CME Group Tour Championship Par Scores

The Associated Press

November 23, 2025, 6:01 PM

Sunday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

Final Round

Jeeno Thitikul, $4,000,000 67-63-64-68—262 -26
Pajaree Anannarukarn, $1,000,000 68-67-65-66—266 -22
Nelly Korda, $550,000 71-64-65-68—268 -20
Gaby Lopez, $350,000 69-73-62-65—269 -19
Nasa Hataoka, $260,000 67-67-71-66—271 -17
Sei Young Kim, $195,000 67-66-68-71—272 -16
Brooke Henderson, $137,000 68-67-70-69—274 -14
Auston Kim, $137,000 72-67-68-67—274 -14
Patty Tavatanakit, $137,000 69-67-71-67—274 -14
Jenny Bae, $107,167 68-69-69-69—275 -13
Somi Lee, $107,167 64-70-68-73—275 -13
Hae-Ran Ryu, $107,167 69-67-69-70—275 -13
Jin Hee Im, $88,083 67-69-70-70—276 -12
Chisato Iwai, $88,083 68-71-69-68—276 -12
Stephanie Kyriacou, $88,083 68-72-70-66—276 -12
Minjee Lee, $88,083 68-67-70-71—276 -12
Sarah Schmelzel, $88,083 70-70-67-69—276 -12
Rio Takeda, $88,083 69-68-68-71—276 -12
Charley Hull, $78,071 69-69-68-71—277 -11
Akie Iwai, $78,071 72-66-67-72—277 -11
Mao Saigo, $78,071 73-69-67-68—277 -11
Maja Stark, $78,071 70-69-70-68—277 -11
Lexi Thompson, $78,071 70-70-66-71—277 -11
Lottie Woad, $78,071 70-69-66-72—277 -11
Ruoning Yin, $78,071 72-70-65-70—277 -11
Hye Jin Choi, $71,107 72-68-70-68—278 -10
Allisen Corpuz, $71,107 66-71-72-69—278 -10
Ayaka Furue, $71,107 72-70-67-69—278 -10
Minami Katsu, $71,107 69-71-68-70—278 -10
Grace Kim, $71,107 68-72-69-69—278 -10
Ingrid Lindblad, $71,107 71-71-66-70—278 -10
Miranda Wang, $71,107 70-74-68-66—278 -10
Lindy Duncan, $67,000 73-70-67-69—279 -9
Ariya Jutanugarn, $67,000 73-68-67-71—279 -9
Andrea Lee, $67,000 70-72-69-68—279 -9
Nataliya Guseva, $64,750 69-73-67-71—280 -8
Nanna Koerstz Madsen, $64,750 69-67-67-77—280 -8
Miyu Yamashita, $64,750 70-69-71-70—280 -8
Carlota Ciganda, $62,875 69-75-67-70—281 -7
Lucy Li, $62,875 69-74-69-69—281 -7
Hyo Joo Kim, $61,750 74-67-73-68—282 -6
Lydia Ko, $61,750 69-68-73-72—282 -6
Linn Grant, $60,500 72-73-68-70—283 -5
A Lim Kim, $60,500 69-69-70-75—283 -5
Mi Hyang Lee, $60,500 72-70-73-68—283 -5
Jin Young Ko, $59,500 69-73-70-72—284 -4
Celine Boutier, $58,250 73-71-69-72—285 -3
Lauren Coughlin, $58,250 73-72-68-72—285 -3
Manon De Roey, $58,250 69-72-70-74—285 -3
Esther Henseleit, $58,250 68-74-73-70—285 -3
Hannah Green, $56,875 76-71-68-71—286 -2
Megan Khang, $56,875 72-70-71-73—286 -2
Jennifer Kupcho, $56,875 69-68-66-83—286 -2
Yan Liu, $56,875 74-67-68-77—286 -2
Yealimi Noh, $56,125 71-71-70-75—287 -1
Madelene Sagstrom, $56,125 68-74-72-73—287 -1
Angel Yin, $55,750 71-68-75-75—289 +1
Leona Maguire, $55,500 70-75-72-73—290 +2
Brooke Matthews, $55,250 69-74-72-78—293 +5
Chanettee Wannasaen, $55,000 74-71-74-75—294 +6

