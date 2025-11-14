Butterfield Bermuda Championship Scores

Thursday
At Port Royal Golf Course
Southampton, Bermuda
Purse: $6 million
Yardage: 6,828; Par: 71
First Round
|Adam Hadwin
|32-33—65
|Noah Goodwin
|34-32—66
|Takumi Kanaya
|36-30—66
|Frankie Capan
|33-33—66
|Braden Thornberry
|35-32—67
|Ryo Hisatsune
|34-33—67
|Isaiah Salinda
|31-36—67
|Alex Smalley
|33-34—67
|Chandler Phillips
|37-31—68
|Harry Higgs
|35-33—68
|Vince Whaley
|33-35—68
|Rikuya Hoshino
|33-35—68
|Kris Ventura
|34-34—68
|Adam Schenk
|32-37—69
|Will Gordon
|34-35—69
|Seamus Power
|35-34—69
|Nicolas Echavarria
|37-32—69
|Max McGreevy
|34-35—69
|Thorbjorn Olesen
|34-35—69
|David Skinns
|33-36—69
|Pierceson Coody
|34-35—69
|Jesper Svensson
|36-33—69
|Taylor Montgomery
|37-32—69
|Jeremy Paul
|37-32—69
|Steven Fisk
|35-34—69
|Carson Young
|36-33—69
|Jake Peacock
|37-32—69
|Niklas Norgaard Moller
|35-35—70
|Matthew NeSmith
|37-33—70
|Lee Hodges
|33-37—70
|Martin Laird
|34-36—70
|Cristobal Del Solar
|36-34—70
|Taylor Dickson
|36-34—70
|Mason Andersen
|36-34—70
|Harrison Endycott
|34-36—70
|Ben Kohles
|33-37—70
|Kevin Velo
|36-34—70
|Hunter Wolcott
|36-34—70
|Jonathan Byrd
|37-33—70
|Kaito Onishi
|36-34—70
|Greyson Sigg
|36-34—70
|Vince Covello
|35-35—70
|Kevin Roy
|33-38—71
|Justin Hastings
|34-37—71
|Sami Valimaki
|36-35—71
|Ryan Palmer
|36-35—71
|Thomas Rosenmueller
|35-36—71
|Hayden Springer
|36-35—71
|Zac Blair
|37-34—71
|Michael Brennan
|39-32—71
|Blades Brown
|37-34—71
|Patrick Fishburn
|35-36—71
|Camilo Villegas
|34-37—71
|Tyler Watts
|36-35—71
|Dylan Wu
|36-35—71
|Jackson Suber
|35-36—71
|David Ford
|38-33—71
|Francesco Molinari
|37-35—72
|Matti Schmid
|39-33—72
|Eric Cole
|34-38—72
|Trevor Cone
|38-34—72
|Rico Hoey
|36-36—72
|Matteo Manassero
|35-37—72
|Henrik Norlander
|35-37—72
|Matthew Riedel
|38-34—72
|Taylor Moore
|35-37—72
|Will Haddrell
|35-37—72
|Doug Ghim
|37-36—73
|Antoine Rozner
|37-36—73
|Tyler Duncan
|38-35—73
|Andrew Putnam
|37-36—73
|David Lipsky
|36-37—73
|Kevin Streelman
|35-38—73
|Mark Hubbard
|37-36—73
|Trey Mullinax
|37-36—73
|John Pak
|35-38—73
|Scott Piercy
|33-40—73
|Sam Stevens
|35-38—73
|Adam Svensson
|38-35—73
|Matt Wallace
|37-36—73
|Danny Willett
|38-35—73
|Kevin Yu
|37-36—73
|Matt Kuchar
|37-37—74
|Austin Cook
|36-38—74
|Ben Martin
|36-38—74
|Paul Peterson
|38-36—74
|Samuel Anderson
|39-35—74
|Joseph Bramlett
|37-37—74
|Lanto Griffin
|37-37—74
|Justin Lower
|33-41—74
|Victor Perez
|37-37—74
|Ben Silverman
|37-37—74
|Andrew Zielinski
|36-38—74
|Will Chandler
|37-37—74
|Kenny Leseur
|33-41—74
|Ricky Castillo
|36-39—75
|Oscar Couilleau
|38-37—75
|Philip Knowles
|36-39—75
|Matthieu Pavon
|36-39—75
|Brandt Snedeker
|38-37—75
|Sam Ryder
|36-39—75
|Paul Ferrier
|39-36—75
|Chad Ramey
|37-38—75
|Chan Kim
|35-41—76
|Patrick Rodgers
|39-37—76
|Rafael Campos
|39-37—76
|Cameron Champ
|37-39—76
|Luke Clanton
|39-37—76
|Quade Cummins
|37-39—76
|Nick Hardy
|39-37—76
|Sahith Theegala
|38-38—76
|Danny Walker
|39-37—76
|Oliver Betschart
|39-37—76
|Luke List
|39-37—76
|Beau Hossler
|36-41—77
|Henry Smart
|39-38—77
|Robert Streb
|40-37—77
|Hayden Buckley
|41-37—78
|Chase Johnson
|40-38—78
|Drew Doyle
|40-42—82
