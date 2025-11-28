Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

November 28, 2025, 11:20 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Bemidji St. 7 1 2 0 23 34 20 9 6 2
Minnesota St. (Mankato) 6 1 2 0 21 27 15 9 2 4
Bowling Green 5 2 3 0 19 37 30 6 4 3
Michigan Tech 5 2 2 0 16 26 18 8 5 2
Augustana 3 4 1 0 12 16 16 6 5 1
Lake Superior St. 2 7 0 0 9 16 26 5 9 1
St. Thomas (Minn.) 2 2 2 0 9 20 18 5 6 3
Ferris St. 2 6 0 0 5 19 32 3 11 0
N. Michigan 0 7 0 0 0 10 30 0 15 0

___

Friday’s Games

Minnesota St. (Mankato) 4, N. Michigan 0

Bowling Green 4, Princeton 1

St. Thomas (Minn.) 3, Michigan Tech 3, 2OT

Lake Superior St. 2, Augustana Vikings 1

North Dakota 5, Bemidji St. 3

Saturday’s Games

Princeton at Bowling Green, 6:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Michigan Tech, 6:07 p.m.

Augustana Vikings at Lake Superior St., 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at N. Michigan, 6:07 p.m.

Bemidji St. vs. North Dakota at Ralph Engelstad Arena, 7:07 p.m.

Friday, Dec. 5

N. Michigan at Bowling Green, 7:07 p.m.

Bemidji St. at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Lake Superior St. at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Ferris St. at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

Saturday, Dec. 6

N. Michigan at Bowling Green, 6:07 p.m.

Ferris St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Lake Superior St. at St. Thomas (Minn.), 7:07 p.m.

Bemidji St. at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Friday, Dec. 12

St. Thomas (Minn.) at N. Michigan, 7:07 p.m.

Michigan Tech at Ferris St., 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Saturday, Dec. 13

St. Thomas (Minn.) at N. Michigan, 6:07 p.m.

Michigan Tech at Ferris St., 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Friday, Dec. 19

Omaha at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

