CME Group Tour Championship Par Scores

The Associated Press

November 21, 2025, 5:10 PM

Friday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

Second Round

Jeeno Thitikul 67-63—130 -14
Sei Young Kim 67-66—133 -11
Nasa Hataoka 67-67—134 -10
Somi Lee 64-70—134 -10
Pajaree Anannarukarn 68-67—135 -9
Brooke Henderson 68-67—135 -9
Nelly Korda 71-64—135 -9
Minjee Lee 68-67—135 -9
Jin Hee Im 67-69—136 -8
Nanna Koerstz Madsen 69-67—136 -8
Hae-Ran Ryu 69-67—136 -8
Patty Tavatanakit 69-67—136 -8
Jenny Bae 68-69—137 -7
Allisen Corpuz 66-71—137 -7
Lydia Ko 69-68—137 -7
Jennifer Kupcho 69-68—137 -7
Rio Takeda 69-68—137 -7
Charley Hull 69-69—138 -6
Akie Iwai 72-66—138 -6
A Lim Kim 69-69—138 -6
Chisato Iwai 68-71—139 -5
Auston Kim 72-67—139 -5
Maja Stark 70-69—139 -5
Lottie Woad 70-69—139 -5
Miyu Yamashita 70-69—139 -5
Angel Yin 71-68—139 -5
Hye Jin Choi 72-68—140 -4
Minami Katsu 69-71—140 -4
Grace Kim 68-72—140 -4
Stephanie Kyriacou 68-72—140 -4
Sarah Schmelzel 70-70—140 -4
Lexi Thompson 70-70—140 -4
Manon De Roey 69-72—141 -3
Ariya Jutanugarn 73-68—141 -3
Hyo Joo Kim 74-67—141 -3
Yan Liu 74-67—141 -3
Ayaka Furue 72-70—142 -2
Nataliya Guseva 69-73—142 -2
Esther Henseleit 68-74—142 -2
Megan Khang 72-70—142 -2
Jin Young Ko 69-73—142 -2
Andrea Lee 70-72—142 -2
Mi Hyang Lee 72-70—142 -2
Ingrid Lindblad 71-71—142 -2
Gaby Lopez 69-73—142 -2
Yealimi Noh 71-71—142 -2
Madelene Sagstrom 68-74—142 -2
Mao Saigo 73-69—142 -2
Ruoning Yin 72-70—142 -2
Lindy Duncan 73-70—143 -1
Lucy Li 69-74—143 -1
Brooke Matthews 69-74—143 -1
Celine Boutier 73-71—144 E
Carlota Ciganda 69-75—144 E
Miranda Wang 70-74—144 E
Lauren Coughlin 73-72—145 +1
Linn Grant 72-73—145 +1
Leona Maguire 70-75—145 +1
Chanettee Wannasaen 74-71—145 +1
Hannah Green 76-71—147 +3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
