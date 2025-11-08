Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

November 8, 2025, 11:00 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 8 7 1 0 0 14 28 23
Maine 9 6 1 1 1 14 37 18
Reading 8 5 2 1 0 11 30 23
Norfolk 8 4 2 2 0 10 22 18
Trois-Rivieres 7 4 2 0 1 9 21 21
Adirondack 7 3 2 1 1 8 17 18
Greensboro 10 2 5 2 1 7 24 35
Worcester 8 1 6 0 1 3 10 35

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 9 8 1 0 0 16 28 15
South Carolina 9 6 3 0 0 12 25 25
Florida 10 5 4 0 1 11 25 23
Greenville 9 5 4 0 0 10 25 22
Jacksonville 10 5 5 0 0 10 24 26
Savannah 7 3 1 2 1 9 24 21
Orlando 8 1 7 0 0 2 16 30

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 9 7 2 0 0 14 33 19
Indy 9 4 4 1 0 9 22 27
Iowa 10 4 5 1 0 9 34 39
Toledo 6 4 2 0 0 8 27 16
Cincinnati 7 4 3 0 0 8 28 26
Bloomington 8 3 3 1 1 8 24 31
Kalamazoo 7 2 5 0 0 4 22 31

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Tahoe 11 7 4 0 0 14 48 39
Kansas City 10 6 4 0 0 12 32 25
Idaho 11 5 5 1 0 11 34 43
Tulsa 9 5 4 0 0 10 25 27
Allen 8 4 3 1 0 9 23 25
Rapid City 10 4 5 1 0 9 31 32
Utah 10 4 5 1 0 9 28 28
Wichita 10 3 4 2 1 9 23 29

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Atlanta 5, Jacksonville 2

Indy 5, Bloomington 0

Kalamazoo 5, Toledo 4

Wheeling 3, Greensboro 2

Norfolk 4, Adirondack 1

Maine 4, Worcester 0

Florida 5, Fort Wayne 2

Cincinnati 9, Iowa 2

Kansas City 3, Idaho 2

Tulsa 4, Allen 1

Utah 2, Wichita 0

Tahoe 5, Rapid City 3

Saturday’s Games

Iowa 8, Cincinnati 2

Maine 8, Worcester 1

Rapid City 5, Tahoe 2

Atlanta 2, Savannah 1

Fort Wayne 4, Florida 3

South Carolina 4, Jacksonville 1

Trois-Rivieres 2, Reading 1

Wheeling 2, Greensboro 1

Greenville 3, Orlando 2

Idaho 2, Kansas City 1

Norfolk 3, Adirondack 2

Toledo 5, Kalamazoo 2

Indy 3, Bloomington 1

Sunday’s Games

Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Reading, 3 p.m.

Adirondack at Norfolk, 3:05 p.m.

Maine at Worcester, 3:05 p.m.

Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.

Allen at Tulsa, 4:05 p.m.

Iowa at Toledo, 5:15 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

