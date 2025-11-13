Live Radio
Charles Schwab Cup Championship Par Scores

The Associated Press

November 13, 2025, 6:36 PM

Thursday

At Phoenix Country Club

Phoenix

Purse: $3 million

Yardage: 6,860; Par: 71

First Round

Stewart Cink 33-31—64 -7
Jerry Kelly 33-32—65 -6
Steven Alker 33-33—66 -5
Jason Caron 34-32—66 -5
Steve Flesch 33-33—66 -5
Tommy Gainey 34-32—66 -5
Charlie Wi 33-34—67 -4
Doug Barron 31-37—68 -3
Thomas Bjorn 33-35—68 -3
Angel Cabrera 36-32—68 -3
Alex Cejka 34-34—68 -3
Richard Green 36-32—68 -3
Fredrik Jacobson 33-35—68 -3
Tag Ridings 32-36—68 -3
Miguel Angel Jimenez 35-34—69 -2
Bernhard Langer 34-35—69 -2
Vijay Singh 34-35—69 -2
Y.E. Yang 35-34—69 -2
K.J. Choi 36-34—70 -1
Darren Clarke 34-36—70 -1
Ernie Els 37-33—70 -1
Matt Gogel 36-34—70 -1
Soren Kjeldsen 33-37—70 -1
Cameron Percy 35-35—70 -1
Boo Weekley 36-34—70 -1
Steve Allan 35-36—71 E
Greg Chalmers 37-34—71 E
Tim Petrovic 40-31—71 E
Retief Goosen 37-35—72 +1
Mark Hensby 33-39—72 +1
Ricardo Gonzalez 36-37—73 +2
Padraig Harrington 36-37—73 +2
Paul Stankowski 37-36—73 +2
Justin Leonard 38-36—74 +3
Michael Wright 38-36—74 +3
Timothy O’Neal 37-42—79 +8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

