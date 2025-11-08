All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|8
|7
|1
|0
|0
|14
|28
|23
|Maine
|9
|6
|1
|1
|1
|14
|37
|18
|Reading
|8
|5
|2
|1
|0
|11
|30
|23
|Norfolk
|8
|4
|2
|2
|0
|10
|22
|18
|Trois-Rivieres
|7
|4
|2
|0
|1
|9
|21
|21
|Adirondack
|7
|3
|2
|1
|1
|8
|17
|18
|Greensboro
|10
|2
|5
|2
|1
|7
|24
|35
|Worcester
|8
|1
|6
|0
|1
|3
|10
|35
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|9
|8
|1
|0
|0
|16
|28
|15
|South Carolina
|9
|6
|3
|0
|0
|12
|25
|25
|Florida
|10
|5
|4
|0
|1
|11
|25
|23
|Greenville
|9
|5
|4
|0
|0
|10
|25
|22
|Jacksonville
|10
|5
|5
|0
|0
|10
|24
|26
|Savannah
|7
|3
|1
|2
|1
|9
|24
|21
|Orlando
|8
|1
|7
|0
|0
|2
|16
|30
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|9
|7
|2
|0
|0
|14
|33
|19
|Indy
|9
|4
|4
|1
|0
|9
|22
|27
|Iowa
|10
|4
|5
|1
|0
|9
|34
|39
|Toledo
|6
|4
|2
|0
|0
|8
|27
|16
|Cincinnati
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|28
|26
|Bloomington
|8
|3
|3
|1
|1
|8
|24
|31
|Kalamazoo
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|22
|31
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Tahoe
|11
|7
|4
|0
|0
|14
|48
|39
|Kansas City
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|32
|25
|Idaho
|11
|5
|5
|1
|0
|11
|34
|43
|Tulsa
|9
|5
|4
|0
|0
|10
|25
|27
|Allen
|8
|4
|3
|1
|0
|9
|23
|25
|Rapid City
|10
|4
|5
|1
|0
|9
|31
|32
|Utah
|10
|4
|5
|1
|0
|9
|28
|28
|Wichita
|10
|3
|4
|2
|1
|9
|23
|29
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Atlanta 5, Jacksonville 2
Indy 5, Bloomington 0
Kalamazoo 5, Toledo 4
Wheeling 3, Greensboro 2
Norfolk 4, Adirondack 1
Maine 4, Worcester 0
Florida 5, Fort Wayne 2
Cincinnati 9, Iowa 2
Kansas City 3, Idaho 2
Tulsa 4, Allen 1
Utah 2, Wichita 0
Tahoe 5, Rapid City 3
Saturday’s Games
Iowa 8, Cincinnati 2
Maine 8, Worcester 1
Rapid City 5, Tahoe 2
Atlanta 2, Savannah 1
Fort Wayne 4, Florida 3
South Carolina 4, Jacksonville 1
Trois-Rivieres 2, Reading 1
Wheeling 2, Greensboro 1
Greenville 3, Orlando 2
Idaho 2, Kansas City 1
Norfolk 3, Adirondack 2
Toledo 5, Kalamazoo 2
Indy 3, Bloomington 1
Sunday’s Games
Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Reading, 3 p.m.
Adirondack at Norfolk, 3:05 p.m.
Maine at Worcester, 3:05 p.m.
Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.
Allen at Tulsa, 4:05 p.m.
Iowa at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
