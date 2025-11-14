Live Radio
Charles Schwab Cup Championship Par Scores

The Associated Press

November 14, 2025, 6:39 PM

Friday

At Phoenix Country Club

Phoenix

Purse: $3 million

Yardage: 6,860; Par: 71

Second Round

Steven Alker 66-65—131 -11
Stewart Cink 64-68—132 -10
Tommy Gainey 66-67—133 -9
Miguel Angel Jimenez 69-65—134 -8
Jerry Kelly 65-69—134 -8
Fredrik Jacobson 68-67—135 -7
Doug Barron 68-68—136 -6
Thomas Bjorn 68-68—136 -6
Alex Cejka 68-68—136 -6
Darren Clarke 70-66—136 -6
Bernhard Langer 69-67—136 -6
Jason Caron 66-71—137 -5
Greg Chalmers 71-66—137 -5
Steve Flesch 66-71—137 -5
Richard Green 68-69—137 -5
Steve Allan 71-67—138 -4
Matt Gogel 70-68—138 -4
Tag Ridings 68-70—138 -4
Vijay Singh 69-69—138 -4
Angel Cabrera 68-71—139 -3
Ernie Els 70-69—139 -3
Y.E. Yang 69-70—139 -3
Padraig Harrington 73-67—140 -2
Mark Hensby 72-68—140 -2
Soren Kjeldsen 70-70—140 -2
Cameron Percy 70-70—140 -2
Boo Weekley 70-70—140 -2
Charlie Wi 67-73—140 -2
K.J. Choi 70-72—142 E
Retief Goosen 72-70—142 E
Paul Stankowski 73-70—143 +1
Michael Wright 74-70—144 +2
Ricardo Gonzalez 73-72—145 +3
Justin Leonard 74-71—145 +3
Tim Petrovic 71-74—145 +3
Timothy O’Neal 79-67—146 +4

