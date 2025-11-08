CCHA Glance

All Times EST
|OVERALL
|W
|L
|T
|SW
|Pts
|GF
|GA
|W
|L
|T
|Bemidji St.
|5
|0
|1
|0
|14
|18
|11
|7
|4
|1
|Michigan Tech
|4
|0
|0
|0
|12
|17
|6
|7
|3
|0
|Bowling Green
|2
|1
|3
|0
|11
|18
|15
|2
|3
|3
|Augustana
|3
|3
|0
|0
|10
|11
|10
|6
|4
|0
|Minnesota St. (Mankato)
|1
|1
|2
|0
|7
|11
|10
|4
|2
|4
|Ferris St.
|1
|3
|0
|0
|3
|7
|13
|2
|8
|0
|St. Thomas (Minn.)
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|6
|3
|5
|1
|Lake Superior St.
|0
|4
|0
|0
|1
|6
|14
|3
|6
|1
|N. Michigan
|0
|4
|0
|0
|0
|5
|13
|0
|12
|0
___
Friday’s Games
Michigan Tech 4, N. Michigan 1
Augustana Vikings 4, Ferris St. 2
Bowling Green 4, Minnesota St. (Mankato) 4, 2OT
Bemidji St. 4, Lake Superior St. 1
Saturday’s Games
Ferris St. 2, Augustana Vikings 0
Michigan Tech 4, N. Michigan 2
Bowling Green 1, Minnesota St. (Mankato) 1, 2OT
Bemidji St. 3, Lake Superior St. 2, OT
Tuesday’s Games
St. Cloud St. at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Friday, Nov. 14
Ferris St. at Bowling Green, 7:07 p.m.
Bemidji St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 7:07 p.m.
Saturday, Nov. 15
Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 6:07 p.m.
Ferris St. at Bowling Green, 6:07 p.m.
Bemidji St. at Michigan Tech, 6:07 p.m.
St. Thomas (Minn.) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.
Friday, Nov. 21
Lake Superior St. at Ferris St., 7:07 p.m.
Michigan Tech at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.
N. Michigan at Bemidji St., 8:07 p.m.
Bowling Green at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Saturday, Nov. 22
Lake Superior St. at Ferris St., 6:07 p.m.
Bowling Green at St. Thomas (Minn.), 7:07 p.m.
Michigan Tech at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
N. Michigan at Bemidji St., 7:07 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.