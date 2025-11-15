Live Radio
Butterfield Bermuda Championship Par Scores

The Associated Press

November 15, 2025, 2:38 PM

Saturday

At Port Royal Golf Course

Southampton, Bermuda

Purse: $6 million

Yardage: 6,828; Par: 71

Third Round

Adam Schenk 69-65-67—201 -12
Braden Thornberry 67-65-69—201 -12
Adam Hadwin 65-66-71—202 -11
Takumi Kanaya 66-70-66—202 -11
Max McGreevy 69-64-69—202 -11
Chandler Phillips 68-64-70—202 -11
Rikuya Hoshino 68-68-67—203 -10
Frankie Capan 66-70-68—204 -9
Noah Goodwin 66-67-71—204 -9
Seamus Power 69-68-67—204 -9
Vince Whaley 68-68-68—204 -9
Matthew Riedel 72-66-67—205 -8
Ryo Hisatsune 67-69-70—206 -7
Chan Kim 76-65-65—206 -7
Niklas Norgaard Moller 70-69-67—206 -7
Alex Smalley 67-74-65—206 -7
Sami Valimaki 71-69-67—207 -6
Zac Blair 71-64-73—208 -5
Michael Brennan 71-69-68—208 -5
Doug Ghim 73-63-72—208 -5
Thorbjorn Olesen 69-70-69—208 -5
Kevin Roy 71-66-71—208 -5
Dylan Wu 71-69-68—208 -5
Patrick Fishburn 71-68-70—209 -4
Will Gordon 69-68-72—209 -4
Rico Hoey 72-68-69—209 -4
Francesco Molinari 72-68-69—209 -4
Thomas Rosenmueller 71-68-70—209 -4
Hayden Springer 71-68-70—209 -4
Kris Ventura 68-73-68—209 -4
Camilo Villegas 71-70-68—209 -4
Mason Andersen 70-70-70—210 -3
Jonathan Byrd 70-72-68—210 -3
Harry Higgs 68-67-75—210 -3
Isaiah Salinda 67-70-73—210 -3
Matti Schmid 72-69-69—210 -3
Jesper Svensson 69-70-71—210 -3
Kevin Velo 70-69-71—210 -3
Pierceson Coody 69-68-74—211 -2
Taylor Dickson 70-71-70—211 -2
Justin Hastings 71-68-72—211 -2
Ben Kohles 70-70-71—211 -2
Matt Kuchar 74-66-71—211 -2
Martin Laird 70-67-74—211 -2
Antoine Rozner 73-66-72—211 -2
Sahith Theegala 76-65-70—211 -2
Tyler Watts 71-69-71—211 -2
Blades Brown 71-70-71—212 -1
Taylor Montgomery 69-72-71—212 -1
Matthew NeSmith 70-67-75—212 -1
Jeremy Paul 69-73-70—212 -1
Paul Peterson 74-67-71—212 -1
Andrew Putnam 73-69-70—212 -1
Brandt Snedeker 75-67-70—212 -1
Lee Hodges 70-70-73—213 E
Trey Mullinax 73-67-73—213 E
Kaito Onishi 70-72-71—213 E
John Pak 73-68-72—213 E
Greyson Sigg 70-72-71—213 E
Carson Young 69-73-71—213 E
Tyler Duncan 73-69-72—214 +1
Nicolas Echavarria 69-69-76—214 +1
Steven Fisk 69-73-72—214 +1
Kevin Streelman 73-68-73—214 +1
Harrison Endycott 70-69-76—215 +2
Matteo Manassero 72-70-74—216 +3
David Skinns 69-70-77—216 +3
Danny Willett 73-69-74—216 +3
Hunter Wolcott 70-71-76—217 +4
Ryan Palmer 71-70-77—218 +5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

