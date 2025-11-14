Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

Friday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
Second Round
|Steven Alker
|66-65—131
|Stewart Cink
|64-68—132
|Tommy Gainey
|66-67—133
|Miguel Angel Jimenez
|69-65—134
|Jerry Kelly
|65-69—134
|Fredrik Jacobson
|68-67—135
|Doug Barron
|68-68—136
|Thomas Bjorn
|68-68—136
|Alex Cejka
|68-68—136
|Darren Clarke
|70-66—136
|Bernhard Langer
|69-67—136
|Jason Caron
|66-71—137
|Greg Chalmers
|71-66—137
|Steve Flesch
|66-71—137
|Richard Green
|68-69—137
|Steve Allan
|71-67—138
|Matt Gogel
|70-68—138
|Tag Ridings
|68-70—138
|Vijay Singh
|69-69—138
|Angel Cabrera
|68-71—139
|Ernie Els
|70-69—139
|Y.E. Yang
|69-70—139
|Padraig Harrington
|73-67—140
|Mark Hensby
|72-68—140
|Soren Kjeldsen
|70-70—140
|Cameron Percy
|70-70—140
|Boo Weekley
|70-70—140
|Charlie Wi
|67-73—140
|K.J. Choi
|70-72—142
|Retief Goosen
|72-70—142
|Paul Stankowski
|73-70—143
|Michael Wright
|74-70—144
|Ricardo Gonzalez
|73-72—145
|Justin Leonard
|74-71—145
|Tim Petrovic
|71-74—145
|Timothy O’Neal
|79-67—146
