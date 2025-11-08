Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

November 8, 2025, 10:28 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Bemidji St. 5 0 1 0 14 18 11 7 4 1
Michigan Tech 4 0 0 0 12 17 6 7 3 0
Bowling Green 2 1 3 0 11 18 15 2 3 3
Augustana 3 3 0 0 10 11 10 6 4 0
Minnesota St. (Mankato) 1 1 2 0 7 11 10 4 2 4
Ferris St. 1 3 0 0 3 7 13 2 8 0
St. Thomas (Minn.) 1 1 0 0 2 5 6 3 5 1
Lake Superior St. 0 4 0 0 1 6 14 3 6 1
N. Michigan 0 4 0 0 0 5 13 0 12 0

___

Friday’s Games

Michigan Tech 4, N. Michigan 1

Augustana Vikings 4, Ferris St. 2

Bowling Green 4, Minnesota St. (Mankato) 4, 2OT

Bemidji St. 4, Lake Superior St. 1

Saturday’s Games

Ferris St. 2, Augustana Vikings 0

Michigan Tech 4, N. Michigan 2

Bowling Green 1, Minnesota St. (Mankato) 1, 2OT

Bemidji St. 3, Lake Superior St. 2, OT

Tuesday’s Games

St. Cloud St. at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Friday, Nov. 14

Ferris St. at Bowling Green, 7:07 p.m.

Bemidji St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 7:07 p.m.

Saturday, Nov. 15

Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 6:07 p.m.

Ferris St. at Bowling Green, 6:07 p.m.

Bemidji St. at Michigan Tech, 6:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Friday, Nov. 21

Lake Superior St. at Ferris St., 7:07 p.m.

Michigan Tech at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

N. Michigan at Bemidji St., 8:07 p.m.

Bowling Green at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Saturday, Nov. 22

Lake Superior St. at Ferris St., 6:07 p.m.

Bowling Green at St. Thomas (Minn.), 7:07 p.m.

Michigan Tech at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

N. Michigan at Bemidji St., 7:07 p.m.

