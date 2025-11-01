Live Radio
Home » Sports » CCHA Glance

CCHA Glance

The Associated Press

November 1, 2025, 10:00 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Bemidji St. 3 0 1 0 9 11 8 5 4 1
Bowling Green 2 1 1 0 8 13 10 2 3 1
Augustana 2 2 0 0 7 7 6 5 3 0
Michigan Tech 2 0 0 0 6 9 3 5 3 0
Minnesota St. (Mankato) 1 1 0 0 4 6 5 4 2 2
St. Thomas (Minn.) 1 1 0 0 2 5 6 3 5 1
Lake Superior St. 0 2 0 0 0 3 7 3 4 1
Ferris St. 0 2 0 0 0 3 9 1 7 0
N. Michigan 0 2 0 0 0 2 5 0 10 0

___

Friday’s Games

Lake Superior St. 3, St. Lawrence 3, 2OT

Clarkson 6, Michigan Tech 4

Bemidji St. 4, Bowling Green 4, 2OT

Lindenwood (Mo.) 1, Ferris St. 0

Minnesota St. (Mankato) 3, St. Thomas (Minn.) 1

Augustana Vikings 2, N. Michigan 1

Saturday’s Games

Bemidji St. 3, Bowling Green 2, OT

Michigan Tech 3, St. Lawrence 0

Lake Superior St. 6, Clarkson 2

Lindenwood (Mo.) 3, Ferris St. 2

Augustana Vikings 3, N. Michigan 1

St. Thomas (Minn.) 4, Minnesota St. (Mankato) 3, OT

Friday, Nov. 7

N. Michigan at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Ferris St., 7:07 p.m.

Bowling Green at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

Lake Superior St. at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Nov. 8

Augustana Vikings at Ferris St., 6:07 p.m.

Michigan Tech at N. Michigan, 6:07 p.m.

Bowling Green at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Lake Superior St. at Bemidji St., 7:07 p.m.

Tuesday, Nov. 11

St. Cloud St. at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Friday, Nov. 14

Ferris St. at Bowling Green, 7:07 p.m.

Bemidji St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 7:07 p.m.

Saturday, Nov. 15

Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 6:07 p.m.

Ferris St. at Bowling Green, 6:07 p.m.

Bemidji St. at Michigan Tech, 6:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up