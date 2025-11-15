Live Radio
Butterfield Bermuda Championship Scores

The Associated Press

November 15, 2025, 2:38 PM

Saturday

At Port Royal Golf Course

Southampton, Bermuda

Purse: $6 million

Yardage: 6,828; Par: 71

Third Round

Adam Schenk 69-65-67—201
Braden Thornberry 67-65-69—201
Adam Hadwin 65-66-71—202
Takumi Kanaya 66-70-66—202
Max McGreevy 69-64-69—202
Chandler Phillips 68-64-70—202
Rikuya Hoshino 68-68-67—203
Frankie Capan 66-70-68—204
Noah Goodwin 66-67-71—204
Seamus Power 69-68-67—204
Vince Whaley 68-68-68—204
Matthew Riedel 72-66-67—205
Ryo Hisatsune 67-69-70—206
Chan Kim 76-65-65—206
Niklas Norgaard Moller 70-69-67—206
Alex Smalley 67-74-65—206
Sami Valimaki 71-69-67—207
Zac Blair 71-64-73—208
Michael Brennan 71-69-68—208
Doug Ghim 73-63-72—208
Thorbjorn Olesen 69-70-69—208
Kevin Roy 71-66-71—208
Dylan Wu 71-69-68—208
Patrick Fishburn 71-68-70—209
Will Gordon 69-68-72—209
Rico Hoey 72-68-69—209
Francesco Molinari 72-68-69—209
Thomas Rosenmueller 71-68-70—209
Hayden Springer 71-68-70—209
Kris Ventura 68-73-68—209
Camilo Villegas 71-70-68—209
Mason Andersen 70-70-70—210
Jonathan Byrd 70-72-68—210
Harry Higgs 68-67-75—210
Isaiah Salinda 67-70-73—210
Matti Schmid 72-69-69—210
Jesper Svensson 69-70-71—210
Kevin Velo 70-69-71—210
Pierceson Coody 69-68-74—211
Taylor Dickson 70-71-70—211
Justin Hastings 71-68-72—211
Ben Kohles 70-70-71—211
Matt Kuchar 74-66-71—211
Martin Laird 70-67-74—211
Antoine Rozner 73-66-72—211
Sahith Theegala 76-65-70—211
Tyler Watts 71-69-71—211
Blades Brown 71-70-71—212
Taylor Montgomery 69-72-71—212
Matthew NeSmith 70-67-75—212
Jeremy Paul 69-73-70—212
Paul Peterson 74-67-71—212
Andrew Putnam 73-69-70—212
Brandt Snedeker 75-67-70—212
Lee Hodges 70-70-73—213
Trey Mullinax 73-67-73—213
Kaito Onishi 70-72-71—213
John Pak 73-68-72—213
Greyson Sigg 70-72-71—213
Carson Young 69-73-71—213
Tyler Duncan 73-69-72—214
Nicolas Echavarria 69-69-76—214
Steven Fisk 69-73-72—214
Kevin Streelman 73-68-73—214
Harrison Endycott 70-69-76—215
Matteo Manassero 72-70-74—216
David Skinns 69-70-77—216
Danny Willett 73-69-74—216
Hunter Wolcott 70-71-76—217
Ryan Palmer 71-70-77—218

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

