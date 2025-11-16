Live Radio
DP World Tour Championship Par Scores

The Associated Press

November 16, 2025, 9:32 AM

Sunday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Matt Fitzpatrick, England (2000), $2,577,945 69-69-66-66—270 -18
Rory McIlroy, Northern Ireland (1335), $1,082,737 66-69-68-67—270 -18
Laurie Canter, England (570), $417,842 68-68-68-67—271 -17
Tommy Fleetwood, England (570), $417,842 65-71-68-67—271 -17
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (570), $417,842 68-67-68-68—271 -17
Ludvig Aberg, Sweden (0), $417,842 72-66-67-66—271 -17
Rasmus Hojgaard, Denmark (359), $219,125 70-69-65-69—273 -15
Angel Ayora Fanegas, Spain (269), $163,270 70-67-67-70—274 -14
Hao-Tong Li, China (269), $163,270 74-66-66-68—274 -14
Robert MacIntyre, Scotland (269), $163,270 69-67-70-68—274 -14
Nicolai Hojgaard, Denmark (206), $117,153 67-65-73-70—275 -13
Jacob Skov Olesen, Denmark (206), $117,153 68-72-66-69—275 -13
Shane Lowry, Ireland (0), $117,153 68-67-71-69—275 -13
Tyrrell Hatton, England (180), $100,970 70-67-67-72—276 -12
Justin Rose, England (180), $100,970 68-67-70-71—276 -12
Daniel Hillier, New Zealand (158), $88,295 67-68-72-70—277 -11
Tom McKibbin, Northern Ireland (158), $88,295 70-70-70-67—277 -11
Keita Nakajima, Japan (158), $88,295 70-69-69-69—277 -11
Alex Noren, Sweden (158), $88,295 68-68-72-69—277 -11
Jayden Trey Schaper, South Africa (142), $78,198 69-72-67-70—278 -10
Jordan L. Smith, England (142), $78,198 75-70-64-69—278 -10
Marco Penge, England (135), $73,579 74-70-68-67—279 -9
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (135), $73,579 70-70-70-69—279 -9
Michael Kim, United States (124), $67,778 64-76-71-69—280 -8
Thriston Lawrence, South Africa (124), $67,778 66-72-68-74—280 -8
Adrien Saddier, France (124), $67,778 73-68-69-70—280 -8
Johannes Veerman, United States (124), $67,778 72-71-66-71—280 -8
Ewen Ferguson, Scotland (106), $58,111 70-69-73-69—281 -7
Grant Forrest, Scotland (106), $58,111 68-71-72-70—281 -7
Oliver Lindell, Finland (106), $58,111 72-71-70-68—281 -7
John Parry, England (106), $58,111 71-67-70-73—281 -7
Patrick Reed, United States (106), $58,111 72-68-70-71—281 -7
Kristoffer Reitan, Norway (106), $58,111 74-71-68-68—281 -7
Calum Hill, Scotland (93), $49,411 72-70-71-69—282 -6
Brandon Robinson-Thompson, England (93), $49,411 67-74-70-71—282 -6
Andy Sullivan, England (93), $49,411 66-74-71-71—282 -6
Jorge Campillo, Spain (85), $43,610 70-72-73-68—283 -5
Jacques Kruyswijk, South Africa (85), $43,610 71-70-70-72—283 -5
Joakim Lagergren, Sweden (85), $43,610 75-71-69-68—283 -5
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (85), $43,610 72-70-73-68—283 -5
Aaron Rai, England (79), $40,388 73-71-72-68—284 -4
Marcus Armitage, England (74), $37,810 71-72-68-74—285 -3
Kazuma Kobori, New Zealand (74), $37,810 70-70-70-75—285 -3
Elvis Smylie, Australia (74), $37,810 74-68-72-71—285 -3
Daniel Brown, England (68), $34,587 68-73-69-76—286 -2
Matthew Jordan, England (68), $34,587 68-72-73-73—286 -2
Connor Syme, Scotland (64), $32,654 69-74-70-74—287 -1
Joost Luiten, Netherlands (62), $31,365 71-73-71-74—289 +1
Richard Mansell, England (60), $30,076 72-74-69-75—290 +2
Shaun Norris, South Africa (57), $28,787 74-71-75-71—291 +3
Nacho Elvira, Spain (55), $27,498 70-77-75-71—293 +5
Martin Couvra, France (52), $26,209 73-70-73-82—298 +10

