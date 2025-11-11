Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

November 11, 2025, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Maine 10 7 1 1 1 16 41 20
Wheeling 8 7 1 0 0 14 28 23
Reading 9 6 2 1 0 13 33 25
Adirondack 8 4 2 1 1 10 23 20
Trois-Rivieres 8 4 2 0 2 10 23 24
Norfolk 9 4 3 2 0 10 24 24
Greensboro 10 2 5 2 1 7 24 35
Worcester 9 1 7 0 1 3 12 39

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 9 8 1 0 0 16 28 15
South Carolina 10 7 3 0 0 14 30 28
Florida 10 5 4 0 1 11 25 23
Greenville 9 5 4 0 0 10 25 22
Jacksonville 10 5 5 0 0 10 24 26
Savannah 7 3 1 2 1 9 24 21
Orlando 9 1 8 0 0 2 19 35

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 9 7 2 0 0 14 33 19
Iowa 11 5 5 1 0 11 36 40
Indy 9 4 4 1 0 9 22 27
Bloomington 9 3 3 1 2 9 27 35
Cincinnati 7 4 3 0 0 8 28 26
Toledo 7 4 3 0 0 8 28 18
Kalamazoo 8 3 5 0 0 6 26 34

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Tahoe 11 7 4 0 0 14 48 39
Kansas City 10 6 4 0 0 12 32 25
Tulsa 10 6 4 0 0 12 29 30
Idaho 11 5 5 1 0 11 34 43
Allen 9 4 3 2 0 10 26 29
Rapid City 10 4 5 1 0 9 31 32
Utah 10 4 5 1 0 9 28 28
Wichita 10 3 4 2 1 9 23 29

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Florida at Greenville, 10:30 a.m.

Cincinnati at Toledo, 10:35 a.m.

Kansas City at Wichita, 11:30 a.m.

Rapid City at Indy, 7 p.m.

Thursday’s Games

Orlando at Jacksonville, 10:30 a.m.

Tahoe at Greensboro, 7 p.m.

Friday’s Games

Fort Wayne at Kalamazoo, 7 p.m.

Jacksonville at Orlando, 7 p.m.

Rapid City at Indy, 7 p.m.

Reading at Adirondack, 7 p.m.

Tahoe at Greensboro, 7 p.m.

Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.

Florida at Greenville, 7:05 p.m.

Savannah at Norfolk, 7:05 p.m.

Trois-Rivieres at Worcester, 7:05 p.m.

Maine at Wheeling, 7:10 p.m.

Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Iowa at Bloomington, 8 p.m.

Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.

Idaho at Utah, 9:10 p.m.

