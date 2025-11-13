Charles Schwab Cup Championship Par Scores

Thursday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
First Round
|Stewart Cink
|33-31—64
|-7
|Jerry Kelly
|33-32—65
|-6
|Steven Alker
|33-33—66
|-5
|Jason Caron
|34-32—66
|-5
|Steve Flesch
|33-33—66
|-5
|Tommy Gainey
|34-32—66
|-5
|Charlie Wi
|33-34—67
|-4
|Doug Barron
|31-37—68
|-3
|Thomas Bjorn
|33-35—68
|-3
|Angel Cabrera
|36-32—68
|-3
|Alex Cejka
|34-34—68
|-3
|Richard Green
|36-32—68
|-3
|Fredrik Jacobson
|33-35—68
|-3
|Tag Ridings
|32-36—68
|-3
|Miguel Angel Jimenez
|35-34—69
|-2
|Bernhard Langer
|34-35—69
|-2
|Vijay Singh
|34-35—69
|-2
|Y.E. Yang
|35-34—69
|-2
|K.J. Choi
|36-34—70
|-1
|Darren Clarke
|34-36—70
|-1
|Ernie Els
|37-33—70
|-1
|Matt Gogel
|36-34—70
|-1
|Soren Kjeldsen
|33-37—70
|-1
|Cameron Percy
|35-35—70
|-1
|Boo Weekley
|36-34—70
|-1
|Steve Allan
|35-36—71
|E
|Greg Chalmers
|37-34—71
|E
|Tim Petrovic
|40-31—71
|E
|Retief Goosen
|37-35—72
|+1
|Mark Hensby
|33-39—72
|+1
|Ricardo Gonzalez
|36-37—73
|+2
|Padraig Harrington
|36-37—73
|+2
|Paul Stankowski
|37-36—73
|+2
|Justin Leonard
|38-36—74
|+3
|Michael Wright
|38-36—74
|+3
|Timothy O’Neal
|37-42—79
|+8
