Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

The Associated Press

November 13, 2025, 6:36 PM

Thursday

At Phoenix Country Club

Phoenix

Purse: $3 million

Yardage: 6,860; Par: 71

First Round

Stewart Cink 33-31—64
Jerry Kelly 33-32—65
Steven Alker 33-33—66
Jason Caron 34-32—66
Steve Flesch 33-33—66
Tommy Gainey 34-32—66
Charlie Wi 33-34—67
Doug Barron 31-37—68
Thomas Bjorn 33-35—68
Angel Cabrera 36-32—68
Alex Cejka 34-34—68
Richard Green 36-32—68
Fredrik Jacobson 33-35—68
Tag Ridings 32-36—68
Miguel Angel Jimenez 35-34—69
Bernhard Langer 34-35—69
Vijay Singh 34-35—69
Y.E. Yang 35-34—69
K.J. Choi 36-34—70
Darren Clarke 34-36—70
Ernie Els 37-33—70
Matt Gogel 36-34—70
Soren Kjeldsen 33-37—70
Cameron Percy 35-35—70
Boo Weekley 36-34—70
Steve Allan 35-36—71
Greg Chalmers 37-34—71
Tim Petrovic 40-31—71
Retief Goosen 37-35—72
Mark Hensby 33-39—72
Ricardo Gonzalez 36-37—73
Padraig Harrington 36-37—73
Paul Stankowski 37-36—73
Justin Leonard 38-36—74
Michael Wright 38-36—74
Timothy O’Neal 37-42—79

