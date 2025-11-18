All Times EST
Saturday, Nov. 22
No. 1 Ohio St. (10-0) vs. Rutgers (5-5), Noon
No. 3 Texas A&M (10-0) vs. Samford (1-10), Noon
No. 4 Georgia (9-1) vs. Charlotte (1-9), 12:45 p.m.
No. 6 Oregon (9-1) vs. No. 16 Southern Cal (8-2), 3:30 p.m.
No. 8 Oklahoma (8-2) vs. No. 23 Missouri (7-3), Noon
No. 9 Notre Dame (8-2) vs. Syracuse (3-7), 3:30 p.m.
No. 10 Alabama (8-2) vs. E. Illinois (3-8), 2 p.m.
No. 11 BYU (9-1) at Cincinnati (7-3), 8 p.m.
No. 12 Vanderbilt (8-2) vs. Kentucky (5-5), 3:30 p.m.
No. 13 Utah (8-2) vs. Kansas St. (5-5), 4 p.m.
No. 14 Miami (8-2) at Virginia Tech (3-7), Noon
No. 15 Georgia Tech (9-1) vs. Pittsburgh (7-3), 7 p.m.
No. 17 Texas (7-3) vs. Arkansas (2-8), 3:30 p.m.
No. 18 Michigan (8-2) at Maryland (4-6), 4 p.m.
No. 20 Tennessee (7-3) at Florida (3-7), 7:30 p.m.
No. 21 James Madison (9-1) vs. Washington St. (5-5), 1 p.m.
No. 22 North Texas (9-1) at Rice (5-5), 7:30 p.m.
No. 24 Tulane (8-2) at Temple (5-5), 3:45 p.m.
No. 25 Houston (8-2) vs. TCU (6-4), 4 p.m.
