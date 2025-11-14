Live Radio
Home » Sports » Butterfield Bermuda Championship Scores

Butterfield Bermuda Championship Scores

The Associated Press

November 14, 2025, 11:10 AM

Thursday

At Port Royal Golf Course

Southampton, Bermuda

Purse: $6 million

Yardage: 6,828; Par: 71

First Round

Adam Hadwin 32-33—65
Noah Goodwin 34-32—66
Takumi Kanaya 36-30—66
Frankie Capan 33-33—66
Braden Thornberry 35-32—67
Ryo Hisatsune 34-33—67
Isaiah Salinda 31-36—67
Alex Smalley 33-34—67
Chandler Phillips 37-31—68
Harry Higgs 35-33—68
Vince Whaley 33-35—68
Rikuya Hoshino 33-35—68
Kris Ventura 34-34—68
Adam Schenk 32-37—69
Will Gordon 34-35—69
Seamus Power 35-34—69
Nicolas Echavarria 37-32—69
Max McGreevy 34-35—69
Thorbjorn Olesen 34-35—69
David Skinns 33-36—69
Pierceson Coody 34-35—69
Jesper Svensson 36-33—69
Taylor Montgomery 37-32—69
Jeremy Paul 37-32—69
Steven Fisk 35-34—69
Carson Young 36-33—69
Jake Peacock 37-32—69
Niklas Norgaard Moller 35-35—70
Matthew NeSmith 37-33—70
Lee Hodges 33-37—70
Martin Laird 34-36—70
Cristobal Del Solar 36-34—70
Taylor Dickson 36-34—70
Mason Andersen 36-34—70
Harrison Endycott 34-36—70
Ben Kohles 33-37—70
Kevin Velo 36-34—70
Hunter Wolcott 36-34—70
Jonathan Byrd 37-33—70
Kaito Onishi 36-34—70
Greyson Sigg 36-34—70
Vince Covello 35-35—70
Kevin Roy 33-38—71
Justin Hastings 34-37—71
Sami Valimaki 36-35—71
Ryan Palmer 36-35—71
Thomas Rosenmueller 35-36—71
Hayden Springer 36-35—71
Zac Blair 37-34—71
Michael Brennan 39-32—71
Blades Brown 37-34—71
Patrick Fishburn 35-36—71
Camilo Villegas 34-37—71
Tyler Watts 36-35—71
Dylan Wu 36-35—71
Jackson Suber 35-36—71
David Ford 38-33—71
Francesco Molinari 37-35—72
Matti Schmid 39-33—72
Eric Cole 34-38—72
Trevor Cone 38-34—72
Rico Hoey 36-36—72
Matteo Manassero 35-37—72
Henrik Norlander 35-37—72
Matthew Riedel 38-34—72
Taylor Moore 35-37—72
Will Haddrell 35-37—72
Doug Ghim 37-36—73
Antoine Rozner 37-36—73
Tyler Duncan 38-35—73
Andrew Putnam 37-36—73
David Lipsky 36-37—73
Kevin Streelman 35-38—73
Mark Hubbard 37-36—73
Trey Mullinax 37-36—73
John Pak 35-38—73
Scott Piercy 33-40—73
Sam Stevens 35-38—73
Adam Svensson 38-35—73
Matt Wallace 37-36—73
Danny Willett 38-35—73
Kevin Yu 37-36—73
Matt Kuchar 37-37—74
Austin Cook 36-38—74
Ben Martin 36-38—74
Paul Peterson 38-36—74
Samuel Anderson 39-35—74
Joseph Bramlett 37-37—74
Lanto Griffin 37-37—74
Justin Lower 33-41—74
Victor Perez 37-37—74
Ben Silverman 37-37—74
Andrew Zielinski 36-38—74
Will Chandler 37-37—74
Kenny Leseur 33-41—74
Ricky Castillo 36-39—75
Oscar Couilleau 38-37—75
Philip Knowles 36-39—75
Matthieu Pavon 36-39—75
Brandt Snedeker 38-37—75
Sam Ryder 36-39—75
Paul Ferrier 39-36—75
Chad Ramey 37-38—75
Chan Kim 35-41—76
Patrick Rodgers 39-37—76
Rafael Campos 39-37—76
Cameron Champ 37-39—76
Luke Clanton 39-37—76
Quade Cummins 37-39—76
Nick Hardy 39-37—76
Sahith Theegala 38-38—76
Danny Walker 39-37—76
Oliver Betschart 39-37—76
Luke List 39-37—76
Beau Hossler 36-41—77
Henry Smart 39-38—77
Robert Streb 40-37—77
Hayden Buckley 41-37—78
Chase Johnson 40-38—78
Drew Doyle 40-42—82

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up