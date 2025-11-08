Abu Dhabi HSBC Championship Scores

Saturday
At Yas Links
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,425; Par: 72
Third Round
|Aaron Rai, England
|66-64-66—196
|Tommy Fleetwood, England
|64-66-67—197
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|65-67-65—197
|Nacho Elvira, Spain
|65-68-65—198
|Daniel Hillier, New Zealand
|66-68-65—199
|Andy Sullivan, England
|65-67-67—199
|Richard Sterne, South Africa
|64-68-68—200
|Alejandro Del Rey, Spain
|69-64-68—201
|Shane Lowry, Ireland
|64-69-68—201
|Keita Nakajima, Japan
|65-68-68—201
|Jordan L. Smith, England
|68-67-66—201
|Marcus Armitage, England
|66-71-65—202
|Tyrrell Hatton, England
|66-72-64—202
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|68-68-66—202
|Kristoffer Reitan, Norway
|67-67-68—202
|Elvis Smylie, Australia
|66-68-68—202
|Connor Syme, Scotland
|70-69-63—202
|Laurie Canter, England
|69-65-69—203
|Martin Couvra, France
|70-66-67—203
|Hao-Tong Li, China
|69-65-69—203
|Robert MacIntyre, Scotland
|69-68-66—203
|Richard Mansell, England
|66-70-67—203
|Calum Hill, Scotland
|67-69-68—204
|Matthew Jordan, England
|73-64-67—204
|Alex Noren, Sweden
|65-69-70—204
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-70-66—205
|Daniel Brown, England
|69-69-67—205
|Matt Fitzpatrick, England
|67-70-68—205
|Michael Kim, United States
|65-72-68—205
|Francesco Laporta, Italy
|70-67-68—205
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-69-68—205
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-65-71—205
|Marco Penge, England
|67-68-70—205
|Patrick Reed, United States
|71-68-66—205
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|68-70-67—205
|Ludvig Aberg, Sweden
|68-69-69—206
|Joel Girrbach, Switzerland
|69-72-65—206
|Kazuma Kobori, New Zealand
|64-73-69—206
|Oliver Lindell, Finland
|67-72-67—206
|Andrea Pavan, Italy
|68-70-68—206
|Romain Langasque, France
|70-68-69—207
|John Parry, England
|69-72-66—207
|Jorge Campillo, Spain
|71-71-66—208
|Ugo Coussaud, France
|67-73-68—208
|Grant Forrest, Scotland
|70-69-69—208
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|72-69-67—208
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|67-70-71—208
|Johannes Veerman, United States
|71-71-66—208
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-72-68—209
|Mikael Lindberg, Sweden
|68-73-68—209
|Adrien Saddier, France
|64-73-72—209
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-68-69—209
|Ryan Gerard, United States
|71-69-70—210
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-68-70—210
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-65-71—210
|Marcel Schneider, Germany
|72-68-70—210
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|65-70-75—210
|Joe Dean, England
|69-72-70—211
|Thriston Lawrence, South Africa
|68-72-71—211
|Joost Luiten, Netherlands
|68-71-72—211
|Ewen Ferguson, Scotland
|72-71-69—212
|Alex Fitzpatrick, England
|66-74-72—212
|Brandon Robinson-Thompson, England
|74-68-70—212
|Manuel Elvira, Spain
|69-73-71—213
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|75-69-69—213
|Shaun Norris, South Africa
|73-71-69—213
|Todd Clements, England
|71-69-74—214
|Jeong-Weon Ko, France
|75-71-72—218
|Junghwan Lee, South Korea
|72-78-68—218
|Ryggs Johnston, United States
|77-74-68—219
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-75-74—220
|Benjamin Schmidt, England
|72-77-71—220
