CME Group Tour Championship Par Scores

Sunday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $11 million
Yardage: 6,734; Par: 72
Final Round
|Jeeno Thitikul, $4,000,000
|67-63-64-68—262
|-26
|Pajaree Anannarukarn, $1,000,000
|68-67-65-66—266
|-22
|Nelly Korda, $550,000
|71-64-65-68—268
|-20
|Gaby Lopez, $350,000
|69-73-62-65—269
|-19
|Nasa Hataoka, $260,000
|67-67-71-66—271
|-17
|Sei Young Kim, $195,000
|67-66-68-71—272
|-16
|Brooke Henderson, $137,000
|68-67-70-69—274
|-14
|Auston Kim, $137,000
|72-67-68-67—274
|-14
|Patty Tavatanakit, $137,000
|69-67-71-67—274
|-14
|Jenny Bae, $107,167
|68-69-69-69—275
|-13
|Somi Lee, $107,167
|64-70-68-73—275
|-13
|Hae-Ran Ryu, $107,167
|69-67-69-70—275
|-13
|Jin Hee Im, $88,083
|67-69-70-70—276
|-12
|Chisato Iwai, $88,083
|68-71-69-68—276
|-12
|Stephanie Kyriacou, $88,083
|68-72-70-66—276
|-12
|Minjee Lee, $88,083
|68-67-70-71—276
|-12
|Sarah Schmelzel, $88,083
|70-70-67-69—276
|-12
|Rio Takeda, $88,083
|69-68-68-71—276
|-12
|Charley Hull, $78,071
|69-69-68-71—277
|-11
|Akie Iwai, $78,071
|72-66-67-72—277
|-11
|Mao Saigo, $78,071
|73-69-67-68—277
|-11
|Maja Stark, $78,071
|70-69-70-68—277
|-11
|Lexi Thompson, $78,071
|70-70-66-71—277
|-11
|Lottie Woad, $78,071
|70-69-66-72—277
|-11
|Ruoning Yin, $78,071
|72-70-65-70—277
|-11
|Hye Jin Choi, $71,107
|72-68-70-68—278
|-10
|Allisen Corpuz, $71,107
|66-71-72-69—278
|-10
|Ayaka Furue, $71,107
|72-70-67-69—278
|-10
|Minami Katsu, $71,107
|69-71-68-70—278
|-10
|Grace Kim, $71,107
|68-72-69-69—278
|-10
|Ingrid Lindblad, $71,107
|71-71-66-70—278
|-10
|Miranda Wang, $71,107
|70-74-68-66—278
|-10
|Lindy Duncan, $67,000
|73-70-67-69—279
|-9
|Ariya Jutanugarn, $67,000
|73-68-67-71—279
|-9
|Andrea Lee, $67,000
|70-72-69-68—279
|-9
|Nataliya Guseva, $64,750
|69-73-67-71—280
|-8
|Nanna Koerstz Madsen, $64,750
|69-67-67-77—280
|-8
|Miyu Yamashita, $64,750
|70-69-71-70—280
|-8
|Carlota Ciganda, $62,875
|69-75-67-70—281
|-7
|Lucy Li, $62,875
|69-74-69-69—281
|-7
|Hyo Joo Kim, $61,750
|74-67-73-68—282
|-6
|Lydia Ko, $61,750
|69-68-73-72—282
|-6
|Linn Grant, $60,500
|72-73-68-70—283
|-5
|A Lim Kim, $60,500
|69-69-70-75—283
|-5
|Mi Hyang Lee, $60,500
|72-70-73-68—283
|-5
|Jin Young Ko, $59,500
|69-73-70-72—284
|-4
|Celine Boutier, $58,250
|73-71-69-72—285
|-3
|Lauren Coughlin, $58,250
|73-72-68-72—285
|-3
|Manon De Roey, $58,250
|69-72-70-74—285
|-3
|Esther Henseleit, $58,250
|68-74-73-70—285
|-3
|Hannah Green, $56,875
|76-71-68-71—286
|-2
|Megan Khang, $56,875
|72-70-71-73—286
|-2
|Jennifer Kupcho, $56,875
|69-68-66-83—286
|-2
|Yan Liu, $56,875
|74-67-68-77—286
|-2
|Yealimi Noh, $56,125
|71-71-70-75—287
|-1
|Madelene Sagstrom, $56,125
|68-74-72-73—287
|-1
|Angel Yin, $55,750
|71-68-75-75—289
|+1
|Leona Maguire, $55,500
|70-75-72-73—290
|+2
|Brooke Matthews, $55,250
|69-74-72-78—293
|+5
|Chanettee Wannasaen, $55,000
|74-71-74-75—294
|+6
