ECHL Glance

The Associated Press

November 13, 2025, 9:35 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Maine 10 7 1 1 1 16 41 20
Wheeling 8 7 1 0 0 14 28 23
Reading 9 6 2 1 0 13 33 25
Adirondack 8 4 2 1 1 10 23 20
Trois-Rivieres 8 4 2 0 2 10 23 24
Norfolk 9 4 3 2 0 10 24 24
Greensboro 11 3 5 2 1 9 28 38
Worcester 9 1 7 0 1 3 12 39

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 9 8 1 0 0 16 28 15
South Carolina 10 7 3 0 0 14 30 28
Florida 11 6 4 0 1 13 30 23
Jacksonville 11 6 5 0 0 12 28 29
Greenville 10 5 5 0 0 10 25 27
Savannah 7 3 1 2 1 9 24 21
Orlando 10 1 9 0 0 2 22 39

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 9 7 2 0 0 14 33 19
Indy 10 5 4 1 0 11 27 31
Iowa 11 5 5 1 0 11 36 40
Toledo 8 5 3 0 0 10 31 20
Bloomington 9 3 3 1 2 9 27 35
Cincinnati 8 4 4 0 0 8 30 29
Kalamazoo 8 3 5 0 0 6 26 34

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Tahoe 12 7 4 1 0 15 51 43
Kansas City 11 7 4 0 0 14 37 26
Tulsa 10 6 4 0 0 12 29 30
Idaho 11 5 5 1 0 11 34 43
Allen 9 4 3 2 0 10 26 29
Rapid City 11 4 5 2 0 10 35 37
Utah 10 4 5 1 0 9 28 28
Wichita 11 3 5 2 1 9 24 34

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

Florida 5, Greenville 0

Toledo 3, Cincinnati 2

Kansas City 5, Wichita 1

Indy 5, Rapid City 4

Thursday’s Games

Jacksonville 4, Orlando 3

Greensboro 4, Tahoe 3

Friday’s Games

Fort Wayne at Kalamazoo, 7 p.m.

Jacksonville at Orlando, 7 p.m.

Rapid City at Indy, 7 p.m.

Reading at Adirondack, 7 p.m.

Tahoe at Greensboro, 7 p.m.

Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.

Florida at Greenville, 7:05 p.m.

Savannah at Norfolk, 7:05 p.m.

Trois-Rivieres at Worcester, 7:05 p.m.

Maine at Wheeling, 7:10 p.m.

Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Iowa at Bloomington, 8 p.m.

Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.

Idaho at Utah, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Florida at Greenville, 4:05 p.m.

Cincinnati at Kalamazoo, 4:30 p.m.

South Carolina at Orlando, 6:05 p.m.

Trois-Rivieres at Worcester, 6:05 p.m.

Adirondack at Reading, 7 p.m.

Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.

Bloomington at Iowa, 7 p.m.

Rapid City at Indy, 7 p.m.

Tahoe at Greensboro, 7 p.m.

Savannah at Norfolk, 7:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.

Maine at Wheeling, 7:10 p.m.

Fort Wayne at Toledo, 7:15 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Utah at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Cincinnati at Kalamazoo, 3 p.m.

Wheeling at Reading, 3 p.m.

Bloomington at Iowa, 4 p.m.

Utah at Idaho, 6:10 p.m.

