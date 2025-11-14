Live Radio
Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

The Associated Press

November 14, 2025, 6:39 PM

Friday

At Phoenix Country Club

Phoenix

Purse: $3 million

Yardage: 6,860; Par: 71

Second Round

Steven Alker 66-65—131
Stewart Cink 64-68—132
Tommy Gainey 66-67—133
Miguel Angel Jimenez 69-65—134
Jerry Kelly 65-69—134
Fredrik Jacobson 68-67—135
Doug Barron 68-68—136
Thomas Bjorn 68-68—136
Alex Cejka 68-68—136
Darren Clarke 70-66—136
Bernhard Langer 69-67—136
Jason Caron 66-71—137
Greg Chalmers 71-66—137
Steve Flesch 66-71—137
Richard Green 68-69—137
Steve Allan 71-67—138
Matt Gogel 70-68—138
Tag Ridings 68-70—138
Vijay Singh 69-69—138
Angel Cabrera 68-71—139
Ernie Els 70-69—139
Y.E. Yang 69-70—139
Padraig Harrington 73-67—140
Mark Hensby 72-68—140
Soren Kjeldsen 70-70—140
Cameron Percy 70-70—140
Boo Weekley 70-70—140
Charlie Wi 67-73—140
K.J. Choi 70-72—142
Retief Goosen 72-70—142
Paul Stankowski 73-70—143
Michael Wright 74-70—144
Ricardo Gonzalez 73-72—145
Justin Leonard 74-71—145
Tim Petrovic 71-74—145
Timothy O’Neal 79-67—146

