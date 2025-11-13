Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

Thursday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
First Round
|Stewart Cink
|33-31—64
|Jerry Kelly
|33-32—65
|Steven Alker
|33-33—66
|Jason Caron
|34-32—66
|Steve Flesch
|33-33—66
|Tommy Gainey
|34-32—66
|Charlie Wi
|33-34—67
|Doug Barron
|31-37—68
|Thomas Bjorn
|33-35—68
|Angel Cabrera
|36-32—68
|Alex Cejka
|34-34—68
|Richard Green
|36-32—68
|Fredrik Jacobson
|33-35—68
|Tag Ridings
|32-36—68
|Miguel Angel Jimenez
|35-34—69
|Bernhard Langer
|34-35—69
|Vijay Singh
|34-35—69
|Y.E. Yang
|35-34—69
|K.J. Choi
|36-34—70
|Darren Clarke
|34-36—70
|Ernie Els
|37-33—70
|Matt Gogel
|36-34—70
|Soren Kjeldsen
|33-37—70
|Cameron Percy
|35-35—70
|Boo Weekley
|36-34—70
|Steve Allan
|35-36—71
|Greg Chalmers
|37-34—71
|Tim Petrovic
|40-31—71
|Retief Goosen
|37-35—72
|Mark Hensby
|33-39—72
|Ricardo Gonzalez
|36-37—73
|Padraig Harrington
|36-37—73
|Paul Stankowski
|37-36—73
|Justin Leonard
|38-36—74
|Michael Wright
|38-36—74
|Timothy O’Neal
|37-42—79
