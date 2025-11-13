Live Radio
Home » Sports » Comeback Player of the…

Comeback Player of the Year Awards

The Associated Press

November 13, 2025, 10:27 PM

American League

2025 — Jacob deGrom, Texas

2024 — Garrett Crochet, Chicago White Sox

2023 — Liam Hendricks, Chicago White Sox

2022 — Justin Verlander, Houston

2021 — Trey Mancini, Baltimore

2020 — Salvador Perez, Kansas City

2019 — Carlos Carrasco, Cleveland

2018 — David Price, Boston

2017 — Mike Moustakas, Kansas City

2016 — Rick Porcello, Boston

2015 — Prince Fielder, Texas

2014 — Chris Young, Seattle

2013 — Mariano Rivera, N.Y. Yankees

2012 — Fernando Rodney, Tampa Bay

2011 — Jacoby Ellsbury, Boston

2010 — Francisco Liriano, Minnesota

2009 — Aaron Hill, Toronto

2008 — Cliff Lee, Cleveland

2007 — Carlos Peña, Tampa Bay

2006 — Jim Thome, Chicago

2005 — Jason Giambi, N.Y. Yankees

National League

2025 — Ronald Acuna Jr., Atlanta

2024 — Chris Sale, Atlanta

2023 — Cody Bellinger, Chicago Cubs

2022 — Albert Pujols, St. Louis

2021 — Buster Posey, San Francisco

2020 — Daniel Bard, Colorado

2019 — Josh Donaldson, Atlanta

2018 — Jonny Venters, Atlanta

2017 — Greg Holland, Colorado

2016 — Anthony Rendon, Washington

2015 — Matt Harvey, N.Y. Mets

2014 — Casey McGehee, Miami

2013 — Francisco Liriano, Pittsburgh

2012 — Buster Posey, San Francisco

2011 — Lance Berkman, St. Louis

2010 — Tim Hudson, Atlanta

2009 — Chris Carpenter, St. Louis

2008 — Brad Lidge, Philadelphia

2007 — Dmitri Young, Washington

2006 — Nomar Garciaparra, L.A. Dodgers

2005 — Ken Griffey Jr., Cincinnati

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up