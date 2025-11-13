Comeback Player of the Year Awards

American League
2025 — Jacob deGrom, Texas
2024 — Garrett Crochet, Chicago White Sox
2023 — Liam Hendricks, Chicago White Sox
2022 — Justin Verlander, Houston
2021 — Trey Mancini, Baltimore
2020 — Salvador Perez, Kansas City
2019 — Carlos Carrasco, Cleveland
2018 — David Price, Boston
2017 — Mike Moustakas, Kansas City
2016 — Rick Porcello, Boston
2015 — Prince Fielder, Texas
2014 — Chris Young, Seattle
2013 — Mariano Rivera, N.Y. Yankees
2012 — Fernando Rodney, Tampa Bay
2011 — Jacoby Ellsbury, Boston
2010 — Francisco Liriano, Minnesota
2009 — Aaron Hill, Toronto
2008 — Cliff Lee, Cleveland
2007 — Carlos Peña, Tampa Bay
2006 — Jim Thome, Chicago
2005 — Jason Giambi, N.Y. Yankees
National League
2025 — Ronald Acuna Jr., Atlanta
2024 — Chris Sale, Atlanta
2023 — Cody Bellinger, Chicago Cubs
2022 — Albert Pujols, St. Louis
2021 — Buster Posey, San Francisco
2020 — Daniel Bard, Colorado
2019 — Josh Donaldson, Atlanta
2018 — Jonny Venters, Atlanta
2017 — Greg Holland, Colorado
2016 — Anthony Rendon, Washington
2015 — Matt Harvey, N.Y. Mets
2014 — Casey McGehee, Miami
2013 — Francisco Liriano, Pittsburgh
2012 — Buster Posey, San Francisco
2011 — Lance Berkman, St. Louis
2010 — Tim Hudson, Atlanta
2009 — Chris Carpenter, St. Louis
2008 — Brad Lidge, Philadelphia
2007 — Dmitri Young, Washington
2006 — Nomar Garciaparra, L.A. Dodgers
2005 — Ken Griffey Jr., Cincinnati
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.