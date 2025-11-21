Live Radio
CME Group Tour Championship Scores

The Associated Press

November 21, 2025, 5:10 PM

Friday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

Second Round

Jeeno Thitikul 67-63—130
Sei Young Kim 67-66—133
Nasa Hataoka 67-67—134
Somi Lee 64-70—134
Pajaree Anannarukarn 68-67—135
Brooke Henderson 68-67—135
Nelly Korda 71-64—135
Minjee Lee 68-67—135
Jin Hee Im 67-69—136
Nanna Koerstz Madsen 69-67—136
Hae-Ran Ryu 69-67—136
Patty Tavatanakit 69-67—136
Jenny Bae 68-69—137
Allisen Corpuz 66-71—137
Lydia Ko 69-68—137
Jennifer Kupcho 69-68—137
Rio Takeda 69-68—137
Charley Hull 69-69—138
Akie Iwai 72-66—138
A Lim Kim 69-69—138
Chisato Iwai 68-71—139
Auston Kim 72-67—139
Maja Stark 70-69—139
Lottie Woad 70-69—139
Miyu Yamashita 70-69—139
Angel Yin 71-68—139
Hye Jin Choi 72-68—140
Minami Katsu 69-71—140
Grace Kim 68-72—140
Stephanie Kyriacou 68-72—140
Sarah Schmelzel 70-70—140
Lexi Thompson 70-70—140
Manon De Roey 69-72—141
Ariya Jutanugarn 73-68—141
Hyo Joo Kim 74-67—141
Yan Liu 74-67—141
Ayaka Furue 72-70—142
Nataliya Guseva 69-73—142
Esther Henseleit 68-74—142
Megan Khang 72-70—142
Jin Young Ko 69-73—142
Andrea Lee 70-72—142
Mi Hyang Lee 72-70—142
Ingrid Lindblad 71-71—142
Gaby Lopez 69-73—142
Yealimi Noh 71-71—142
Madelene Sagstrom 68-74—142
Mao Saigo 73-69—142
Ruoning Yin 72-70—142
Lindy Duncan 73-70—143
Lucy Li 69-74—143
Brooke Matthews 69-74—143
Celine Boutier 73-71—144
Carlota Ciganda 69-75—144
Miranda Wang 70-74—144
Lauren Coughlin 73-72—145
Linn Grant 72-73—145
Leona Maguire 70-75—145
Chanettee Wannasaen 74-71—145
Hannah Green 76-71—147

