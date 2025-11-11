All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Maine
|10
|7
|1
|1
|1
|16
|41
|20
|Wheeling
|8
|7
|1
|0
|0
|14
|28
|23
|Reading
|9
|6
|2
|1
|0
|13
|33
|25
|Adirondack
|8
|4
|2
|1
|1
|10
|23
|20
|Trois-Rivieres
|8
|4
|2
|0
|2
|10
|23
|24
|Norfolk
|9
|4
|3
|2
|0
|10
|24
|24
|Greensboro
|10
|2
|5
|2
|1
|7
|24
|35
|Worcester
|9
|1
|7
|0
|1
|3
|12
|39
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|9
|8
|1
|0
|0
|16
|28
|15
|South Carolina
|10
|7
|3
|0
|0
|14
|30
|28
|Florida
|10
|5
|4
|0
|1
|11
|25
|23
|Greenville
|9
|5
|4
|0
|0
|10
|25
|22
|Jacksonville
|10
|5
|5
|0
|0
|10
|24
|26
|Savannah
|7
|3
|1
|2
|1
|9
|24
|21
|Orlando
|9
|1
|8
|0
|0
|2
|19
|35
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|9
|7
|2
|0
|0
|14
|33
|19
|Iowa
|11
|5
|5
|1
|0
|11
|36
|40
|Indy
|9
|4
|4
|1
|0
|9
|22
|27
|Bloomington
|9
|3
|3
|1
|2
|9
|27
|35
|Cincinnati
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|28
|26
|Toledo
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|28
|18
|Kalamazoo
|8
|3
|5
|0
|0
|6
|26
|34
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Tahoe
|11
|7
|4
|0
|0
|14
|48
|39
|Kansas City
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|32
|25
|Tulsa
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|29
|30
|Idaho
|11
|5
|5
|1
|0
|11
|34
|43
|Allen
|9
|4
|3
|2
|0
|10
|26
|29
|Rapid City
|10
|4
|5
|1
|0
|9
|31
|32
|Utah
|10
|4
|5
|1
|0
|9
|28
|28
|Wichita
|10
|3
|4
|2
|1
|9
|23
|29
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Florida at Greenville, 10:30 a.m.
Cincinnati at Toledo, 10:35 a.m.
Kansas City at Wichita, 11:30 a.m.
Rapid City at Indy, 7 p.m.
Thursday’s Games
Orlando at Jacksonville, 10:30 a.m.
Tahoe at Greensboro, 7 p.m.
Friday’s Games
Fort Wayne at Kalamazoo, 7 p.m.
Jacksonville at Orlando, 7 p.m.
Rapid City at Indy, 7 p.m.
Reading at Adirondack, 7 p.m.
Tahoe at Greensboro, 7 p.m.
Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.
Florida at Greenville, 7:05 p.m.
Savannah at Norfolk, 7:05 p.m.
Trois-Rivieres at Worcester, 7:05 p.m.
Maine at Wheeling, 7:10 p.m.
Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
