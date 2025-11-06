Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

November 6, 2025, 10:47 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Reading 7 5 1 1 0 11 29 21
Wheeling 6 5 1 0 0 10 23 20
Maine 7 4 1 1 1 10 25 17
Adirondack 5 3 1 0 1 7 14 11
Trois-Rivieres 6 3 2 0 1 7 19 20
Norfolk 6 2 2 2 0 6 15 15
Greensboro 8 2 4 2 0 6 21 30
Worcester 6 1 4 0 1 3 9 23

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 7 6 1 0 0 12 21 12
Jacksonville 8 5 3 0 0 10 21 17
South Carolina 8 5 3 0 0 10 21 24
Savannah 6 3 1 1 1 8 23 19
Florida 8 4 4 0 0 8 17 17
Greenville 8 4 4 0 0 8 22 20
Orlando 7 1 6 0 0 2 14 27

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 7 6 1 0 0 12 27 11
Bloomington 6 3 1 1 1 8 23 23
Iowa 8 3 4 1 0 7 24 28
Toledo 4 3 1 0 0 6 18 9
Cincinnati 5 3 2 0 0 6 17 16
Indy 7 2 4 1 0 5 14 26
Kalamazoo 5 1 4 0 0 2 15 22

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Tahoe 9 6 3 0 0 12 41 31
Kansas City 8 5 3 0 0 10 28 21
Allen 7 4 2 1 0 9 22 21
Wichita 9 3 3 2 1 9 23 27
Tulsa 8 4 4 0 0 8 21 26
Idaho 9 4 5 0 0 8 30 39
Rapid City 8 3 4 1 0 7 23 25
Utah 9 3 5 1 0 7 26 28

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

Greenville 3, Atlanta 1

Allen 6, Wichita 4

Kansas City 5, Idaho 2

Bloomington 4, Indy 2

Savannah 2, Jacksonville 1

Fort Wayne 5, Florida 0

Tahoe 5, Rapid City 4

Thursday’s Games

Wheeling 4, Greensboro 2

Wichita 6, Utah 4

Friday’s Games

Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.

Bloomington at Indy, 7 p.m.

Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.

Wheeling at Greensboro, 7 p.m.

Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.

Worcester at Maine, 7:15 p.m.

Fort Wayne at Florida, 7:30 p.m.

Iowa at Cincinnati, 7:35 p.m.

Allen at Tulsa, 8:05 p.m.

Idaho at Kansas City, 8:05 p.m.

Utah at Wichita, 8:05 p.m.

Tahoe at Rapid City, 9:05 p.m.

Saturday’s Games

Iowa at Cincinnati, 4:05 p.m.

Maine at Worcester, 6:05 p.m.

Tahoe at Rapid City, 6:05 p.m.

Atlanta at Savannah, 7 p.m.

Fort Wayne at Florida, 7 p.m.

South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Reading, 7 p.m.

Wheeling at Greensboro, 7 p.m.

Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.

Idaho at Kansas City, 7:05 p.m.

Orlando at Greenville, 7:05 p.m.

Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.

Indy at Bloomington, 8 p.m.

Sunday’s Games

Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Reading, 3 p.m.

Adirondack at Norfolk, 3:05 p.m.

Maine at Worcester, 3:05 p.m.

Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.

Allen at Tulsa, 4:05 p.m.

Iowa at Toledo, 5:15 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up