All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Reading
|7
|5
|1
|1
|0
|11
|29
|21
|Wheeling
|6
|5
|1
|0
|0
|10
|23
|20
|Maine
|7
|4
|1
|1
|1
|10
|25
|17
|Adirondack
|5
|3
|1
|0
|1
|7
|14
|11
|Trois-Rivieres
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|19
|20
|Norfolk
|6
|2
|2
|2
|0
|6
|15
|15
|Greensboro
|8
|2
|4
|2
|0
|6
|21
|30
|Worcester
|6
|1
|4
|0
|1
|3
|9
|23
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|7
|6
|1
|0
|0
|12
|21
|12
|Jacksonville
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|21
|17
|South Carolina
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|21
|24
|Savannah
|6
|3
|1
|1
|1
|8
|23
|19
|Florida
|8
|4
|4
|0
|0
|8
|17
|17
|Greenville
|8
|4
|4
|0
|0
|8
|22
|20
|Orlando
|7
|1
|6
|0
|0
|2
|14
|27
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|7
|6
|1
|0
|0
|12
|27
|11
|Bloomington
|6
|3
|1
|1
|1
|8
|23
|23
|Iowa
|8
|3
|4
|1
|0
|7
|24
|28
|Toledo
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|18
|9
|Cincinnati
|5
|3
|2
|0
|0
|6
|17
|16
|Indy
|7
|2
|4
|1
|0
|5
|14
|26
|Kalamazoo
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|15
|22
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Tahoe
|9
|6
|3
|0
|0
|12
|41
|31
|Kansas City
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|28
|21
|Allen
|7
|4
|2
|1
|0
|9
|22
|21
|Wichita
|9
|3
|3
|2
|1
|9
|23
|27
|Tulsa
|8
|4
|4
|0
|0
|8
|21
|26
|Idaho
|9
|4
|5
|0
|0
|8
|30
|39
|Rapid City
|8
|3
|4
|1
|0
|7
|23
|25
|Utah
|9
|3
|5
|1
|0
|7
|26
|28
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Greenville 3, Atlanta 1
Allen 6, Wichita 4
Kansas City 5, Idaho 2
Bloomington 4, Indy 2
Savannah 2, Jacksonville 1
Fort Wayne 5, Florida 0
Tahoe 5, Rapid City 4
Thursday’s Games
Wheeling 4, Greensboro 2
Wichita 6, Utah 4
Friday’s Games
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Bloomington at Indy, 7 p.m.
Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.
Wheeling at Greensboro, 7 p.m.
Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.
Worcester at Maine, 7:15 p.m.
Fort Wayne at Florida, 7:30 p.m.
Iowa at Cincinnati, 7:35 p.m.
Allen at Tulsa, 8:05 p.m.
Idaho at Kansas City, 8:05 p.m.
Utah at Wichita, 8:05 p.m.
Tahoe at Rapid City, 9:05 p.m.
Saturday’s Games
Iowa at Cincinnati, 4:05 p.m.
Maine at Worcester, 6:05 p.m.
Tahoe at Rapid City, 6:05 p.m.
Atlanta at Savannah, 7 p.m.
Fort Wayne at Florida, 7 p.m.
South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Reading, 7 p.m.
Wheeling at Greensboro, 7 p.m.
Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.
Idaho at Kansas City, 7:05 p.m.
Orlando at Greenville, 7:05 p.m.
Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.
Indy at Bloomington, 8 p.m.
Sunday’s Games
Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Reading, 3 p.m.
Adirondack at Norfolk, 3:05 p.m.
Maine at Worcester, 3:05 p.m.
Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.
Allen at Tulsa, 4:05 p.m.
Iowa at Toledo, 5:15 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.