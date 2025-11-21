CME Group Tour Championship Scores

Friday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $11 million
Yardage: 6,734; Par: 72
Second Round
|Jeeno Thitikul
|67-63—130
|Sei Young Kim
|67-66—133
|Nasa Hataoka
|67-67—134
|Somi Lee
|64-70—134
|Pajaree Anannarukarn
|68-67—135
|Brooke Henderson
|68-67—135
|Nelly Korda
|71-64—135
|Minjee Lee
|68-67—135
|Jin Hee Im
|67-69—136
|Nanna Koerstz Madsen
|69-67—136
|Hae-Ran Ryu
|69-67—136
|Patty Tavatanakit
|69-67—136
|Jenny Bae
|68-69—137
|Allisen Corpuz
|66-71—137
|Lydia Ko
|69-68—137
|Jennifer Kupcho
|69-68—137
|Rio Takeda
|69-68—137
|Charley Hull
|69-69—138
|Akie Iwai
|72-66—138
|A Lim Kim
|69-69—138
|Chisato Iwai
|68-71—139
|Auston Kim
|72-67—139
|Maja Stark
|70-69—139
|Lottie Woad
|70-69—139
|Miyu Yamashita
|70-69—139
|Angel Yin
|71-68—139
|Hye Jin Choi
|72-68—140
|Minami Katsu
|69-71—140
|Grace Kim
|68-72—140
|Stephanie Kyriacou
|68-72—140
|Sarah Schmelzel
|70-70—140
|Lexi Thompson
|70-70—140
|Manon De Roey
|69-72—141
|Ariya Jutanugarn
|73-68—141
|Hyo Joo Kim
|74-67—141
|Yan Liu
|74-67—141
|Ayaka Furue
|72-70—142
|Nataliya Guseva
|69-73—142
|Esther Henseleit
|68-74—142
|Megan Khang
|72-70—142
|Jin Young Ko
|69-73—142
|Andrea Lee
|70-72—142
|Mi Hyang Lee
|72-70—142
|Ingrid Lindblad
|71-71—142
|Gaby Lopez
|69-73—142
|Yealimi Noh
|71-71—142
|Madelene Sagstrom
|68-74—142
|Mao Saigo
|73-69—142
|Ruoning Yin
|72-70—142
|Lindy Duncan
|73-70—143
|Lucy Li
|69-74—143
|Brooke Matthews
|69-74—143
|Celine Boutier
|73-71—144
|Carlota Ciganda
|69-75—144
|Miranda Wang
|70-74—144
|Lauren Coughlin
|73-72—145
|Linn Grant
|72-73—145
|Leona Maguire
|70-75—145
|Chanettee Wannasaen
|74-71—145
|Hannah Green
|76-71—147
