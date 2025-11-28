Live Radio
BMW Australian PGA Championship Par Scores

The Associated Press

November 28, 2025, 8:10 PM

Friday

At Royal Queensland GC

Brisbane, Australia

Purse: $1.6 million

Yardage: 7,085; Par: 71

Second Round

Kazuma Kobori, New Zealand 69-63—132 -10
Anthony Quayle, Australia 67-66—133 -9
Wenyi Ding, China 67-66—133 -9
Brett Rankin, Australia 64-69—133 -9
Ricardo Gouveia, Portugal 69-65—134 -8
Min Woo Lee, Australia 68-66—134 -8
Christopher Wood, Australia 68-66—134 -8
Tom Vaillant, France 70-64—134 -8
Marc Leishman, Australia 67-68—135 -7
David Puig, Spain 68-67—135 -7
Daniel Hillier, New Zealand 68-67—135 -7
Cameron Davis, Australia 68-67—135 -7
Marco Penge, England 70-65—135 -7
Tapio Pulkkanen, Finland 67-68—135 -7
Bernd Wiesberger, Austria 70-65—135 -7
Josele Ballester, Spain 68-67—135 -7
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 63-72—135 -7
Adam Scott, Australia 68-68—136 -6
Adam Brady, Australia 68-68—136 -6
Clement Charmasson, France 67-69—136 -6
Daniel Gale, Australia 65-71—136 -6
Geoff Ogilvy, Australia 69-68—137 -5
Daniel Rodrigues, Portugal 72-65—137 -5
Nick Voke, New Zealand 71-66—137 -5
Davis Bryant, United States 70-67—137 -5
Sebastian Munoz, Colombia 68-69—137 -5
Ryan Fox, New Zealand 67-70—137 -5
Tobias Jonsson, Sweden 71-66—137 -5
James Marchesani, Australia 69-68—137 -5
James Morrison, England 68-69—137 -5
Jonathan Broomhead, South Africa 69-69—138 -4
Alex Fitzpatrick, England 68-70—138 -4
Harrison Crowe, Australia 69-69—138 -4
Rocco Repetto Taylor, Spain 64-74—138 -4
Clement Sordet, France 71-67—138 -4
Yannik Paul, Germany 70-68—138 -4
Freddy Schott, Germany 71-67—138 -4
Shubhankar Sharma, India 69-69—138 -4
Jack Thompson, Australia 73-65—138 -4
Sudarshan Yellamaraju, Canada 69-69—138 -4
Oliver Bekker, South Africa 71-67—138 -4
Tyler Wood, New Zealand 69-69—138 -4
Jordan Gumberg, United States 69-69—138 -4
Nathan Barbieri, Australia 70-68—138 -4
Josh Geary, New Zealand 68-71—139 -3
Ryan Peake, Australia 71-68—139 -3
Abraham Ancer, Mexico 69-70—139 -3
Yuto Katsuragawa, Japan 69-70—139 -3
David Law, Scotland 69-70—139 -3
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-67—139 -3
Curtis Luck, Australia 68-71—139 -3
Jason Scrivener, Australia 69-70—139 -3
Lachlan Barker, Australia 69-71—140 -2
Elvis Smylie, Australia 69-71—140 -2
Austin Bautista, Australia 68-72—140 -2
Adam Bland, Australia 72-68—140 -2
Will Florimo, Australia 72-68—140 -2
Denzel Ieremia, New Zealand 72-68—140 -2
Wade Ormsby, Australia 68-72—140 -2
Sam Bairstow, England 71-69—140 -2
Rafael Campos, Puerto Rico 73-67—140 -2
Quinnton Croker, Australia 71-69—140 -2
Gregorio De Leo, Italy 71-69—140 -2
Stefano Mazzoli, Italy 70-70—140 -2
Jake McLeod, Australia 70-70—140 -2
Carlos Ortiz, Mexico 71-69—140 -2
Jack Buchanan, Australia 71-69—140 -2
Nicolas Colsaerts, Belgium 70-70—140 -2
Jack Senior, England 70-70—140 -2
Ugo Coussaud, France 71-69—140 -2
Matthew Griffin, Australia 70-70—140 -2
Eddie Pepperell, England 71-69—140 -2
Thomas Sims, Australia 71-69—140 -2
Michael Wright, Australia 71-69—140 -2
Ryan Van Velzen, South Africa 72-68—140 -2
Robin Williams, South Africa 70-70—140 -2
Andrew Martin, Australia 70-70—140 -2

