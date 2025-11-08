Live Radio
Abu Dhabi HSBC Championship Scores

The Associated Press

November 8, 2025, 8:02 AM

Saturday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Third Round

Aaron Rai, England 66-64-66—196
Tommy Fleetwood, England 64-66-67—197
Nicolai Hojgaard, Denmark 65-67-65—197
Nacho Elvira, Spain 65-68-65—198
Daniel Hillier, New Zealand 66-68-65—199
Andy Sullivan, England 65-67-67—199
Richard Sterne, South Africa 64-68-68—200
Alejandro Del Rey, Spain 69-64-68—201
Shane Lowry, Ireland 64-69-68—201
Keita Nakajima, Japan 65-68-68—201
Jordan L. Smith, England 68-67-66—201
Marcus Armitage, England 66-71-65—202
Tyrrell Hatton, England 66-72-64—202
Rory McIlroy, Northern Ireland 68-68-66—202
Kristoffer Reitan, Norway 67-67-68—202
Elvis Smylie, Australia 66-68-68—202
Connor Syme, Scotland 70-69-63—202
Laurie Canter, England 69-65-69—203
Martin Couvra, France 70-66-67—203
Hao-Tong Li, China 69-65-69—203
Robert MacIntyre, Scotland 69-68-66—203
Richard Mansell, England 66-70-67—203
Calum Hill, Scotland 67-69-68—204
Matthew Jordan, England 73-64-67—204
Alex Noren, Sweden 65-69-70—204
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70-66—205
Daniel Brown, England 69-69-67—205
Matt Fitzpatrick, England 67-70-68—205
Michael Kim, United States 65-72-68—205
Francesco Laporta, Italy 70-67-68—205
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-69-68—205
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-65-71—205
Marco Penge, England 67-68-70—205
Patrick Reed, United States 71-68-66—205
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-70-67—205
Ludvig Aberg, Sweden 68-69-69—206
Joel Girrbach, Switzerland 69-72-65—206
Kazuma Kobori, New Zealand 64-73-69—206
Oliver Lindell, Finland 67-72-67—206
Andrea Pavan, Italy 68-70-68—206
Romain Langasque, France 70-68-69—207
John Parry, England 69-72-66—207
Jorge Campillo, Spain 71-71-66—208
Ugo Coussaud, France 67-73-68—208
Grant Forrest, Scotland 70-69-69—208
Rasmus Hojgaard, Denmark 72-69-67—208
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 67-70-71—208
Johannes Veerman, United States 71-71-66—208
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72-68—209
Mikael Lindberg, Sweden 68-73-68—209
Adrien Saddier, France 64-73-72—209
Darius Van Driel, Netherlands 72-68-69—209
Ryan Gerard, United States 71-69-70—210
Joakim Lagergren, Sweden 72-68-70—210
Dylan Naidoo, South Africa 74-65-71—210
Marcel Schneider, Germany 72-68-70—210
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-70-75—210
Joe Dean, England 69-72-70—211
Thriston Lawrence, South Africa 68-72-71—211
Joost Luiten, Netherlands 68-71-72—211
Ewen Ferguson, Scotland 72-71-69—212
Alex Fitzpatrick, England 66-74-72—212
Brandon Robinson-Thompson, England 74-68-70—212
Manuel Elvira, Spain 69-73-71—213
Tom McKibbin, Northern Ireland 75-69-69—213
Shaun Norris, South Africa 73-71-69—213
Todd Clements, England 71-69-74—214
Jeong-Weon Ko, France 75-71-72—218
Junghwan Lee, South Korea 72-78-68—218
Ryggs Johnston, United States 77-74-68—219
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-75-74—220
Benjamin Schmidt, England 72-77-71—220

