
|11
|27
|31
|Iowa
|11
|5
|5
|1
|0
|11
|36
|40
|Toledo
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|31
|20
|Bloomington
|9
|3
|3
|1
|2
|9
|27
|35
|Cincinnati
|8
|4
|4
|0
|0
|8
|30
|29
|Kalamazoo
|8
|3
|5
|0
|0
|6
|26
|34
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Tahoe
|12
|7
|4
|1
|0
|15
|51
|43
|Kansas City
|11
|7
|4
|0
|0
|14
|37
|26
|Tulsa
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|29
|30
|Idaho
|11
|5
|5
|1
|0
|11
|34
|43
|Allen
|9
|4
|3
|2
|0
|10
|26
|29
|Rapid City
|11
|4
|5
|2
|0
|10
|35
|37
|Utah
|10
|4
|5
|1
|0
|9
|28
|28
|Wichita
|11
|3
|5
|2
|1
|9
|24
|34
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Florida 5, Greenville 0
Toledo 3, Cincinnati 2
Kansas City 5, Wichita 1
Indy 5, Rapid City 4
Thursday’s Games
Jacksonville 4, Orlando 3
Greensboro 4, Tahoe 3
Friday’s Games
Fort Wayne at Kalamazoo, 7 p.m.
Jacksonville at Orlando, 7 p.m.
Rapid City at Indy, 7 p.m.
Reading at Adirondack, 7 p.m.
Tahoe at Greensboro, 7 p.m.
Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.
Florida at Greenville, 7:05 p.m.
Savannah at Norfolk, 7:05 p.m.
Trois-Rivieres at Worcester, 7:05 p.m.
Maine at Wheeling, 7:10 p.m.
Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Florida at Greenville, 4:05 p.m.
Cincinnati at Kalamazoo, 4:30 p.m.
South Carolina at Orlando, 6:05 p.m.
Trois-Rivieres at Worcester, 6:05 p.m.
Adirondack at Reading, 7 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Bloomington at Iowa, 7 p.m.
Rapid City at Indy, 7 p.m.
Tahoe at Greensboro, 7 p.m.
Savannah at Norfolk, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Maine at Wheeling, 7:10 p.m.
Fort Wayne at Toledo, 7:15 p.m.
Tulsa at Allen, 8:10 p.m.
Utah at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Cincinnati at Kalamazoo, 3 p.m.
Wheeling at Reading, 3 p.m.
Bloomington at Iowa, 4 p.m.
Utah at Idaho, 6:10 p.m.
