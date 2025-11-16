DP World Tour Championship Par Scores

Sunday
At Earth Course
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $10 million
Yardage: 7,706; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Matt Fitzpatrick, England (2000), $2,577,945
|69-69-66-66—270
|-18
|Rory McIlroy, Northern Ireland (1335), $1,082,737
|66-69-68-67—270
|-18
|Laurie Canter, England (570), $417,842
|68-68-68-67—271
|-17
|Tommy Fleetwood, England (570), $417,842
|65-71-68-67—271
|-17
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (570), $417,842
|68-67-68-68—271
|-17
|Ludvig Aberg, Sweden (0), $417,842
|72-66-67-66—271
|-17
|Rasmus Hojgaard, Denmark (359), $219,125
|70-69-65-69—273
|-15
|Angel Ayora Fanegas, Spain (269), $163,270
|70-67-67-70—274
|-14
|Hao-Tong Li, China (269), $163,270
|74-66-66-68—274
|-14
|Robert MacIntyre, Scotland (269), $163,270
|69-67-70-68—274
|-14
|Nicolai Hojgaard, Denmark (206), $117,153
|67-65-73-70—275
|-13
|Jacob Skov Olesen, Denmark (206), $117,153
|68-72-66-69—275
|-13
|Shane Lowry, Ireland (0), $117,153
|68-67-71-69—275
|-13
|Tyrrell Hatton, England (180), $100,970
|70-67-67-72—276
|-12
|Justin Rose, England (180), $100,970
|68-67-70-71—276
|-12
|Daniel Hillier, New Zealand (158), $88,295
|67-68-72-70—277
|-11
|Tom McKibbin, Northern Ireland (158), $88,295
|70-70-70-67—277
|-11
|Keita Nakajima, Japan (158), $88,295
|70-69-69-69—277
|-11
|Alex Noren, Sweden (158), $88,295
|68-68-72-69—277
|-11
|Jayden Trey Schaper, South Africa (142), $78,198
|69-72-67-70—278
|-10
|Jordan L. Smith, England (142), $78,198
|75-70-64-69—278
|-10
|Marco Penge, England (135), $73,579
|74-70-68-67—279
|-9
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (135), $73,579
|70-70-70-69—279
|-9
|Michael Kim, United States (124), $67,778
|64-76-71-69—280
|-8
|Thriston Lawrence, South Africa (124), $67,778
|66-72-68-74—280
|-8
|Adrien Saddier, France (124), $67,778
|73-68-69-70—280
|-8
|Johannes Veerman, United States (124), $67,778
|72-71-66-71—280
|-8
|Ewen Ferguson, Scotland (106), $58,111
|70-69-73-69—281
|-7
|Grant Forrest, Scotland (106), $58,111
|68-71-72-70—281
|-7
|Oliver Lindell, Finland (106), $58,111
|72-71-70-68—281
|-7
|John Parry, England (106), $58,111
|71-67-70-73—281
|-7
|Patrick Reed, United States (106), $58,111
|72-68-70-71—281
|-7
|Kristoffer Reitan, Norway (106), $58,111
|74-71-68-68—281
|-7
|Calum Hill, Scotland (93), $49,411
|72-70-71-69—282
|-6
|Brandon Robinson-Thompson, England (93), $49,411
|67-74-70-71—282
|-6
|Andy Sullivan, England (93), $49,411
|66-74-71-71—282
|-6
|Jorge Campillo, Spain (85), $43,610
|70-72-73-68—283
|-5
|Jacques Kruyswijk, South Africa (85), $43,610
|71-70-70-72—283
|-5
|Joakim Lagergren, Sweden (85), $43,610
|75-71-69-68—283
|-5
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (85), $43,610
|72-70-73-68—283
|-5
|Aaron Rai, England (79), $40,388
|73-71-72-68—284
|-4
|Marcus Armitage, England (74), $37,810
|71-72-68-74—285
|-3
|Kazuma Kobori, New Zealand (74), $37,810
|70-70-70-75—285
|-3
|Elvis Smylie, Australia (74), $37,810
|74-68-72-71—285
|-3
|Daniel Brown, England (68), $34,587
|68-73-69-76—286
|-2
|Matthew Jordan, England (68), $34,587
|68-72-73-73—286
|-2
|Connor Syme, Scotland (64), $32,654
|69-74-70-74—287
|-1
|Joost Luiten, Netherlands (62), $31,365
|71-73-71-74—289
|+1
|Richard Mansell, England (60), $30,076
|72-74-69-75—290
|+2
|Shaun Norris, South Africa (57), $28,787
|74-71-75-71—291
|+3
|Nacho Elvira, Spain (55), $27,498
|70-77-75-71—293
|+5
|Martin Couvra, France (52), $26,209
|73-70-73-82—298
|+10
