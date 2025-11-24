All Times EST
Friday, Nov. 28
No. 2 Indiana (11-0) at Purdue (2-9), 7:30 p.m.
No. 3 Texas A&M (11-0) at No. 16 Texas (8-3), 7:30 p.m.
No. 4 Georgia (10-1) vs. No. 23 Georgia Tech (9-2) at Atlanta, 3:30 p.m.
No. 6 Mississippi (10-1) at Mississippi St. (5-6), Noon
No. 14 Utah (9-2) at Kansas (5-6), Noon
No. 21 North Texas (10-1) vs. Temple (5-6), 3:30 p.m.
Saturday, Nov. 29
No. 1 Ohio St. (11-0) at No. 15 Michigan (9-2), Noon
No. 5 Oregon (10-1) at Washington (8-3), 3:30 p.m.
No. 7 Texas Tech (10-1) at West Virginia (4-7), Noon
No. 8 Oklahoma (9-2) vs. LSU (7-4), 3:30 p.m.
No. 9 Notre Dame (9-2) at Stanford (4-7), 10:30 p.m.
No. 10 Alabama (9-2) at Auburn (5-6), 7:30 p.m.
No. 11 BYU (10-1) vs. UCF (5-6), 1 p.m.
No. 12 Vanderbilt (9-2) at No. 18 Tennessee (8-3), 3:30 p.m.
No. 13 Miami (9-2) at No. 24 Pittsburgh (8-3), Noon
No. 17 Virginia (9-2) vs. Virginia Tech (3-8), 7 p.m.
No. 19 Southern Cal (8-3) vs. UCLA (3-8), 7:30 p.m.
No. 20 James Madison (10-1) at Coastal Carolina (6-5), 3:45 p.m.
No. 22 Tulane (9-2) vs. Charlotte (1-10), 7:30 p.m.
No. 25 SMU (8-3) at California (6-5), 8 p.m.
