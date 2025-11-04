Live Radio
AP Top 25 Schedule

The Associated Press

November 4, 2025, 12:19 PM

All Times EST

Friday, Nov. 7

No. 20 Southern Cal (6-2) vs. Northwestern (5-3), 9 p.m.

No. 22 Memphis (8-1) vs. Tulane (6-2), 9 p.m.

Saturday, Nov. 8

No. 1 Ohio St. (8-0) at Purdue (2-7), 1 p.m.

No. 2 Indiana (9-0) at Penn St. (3-5), Noon

No. 3 Texas A&M (8-0) at No. 19 Missouri (6-2), 3:30 p.m.

No. 4 Alabama (7-1) vs. LSU (5-3), 7:30 p.m.

No. 5 Georgia (7-1) at Mississippi St. (5-4), Noon

No. 6 Oregon (7-1) at Iowa (6-2), 3:30 p.m.

No. 7 Mississippi (8-1) vs. The Citadel (4-5), 1 p.m.

No. 8 BYU (8-0) at No. 9 Texas Tech (8-1), Noon

No. 10 Notre Dame (6-2) vs. Navy (7-1), 7:30 p.m.

No. 12 Virginia (8-1) vs. Wake Forest (5-3), 7 p.m.

No. 14 Louisville (7-1) vs. California (5-4), 7 p.m.

No. 15 Vanderbilt (7-2) vs. Auburn (4-5), 4 p.m.

No. 18 Miami (6-2) vs. Syracuse (3-6), 3:30 p.m.

No. 24 Washington (6-2) at Wisconsin (2-6), 4:30 p.m.

