Butterfield Bermuda Championship Scores

Saturday
At Port Royal Golf Course
Southampton, Bermuda
Purse: $6 million
Yardage: 6,828; Par: 71
Third Round
|Adam Schenk
|69-65-67—201
|Braden Thornberry
|67-65-69—201
|Adam Hadwin
|65-66-71—202
|Takumi Kanaya
|66-70-66—202
|Max McGreevy
|69-64-69—202
|Chandler Phillips
|68-64-70—202
|Rikuya Hoshino
|68-68-67—203
|Frankie Capan
|66-70-68—204
|Noah Goodwin
|66-67-71—204
|Seamus Power
|69-68-67—204
|Vince Whaley
|68-68-68—204
|Matthew Riedel
|72-66-67—205
|Ryo Hisatsune
|67-69-70—206
|Chan Kim
|76-65-65—206
|Niklas Norgaard Moller
|70-69-67—206
|Alex Smalley
|67-74-65—206
|Sami Valimaki
|71-69-67—207
|Zac Blair
|71-64-73—208
|Michael Brennan
|71-69-68—208
|Doug Ghim
|73-63-72—208
|Thorbjorn Olesen
|69-70-69—208
|Kevin Roy
|71-66-71—208
|Dylan Wu
|71-69-68—208
|Patrick Fishburn
|71-68-70—209
|Will Gordon
|69-68-72—209
|Rico Hoey
|72-68-69—209
|Francesco Molinari
|72-68-69—209
|Thomas Rosenmueller
|71-68-70—209
|Hayden Springer
|71-68-70—209
|Kris Ventura
|68-73-68—209
|Camilo Villegas
|71-70-68—209
|Mason Andersen
|70-70-70—210
|Jonathan Byrd
|70-72-68—210
|Harry Higgs
|68-67-75—210
|Isaiah Salinda
|67-70-73—210
|Matti Schmid
|72-69-69—210
|Jesper Svensson
|69-70-71—210
|Kevin Velo
|70-69-71—210
|Pierceson Coody
|69-68-74—211
|Taylor Dickson
|70-71-70—211
|Justin Hastings
|71-68-72—211
|Ben Kohles
|70-70-71—211
|Matt Kuchar
|74-66-71—211
|Martin Laird
|70-67-74—211
|Antoine Rozner
|73-66-72—211
|Sahith Theegala
|76-65-70—211
|Tyler Watts
|71-69-71—211
|Blades Brown
|71-70-71—212
|Taylor Montgomery
|69-72-71—212
|Matthew NeSmith
|70-67-75—212
|Jeremy Paul
|69-73-70—212
|Paul Peterson
|74-67-71—212
|Andrew Putnam
|73-69-70—212
|Brandt Snedeker
|75-67-70—212
|Lee Hodges
|70-70-73—213
|Trey Mullinax
|73-67-73—213
|Kaito Onishi
|70-72-71—213
|John Pak
|73-68-72—213
|Greyson Sigg
|70-72-71—213
|Carson Young
|69-73-71—213
|Tyler Duncan
|73-69-72—214
|Nicolas Echavarria
|69-69-76—214
|Steven Fisk
|69-73-72—214
|Kevin Streelman
|73-68-73—214
|Harrison Endycott
|70-69-76—215
|Matteo Manassero
|72-70-74—216
|David Skinns
|69-70-77—216
|Danny Willett
|73-69-74—216
|Hunter Wolcott
|70-71-76—217
|Ryan Palmer
|71-70-77—218