Missed Cut

Adri Arnaus, Spain 70-71—141 -1
Matthew Baldwin, England 71-70—141 -1
Fred Biondi, Brazil 72-69—141 -1
Cory Crawford, Australia 69-72—141 -1
Sean Crocker, United States 70-71—141 -1
Gavin Fairfax, Australia 70-71—141 -1
Andreas Halvorsen, Norway 71-70—141 -1
Andrew Johnston, England 74-67—141 -1
Brendan Jones, Australia 75-66—141 -1
Nathan Kimsey, England 69-72—141 -1
Renato Paratore, Italy 69-72—141 -1
Maximilian Steinlechner, Austria 69-72—141 -1
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-70—141 -1
Haydn Barron, Australia 71-71—142 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 68-74—142 E
Andrew Campbell, Australia 72-70—142 E
Jak Carter, Australia 71-71—142 E
Jayden Ford, New Zealand 72-70—142 E
Michael Hollick, South Africa 73-69—142 E
Cameron John, Australia 72-70—142 E
Joaquin Niemann, Chile 71-71—142 E
Matias Sanchez, Australia 70-72—142 E
Mitchell Smith, Australia 73-69—142 E
Callum Tarren, England 71-71—142 E
Mike Toorop, Netherlands 71-71—142 E
Jack Yule, England 72-70—142 E
Darcy Brereton, Australia 74-69—143 +1
Greg Chalmers, Australia 73-70—143 +1
Joel Girrbach, Switzerland 71-72—143 +1
Jeffrey Guan, Australia 72-71—143 +1
Matt Jones, Australia 71-72—143 +1
Douglas Klein, Australia 72-71—143 +1
Alex Simpson, Australia 71-72—143 +1
Daniel Young, Scotland 72-71—143 +1
James Conran, Australia 72-72—144 +2
Jordan Doull, Australia 71-73—144 +2
Ben Eccles, Australia 74-70—144 +2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-71—144 +2
Tim Hart, Australia 73-71—144 +2
Ben Henkel, Australia 76-68—144 +2
Christopher Malec, United States 72-72—144 +2
Connor McDade, Australia 70-74—144 +2
Jack Munro, Australia 71-73—144 +2
Brett Rumford, Australia 73-71—144 +2
Cameron Smith, Australia 69-75—144 +2
Cameron Adam, Scotland 75-70—145 +3
Aaron Cockerill, Canada 72-73—145 +3
Marcus Fraser, Australia 74-71—145 +3
Dylan Gardner, Australia 75-70—145 +3
Hunter Logan, United States 74-71—145 +3
Connor McKinney, Australia 72-73—145 +3
Mako Thompson, New Zealand 71-74—145 +3
Filippo Celli, Italy 73-73—146 +4
Andres Gallegos, Argentina 74-72—146 +4
Simon Hawkes, Australia 73-73—146 +4
Tyler Hodge, New Zealand 74-72—146 +4
Mason Lee, New Zealand 75-71—146 +4
Jediah Morgan, Australia 73-73—146 +4
Jason Norris, Australia 71-75—146 +4
Blake Proverbs, Australia 72-74—146 +4
Quim Vidal, Spain 74-72—146 +4
Kameron Williams, United States 72-74—146 +4
Joshua Berry, England 70-77—147 +5
Lachlan Chamberlain, Australia 79-68—147 +5
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 74-73—147 +5
Rod Pampling, Australia 75-72—147 +5
Jye Pickin, Australia 72-75—147 +5
Jimmy Zheng, New Zealand 76-71—147 +5
Andrew Evans, Australia 75-73—148 +6
Corey Lamb, Australia 76-72—148 +6
Brody Martin, Australia 78-71—149 +7
David Micheluzzi, Australia 75-74—149 +7
Kerry Mountcastle, New Zealand 72-77—149 +7
Peter Lonard, Australia 73-77—150 +8
Jay Mackenzie, Australia 76-74—150 +8
William Bruyeres, Australia 75-77—152 +10
Phoenix Campbell, Australia 78-74—152 +10
Jasper Stubbs, Australia 75-77—152 +10
Brady Watt, Australia 76-77—153 +11

