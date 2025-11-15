All Times EST
Friday, Nov. 14
No. 7 Oregon (9-1) vs. Minnesota (6-4), 9 p.m.
No. 19 Louisville (7-3) vs. Clemson (5-5), 7:30 p.m.
Saturday, Nov. 15
No. 1 Ohio St. (9-0) vs. UCLA (3-6), 7:30 p.m.
No. 2 Indiana (10-0) vs. Wisconsin (3-6), Noon
No. 3 Texas A&M (9-0) vs. South Carolina (3-6), Noon
No. 4 Alabama (8-1) vs. No. 11 Oklahoma (7-2), 3:30 p.m.
No. 5 Georgia (8-1) vs. No. 10 Texas (7-2), 7:30 p.m.
No. 6 Mississippi (9-1) vs. Florida (3-6), 7 p.m.
No. 8 Texas Tech (9-1) vs. UCF (4-5), 3:30 p.m.
No. 9 Notre Dame (7-2) at No. 23 Pittsburgh (7-2), Noon
No. 12 BYU (8-1) vs. TCU (6-3), 10:15 p.m.
No. 14 Georgia Tech (8-1) at Boston College (1-9), 3:30 p.m.
No. 15 Utah (7-2) at Baylor (5-4), 7 p.m.
No. 16 Miami (7-2) vs. NC State (5-4), 3:30 p.m.
No. 17 Southern Cal (7-2) vs. Iowa (6-3), 3:30 p.m.
No. 18 Michigan (7-2) at Northwestern (5-4), Noon
No. 20 Virginia (8-2) at Duke (5-4), 3:30 p.m.
No. 21 Tennessee (6-3) vs. New Mexico St. (3-6), 4:15 p.m.
No. 22 Cincinnati (7-2) vs. Arizona (6-3), Noon
No. 24 James Madison (8-1) vs. Appalachian St. (4-5), 3:30 p.m.
No. 25 South Florida (7-2) at Navy (7-2), Noon
