DP World Tour Championship Scores

The Associated Press

November 14, 2025, 8:09 AM

Friday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

Second Round

Nicolai Hojgaard, Denmark 67-65—132
Daniel Hillier, New Zealand 67-68—135
Shane Lowry, Ireland 68-67—135
Rory McIlroy, Northern Ireland 66-69—135
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-67—135
Justin Rose, England 68-67—135
Laurie Canter, England 68-68—136
Tommy Fleetwood, England 65-71—136
Robert MacIntyre, Scotland 69-67—136
Alex Noren, Sweden 68-68—136
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-67—137
Tyrrell Hatton, England 70-67—137
Ludvig Aberg, Sweden 72-66—138
Matt Fitzpatrick, England 69-69—138
Thriston Lawrence, South Africa 66-72—138
John Parry, England 71-67—138
Ewen Ferguson, Scotland 70-69—139
Grant Forrest, Scotland 68-71—139
Rasmus Hojgaard, Denmark 70-69—139
Keita Nakajima, Japan 70-69—139
Matthew Jordan, England 68-72—140
Michael Kim, United States 64-76—140
Kazuma Kobori, New Zealand 70-70—140
Hao-Tong Li, China 74-66—140
Tom McKibbin, Northern Ireland 70-70—140
Jacob Skov Olesen, Denmark 68-72—140
Patrick Reed, United States 72-68—140
Andy Sullivan, England 66-74—140
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70—140
Daniel Brown, England 68-73—141
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-70—141
Brandon Robinson-Thompson, England 67-74—141
Adrien Saddier, France 73-68—141
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-72—141
Jorge Campillo, Spain 70-72—142
Calum Hill, Scotland 72-70—142
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-70—142
Elvis Smylie, Australia 74-68—142
Marcus Armitage, England 71-72—143
Martin Couvra, France 73-70—143
Oliver Lindell, Finland 72-71—143
Connor Syme, Scotland 69-74—143
Johannes Veerman, United States 72-71—143
Joost Luiten, Netherlands 71-73—144
Marco Penge, England 74-70—144
Aaron Rai, England 73-71—144
Shaun Norris, South Africa 74-71—145
Kristoffer Reitan, Norway 74-71—145
Jordan L. Smith, England 75-70—145
Joakim Lagergren, Sweden 75-71—146
Richard Mansell, England 72-74—146
Nacho Elvira, Spain 70-77—147

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

