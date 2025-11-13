Butterfield Bermuda Championship Par Scores

Thursday
At Port Royal Golf Course
Southampton, Bermuda
Purse: $6 million
Yardage: 6,828; Par: 71
First Round
|Adam Hadwin
|32-33—65
|-6
|Braden Thornberry
|27-32—59
|-5
|Takumi Kanaya
|36-30—66
|-5
|Frankie Capan
|33-25—58
|-4
|Ryo Hisatsune
|34-33—67
|-4
|Isaiah Salinda
|31-36—67
|-4
|Alex Smalley
|33-34—67
|-4
|Noah Goodwin
|34-18—52
|-3
|Harry Higgs
|35-33—68
|-3
|Rikuya Hoshino
|33-35—68
|-3
|Chandler Phillips
|37-31—68
|-3
|Kris Ventura
|34-34—68
|-3
|Vince Whaley
|33-35—68
|-3
|David Ford
|24-33—57
|-2
|Jake Peacock
|37-23—60
|-2
|Pierceson Coody
|34-35—69
|-2
|Nicolas Echavarria
|37-32—69
|-2
|Steven Fisk
|35-34—69
|-2
|Will Gordon
|34-35—69
|-2
|Max McGreevy
|34-35—69
|-2
|Thorbjorn Olesen
|34-35—69
|-2
|Jeremy Paul
|37-32—69
|-2
|Seamus Power
|35-34—69
|-2
|Adam Schenk
|32-37—69
|-2
|David Skinns
|33-36—69
|-2
|Jesper Svensson
|36-33—69
|-2
|Carson Young
|36-33—69
|-2
|Vince Covello
|23-35—58
|-1
|Cristobal Del Solar
|24-34—58
|-1
|Kaito Onishi
|36-22—58
|-1
|Taylor Montgomery
|37-24—61
|-1
|Mason Andersen
|36-34—70
|-1
|Jonathan Byrd
|37-33—70
|-1
|Taylor Dickson
|36-34—70
|-1
|Harrison Endycott
|34-36—70
|-1
|Lee Hodges
|33-37—70
|-1
|Ben Kohles
|33-37—70
|-1
|Martin Laird
|34-36—70
|-1
|Matthew NeSmith
|37-33—70
|-1
|Greyson Sigg
|36-34—70
|-1
|Kevin Velo
|36-34—70
|-1
|Hunter Wolcott
|36-34—70
|-1
|Niklas Norgaard Moller
|24-35—59
|E
|Zac Blair
|37-34—71
|E
|Michael Brennan
|39-32—71
|E
|Blades Brown
|37-34—71
|E
|Patrick Fishburn
|35-36—71
|E
|Justin Hastings
|34-37—71
|E
|Ryan Palmer
|36-35—71
|E
|Thomas Rosenmueller
|35-36—71
|E
|Kevin Roy
|33-38—71
|E
|Hayden Springer
|36-35—71
|E
|Jackson Suber
|35-36—71
|E
|Sami Valimaki
|36-35—71
|E
|Camilo Villegas
|34-37—71
|E
|Tyler Watts
|36-35—71
|E
|Dylan Wu
|36-35—71
|E
|Kenny Leseur
|33-27—60
|+1
|Eric Cole
|34-38—72
|+1
|Trevor Cone
|38-34—72
|+1
|Rico Hoey
|36-36—72
|+1
|Matteo Manassero
|35-37—72
|+1
|Francesco Molinari
|37-35—72
|+1
|Taylor Moore
|35-37—72
|+1
|Henrik Norlander
|35-37—72
|+1
|Matthew Riedel
|38-34—72
|+1
|Matti Schmid
|39-33—72
|+1
|Will Haddrell
|24-37—61
|+2
|Tyler Duncan
|38-35—73
|+2
|Doug Ghim
|37-36—73
|+2
|Mark Hubbard
|37-36—73
|+2
|David Lipsky
|36-37—73
|+2
|Trey Mullinax
|37-36—73
|+2
|John Pak
|35-38—73
|+2
|Scott Piercy
|33-40—73
|+2
|Andrew Putnam
|37-36—73
|+2
|Antoine Rozner
|37-36—73
|+2
|Sam Stevens
|35-38—73
|+2
|Kevin Streelman
|35-38—73
|+2
|Adam Svensson
|38-35—73
|+2
|Matt Wallace
|37-36—73
|+2
|Danny Willett
|38-35—73
|+2
|Kevin Yu
|37-36—73
|+2
|Will Chandler
|25-37—62
|+3
|Samuel Anderson
|39-35—74
|+3
|Joseph Bramlett
|37-37—74
|+3
|Austin Cook
|36-38—74
|+3
|Lanto Griffin
|37-37—74
|+3
|Matt Kuchar
|37-37—74
|+3
|Justin Lower
|33-41—74
|+3
|Ben Martin
|36-38—74
|+3
|Victor Perez
|37-37—74
|+3
|Paul Peterson
|38-36—74
|+3
|Ben Silverman
|37-37—74
|+3
|Andrew Zielinski
|36-38—74
|+3
|Paul Ferrier
|32-36—68
|+4
|Ricky Castillo
|36-39—75
|+4
|Oscar Couilleau
|38-37—75
|+4
|Philip Knowles
|36-39—75
|+4
|Matthieu Pavon
|36-39—75
|+4
|Chad Ramey
|37-38—75
|+4
|Sam Ryder
|36-39—75
|+4
|Brandt Snedeker
|38-37—75
|+4
|Rafael Campos
|39-37—76
|+5
|Cameron Champ
|37-39—76
|+5
|Luke Clanton
|39-37—76
|+5
|Quade Cummins
|37-39—76
|+5
|Nick Hardy
|39-37—76
|+5
|Chan Kim
|35-41—76
|+5
|Luke List
|39-37—76
|+5
|Patrick Rodgers
|39-37—76
|+5
|Sahith Theegala
|38-38—76
|+5
|Danny Walker
|39-37—76
|+5
|Oliver Betschart
|28-37—65
|+6
|Beau Hossler
|36-41—77
|+6
|Henry Smart
|39-38—77
|+6
|Robert Streb
|40-37—77
|+6
|Hayden Buckley
|41-37—78
|+7
|Chase Johnson
|40-38—78
|+7
|Drew Doyle
|40-42—82
|+11
