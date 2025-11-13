Live Radio
Home » Sports » Butterfield Bermuda Championship Par Scores

Butterfield Bermuda Championship Par Scores

The Associated Press

November 13, 2025, 6:09 PM

Thursday

At Port Royal Golf Course

Southampton, Bermuda

Purse: $6 million

Yardage: 6,828; Par: 71

First Round

Adam Hadwin 32-33—65 -6
Braden Thornberry 27-32—59 -5
Takumi Kanaya 36-30—66 -5
Frankie Capan 33-25—58 -4
Ryo Hisatsune 34-33—67 -4
Isaiah Salinda 31-36—67 -4
Alex Smalley 33-34—67 -4
Noah Goodwin 34-18—52 -3
Harry Higgs 35-33—68 -3
Rikuya Hoshino 33-35—68 -3
Chandler Phillips 37-31—68 -3
Kris Ventura 34-34—68 -3
Vince Whaley 33-35—68 -3
David Ford 24-33—57 -2
Jake Peacock 37-23—60 -2
Pierceson Coody 34-35—69 -2
Nicolas Echavarria 37-32—69 -2
Steven Fisk 35-34—69 -2
Will Gordon 34-35—69 -2
Max McGreevy 34-35—69 -2
Thorbjorn Olesen 34-35—69 -2
Jeremy Paul 37-32—69 -2
Seamus Power 35-34—69 -2
Adam Schenk 32-37—69 -2
David Skinns 33-36—69 -2
Jesper Svensson 36-33—69 -2
Carson Young 36-33—69 -2
Vince Covello 23-35—58 -1
Cristobal Del Solar 24-34—58 -1
Kaito Onishi 36-22—58 -1
Taylor Montgomery 37-24—61 -1
Mason Andersen 36-34—70 -1
Jonathan Byrd 37-33—70 -1
Taylor Dickson 36-34—70 -1
Harrison Endycott 34-36—70 -1
Lee Hodges 33-37—70 -1
Ben Kohles 33-37—70 -1
Martin Laird 34-36—70 -1
Matthew NeSmith 37-33—70 -1
Greyson Sigg 36-34—70 -1
Kevin Velo 36-34—70 -1
Hunter Wolcott 36-34—70 -1
Niklas Norgaard Moller 24-35—59 E
Zac Blair 37-34—71 E
Michael Brennan 39-32—71 E
Blades Brown 37-34—71 E
Patrick Fishburn 35-36—71 E
Justin Hastings 34-37—71 E
Ryan Palmer 36-35—71 E
Thomas Rosenmueller 35-36—71 E
Kevin Roy 33-38—71 E
Hayden Springer 36-35—71 E
Jackson Suber 35-36—71 E
Sami Valimaki 36-35—71 E
Camilo Villegas 34-37—71 E
Tyler Watts 36-35—71 E
Dylan Wu 36-35—71 E
Kenny Leseur 33-27—60 +1
Eric Cole 34-38—72 +1
Trevor Cone 38-34—72 +1
Rico Hoey 36-36—72 +1
Matteo Manassero 35-37—72 +1
Francesco Molinari 37-35—72 +1
Taylor Moore 35-37—72 +1
Henrik Norlander 35-37—72 +1
Matthew Riedel 38-34—72 +1
Matti Schmid 39-33—72 +1
Will Haddrell 24-37—61 +2
Tyler Duncan 38-35—73 +2
Doug Ghim 37-36—73 +2
Mark Hubbard 37-36—73 +2
David Lipsky 36-37—73 +2
Trey Mullinax 37-36—73 +2
John Pak 35-38—73 +2
Scott Piercy 33-40—73 +2
Andrew Putnam 37-36—73 +2
Antoine Rozner 37-36—73 +2
Sam Stevens 35-38—73 +2
Kevin Streelman 35-38—73 +2
Adam Svensson 38-35—73 +2
Matt Wallace 37-36—73 +2
Danny Willett 38-35—73 +2
Kevin Yu 37-36—73 +2
Will Chandler 25-37—62 +3
Samuel Anderson 39-35—74 +3
Joseph Bramlett 37-37—74 +3
Austin Cook 36-38—74 +3
Lanto Griffin 37-37—74 +3
Matt Kuchar 37-37—74 +3
Justin Lower 33-41—74 +3
Ben Martin 36-38—74 +3
Victor Perez 37-37—74 +3
Paul Peterson 38-36—74 +3
Ben Silverman 37-37—74 +3
Andrew Zielinski 36-38—74 +3
Paul Ferrier 32-36—68 +4
Ricky Castillo 36-39—75 +4
Oscar Couilleau 38-37—75 +4
Philip Knowles 36-39—75 +4
Matthieu Pavon 36-39—75 +4
Chad Ramey 37-38—75 +4
Sam Ryder 36-39—75 +4
Brandt Snedeker 38-37—75 +4
Rafael Campos 39-37—76 +5
Cameron Champ 37-39—76 +5
Luke Clanton 39-37—76 +5
Quade Cummins 37-39—76 +5
Nick Hardy 39-37—76 +5
Chan Kim 35-41—76 +5
Luke List 39-37—76 +5
Patrick Rodgers 39-37—76 +5
Sahith Theegala 38-38—76 +5
Danny Walker 39-37—76 +5
Oliver Betschart 28-37—65 +6
Beau Hossler 36-41—77 +6
Henry Smart 39-38—77 +6
Robert Streb 40-37—77 +6
Hayden Buckley 41-37—78 +7
Chase Johnson 40-38—78 +7
Drew Doyle 40-42—82 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up