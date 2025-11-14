Charles Schwab Cup Championship Par Scores

Friday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
Second Round
|Steven Alker
|66-65—131
|-11
|Stewart Cink
|64-68—132
|-10
|Tommy Gainey
|66-67—133
|-9
|Miguel Angel Jimenez
|69-65—134
|-8
|Jerry Kelly
|65-69—134
|-8
|Fredrik Jacobson
|68-67—135
|-7
|Doug Barron
|68-68—136
|-6
|Thomas Bjorn
|68-68—136
|-6
|Alex Cejka
|68-68—136
|-6
|Darren Clarke
|70-66—136
|-6
|Bernhard Langer
|69-67—136
|-6
|Jason Caron
|66-71—137
|-5
|Greg Chalmers
|71-66—137
|-5
|Steve Flesch
|66-71—137
|-5
|Richard Green
|68-69—137
|-5
|Steve Allan
|71-67—138
|-4
|Matt Gogel
|70-68—138
|-4
|Tag Ridings
|68-70—138
|-4
|Vijay Singh
|69-69—138
|-4
|Angel Cabrera
|68-71—139
|-3
|Ernie Els
|70-69—139
|-3
|Y.E. Yang
|69-70—139
|-3
|Padraig Harrington
|73-67—140
|-2
|Mark Hensby
|72-68—140
|-2
|Soren Kjeldsen
|70-70—140
|-2
|Cameron Percy
|70-70—140
|-2
|Boo Weekley
|70-70—140
|-2
|Charlie Wi
|67-73—140
|-2
|K.J. Choi
|70-72—142
|E
|Retief Goosen
|72-70—142
|E
|Paul Stankowski
|73-70—143
|+1
|Michael Wright
|74-70—144
|+2
|Ricardo Gonzalez
|73-72—145
|+3
|Justin Leonard
|74-71—145
|+3
|Tim Petrovic
|71-74—145
|+3
|Timothy O’Neal
|79-67—146
|+4
