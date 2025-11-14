DP World Tour Championship Scores

Friday
At Earth Course
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $10 million
Yardage: 7,706; Par: 72
Second Round
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|67-65—132
|Daniel Hillier, New Zealand
|67-68—135
|Shane Lowry, Ireland
|68-67—135
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|66-69—135
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-67—135
|Justin Rose, England
|68-67—135
|Laurie Canter, England
|68-68—136
|Tommy Fleetwood, England
|65-71—136
|Robert MacIntyre, Scotland
|69-67—136
|Alex Noren, Sweden
|68-68—136
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-67—137
|Tyrrell Hatton, England
|70-67—137
|Ludvig Aberg, Sweden
|72-66—138
|Matt Fitzpatrick, England
|69-69—138
|Thriston Lawrence, South Africa
|66-72—138
|John Parry, England
|71-67—138
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69—139
|Grant Forrest, Scotland
|68-71—139
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|70-69—139
|Keita Nakajima, Japan
|70-69—139
|Matthew Jordan, England
|68-72—140
|Michael Kim, United States
|64-76—140
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-70—140
|Hao-Tong Li, China
|74-66—140
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|70-70—140
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|68-72—140
|Patrick Reed, United States
|72-68—140
|Andy Sullivan, England
|66-74—140
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70—140
|Daniel Brown, England
|68-73—141
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-70—141
|Brandon Robinson-Thompson, England
|67-74—141
|Adrien Saddier, France
|73-68—141
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-72—141
|Jorge Campillo, Spain
|70-72—142
|Calum Hill, Scotland
|72-70—142
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-70—142
|Elvis Smylie, Australia
|74-68—142
|Marcus Armitage, England
|71-72—143
|Martin Couvra, France
|73-70—143
|Oliver Lindell, Finland
|72-71—143
|Connor Syme, Scotland
|69-74—143
|Johannes Veerman, United States
|72-71—143
|Joost Luiten, Netherlands
|71-73—144
|Marco Penge, England
|74-70—144
|Aaron Rai, England
|73-71—144
|Shaun Norris, South Africa
|74-71—145
|Kristoffer Reitan, Norway
|74-71—145
|Jordan L. Smith, England
|75-70—145
|Joakim Lagergren, Sweden
|75-71—146
|Richard Mansell, England
|72-74—146
|Nacho Elvira, Spain
|70-77—147
